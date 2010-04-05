Yetech X Pro
- Experts
- Omotosho Adekunle Adekoya
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
🧠 YETECH_X_PRO_v3 – L’EA Intelligente e Adattivo per AUDUSD, EURUSD
🔹 Caratteristiche principali:
✅ Compatibile con tutti i broker e tipi di conto
📈 Ottimizzato per la coppia AUDUSD
🧠 Progettato per il timeframe M15, specializzato nell’identificazione e nel trading di inversioni ad alta probabilità
📊 Combina Filtri Intelligenti EMA + RSI per validare le entrate
📅 Filtro Sessioni di Trading – opera solo durante le ore di mercato attive
🔁 Modalità Auto-Reverse – cambia direzione in modo intelligente quando i segnali si invertono
📉 Include Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop integrati
⚙️ Setup semplice – basta impostare un solo parametro: la dimensione del lotto
📊 Pannello statistiche visive che mostra le performance live
🔐 Equity Guard e Protezione Perdita Massima Giornaliera
👥 Accesso incluso al Gruppo Privato di Supporto
🔧 Parametri configurabili:
-
Lots – Dimensione posizione (principale parametro da impostare)
-
TP / SL – Ottimizzati per recupero rapido e trend-following
-
Max Orders per Day – Controlla la frequenza di trading
-
Magic Number – Tiene traccia e protegge gli ordini
-
Periodi EMA/RSI – Filtri completamente personalizzabili
-
Auto-Reverse – Interruttore on/off per cambi trend
-
Max Spread, Orari e Giorni di Trading
🚀 Come iniziare:
-
✅ Acquista e inviaci lo screenshot di conferma
-
✅ Ti aggiungeremo al gruppo privato YETECH per supporto e setup
-
✅ Collega l’EA al grafico AUDUSD M15, imposta il tuo lotto
-
✅ Attiva AutoTrading e lascia lavorare la logica
-
✅ Per risultati ottimali: utilizza un VPS, un broker a basso spread, e un deposito iniziale da $500
🧾 Informazioni tecniche:
|Campo
|Valore
|📉 Coppia
|AUDUSD
|⏱️ Timeframe
|M15
|📦 Min Lots
|0.01
|💼 Piattaforma
|MetaTrader 4
|💰 Deposito Minimo
|$500
|⚖️ Leva
|1:30 – 1:1000
|🧾 Conti
|Hedging, Cent, Standard, ECN