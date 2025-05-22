EGA Gold Pro test 1M

GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4

XAUUSD Ticareti için Profesyonel Expert Advisor

MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/136576

Bu Expert Advisor, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmıştır. Volatilite ve fiyat hareketine dayalı algoritmik stratejiler kullanır.

Temel İstatistikler

Yalnızca gerçek sonuçlar (backtest yok)

Maksimum çekilme: %9.22

Maksimum bakiye yükü: %11.78

Tüm geçmiş veriler dahildir (ekran görüntülerine bakın)

Ana Özellikler

Her işlemde stop loss ve take profit vardır

Çoklu zaman dilimi kullanımı (M15’ten Günlük’e kadar)

Akıllı giriş noktaları belirler

Dahili risk yönetimi

Piyasa koşullarına göre kendini uyarlar

Sermayeye göre otomatik lot ayarlama

Martingale, grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz

Ticaret Davranışı

Ortalama pozisyon süresi: 2 saat 44 dakika

Tüm piyasa seanslarında aktif

Gerçek zamanlı performans sinyaliyle izlenebilir

Sistem Detayları

Platform: MetaTrader 4

Parite: XAUUSD

Zaman dilimi: Ana M15 (+ diğerleri)

Tüm hesap türleriyle uyumlu (ECN/STP önerilir)

Minimum önerilen depozito: 2.000 USD

Kaldıraç: 1:100 veya daha fazla

24/5 çalışma için VPS önerilir

Kurulum

Tek tıklamayla kurulum

Kullanım kılavuzu ve .set dosyaları dahil

Video eğitimleri mevcut

Paket İçeriği

EA dosyası (.ex4)

Kurulum rehberi (PDF)

Optimize edilmiş ayarlar

Ücretsiz güncellemeler

Yasal Uyarı

Forex işlemleri risk içerir. Sonuçlar piyasa koşullarına ve broker performansına bağlıdır. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla yatırmayın.

Destek

MQL5 mesajları üzerinden iletişim

4 saat içinde yanıt

Düzenli güncellemeler

Ticaret ve yazılım konusunda deneyimli geliştirici ekip

Kullanım İpuçları

Uygun risk yönetimi uygulayın

Hiçbir sistem garanti kâr sağlamaz

Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez



