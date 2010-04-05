Yetech X Pro

🧠 YETECH_X_PRO_v3 – L’EA Intelligente e Adattivo per AUDUSD, EURUSD

🔹 Caratteristiche principali:

✅ Compatibile con tutti i broker e tipi di conto
📈 Ottimizzato per la coppia AUDUSD
🧠 Progettato per il timeframe M15, specializzato nell’identificazione e nel trading di inversioni ad alta probabilità
📊 Combina Filtri Intelligenti EMA + RSI per validare le entrate
📅 Filtro Sessioni di Trading – opera solo durante le ore di mercato attive
🔁 Modalità Auto-Reverse – cambia direzione in modo intelligente quando i segnali si invertono
📉 Include Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop integrati
⚙️ Setup semplice – basta impostare un solo parametro: la dimensione del lotto
📊 Pannello statistiche visive che mostra le performance live
🔐 Equity Guard e Protezione Perdita Massima Giornaliera
👥 Accesso incluso al Gruppo Privato di Supporto

🔧 Parametri configurabili:

  • Lots – Dimensione posizione (principale parametro da impostare)

  • TP / SL – Ottimizzati per recupero rapido e trend-following

  • Max Orders per Day – Controlla la frequenza di trading

  • Magic Number – Tiene traccia e protegge gli ordini

  • Periodi EMA/RSI – Filtri completamente personalizzabili

  • Auto-Reverse – Interruttore on/off per cambi trend

  • Max Spread, Orari e Giorni di Trading

🚀 Come iniziare:

  1. ✅ Acquista e inviaci lo screenshot di conferma

  2. ✅ Ti aggiungeremo al gruppo privato YETECH per supporto e setup

  3. ✅ Collega l’EA al grafico AUDUSD M15, imposta il tuo lotto

  4. ✅ Attiva AutoTrading e lascia lavorare la logica

  5. ✅ Per risultati ottimali: utilizza un VPS, un broker a basso spread, e un deposito iniziale da $500

🧾 Informazioni tecniche:

Campo Valore
📉 Coppia AUDUSD
⏱️ Timeframe M15
📦 Min Lots 0.01
💼 Piattaforma MetaTrader 4
💰 Deposito Minimo $500
⚖️ Leva 1:30 – 1:1000
🧾 Conti Hedging, Cent, Standard, ECN

