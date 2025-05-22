EGA Gold Pro test 1M
- Uzman Danışmanlar
- Aaron Nii Amartey Donkor
- Sürüm: 1.9
GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4
XAUUSD Ticareti için Profesyonel Expert Advisor
MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/136576
Bu Expert Advisor, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmıştır. Volatilite ve fiyat hareketine dayalı algoritmik stratejiler kullanır.
Temel İstatistikler
Yalnızca gerçek sonuçlar (backtest yok)
Maksimum çekilme: %9.22
Maksimum bakiye yükü: %11.78
Tüm geçmiş veriler dahildir (ekran görüntülerine bakın)
Ana Özellikler
Her işlemde stop loss ve take profit vardır
Çoklu zaman dilimi kullanımı (M15’ten Günlük’e kadar)
Akıllı giriş noktaları belirler
Dahili risk yönetimi
Piyasa koşullarına göre kendini uyarlar
Sermayeye göre otomatik lot ayarlama
Martingale, grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz
Ticaret Davranışı
Ortalama pozisyon süresi: 2 saat 44 dakika
Tüm piyasa seanslarında aktif
Gerçek zamanlı performans sinyaliyle izlenebilir
Sistem Detayları
Platform: MetaTrader 4
Parite: XAUUSD
Zaman dilimi: Ana M15 (+ diğerleri)
Tüm hesap türleriyle uyumlu (ECN/STP önerilir)
Minimum önerilen depozito: 2.000 USD
Kaldıraç: 1:100 veya daha fazla
24/5 çalışma için VPS önerilir
Kurulum
Tek tıklamayla kurulum
Kullanım kılavuzu ve .set dosyaları dahil
Video eğitimleri mevcut
Paket İçeriği
EA dosyası (.ex4)
Kurulum rehberi (PDF)
Optimize edilmiş ayarlar
Ücretsiz güncellemeler
Yasal Uyarı
Forex işlemleri risk içerir. Sonuçlar piyasa koşullarına ve broker performansına bağlıdır. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla yatırmayın.
Destek
MQL5 mesajları üzerinden iletişim
4 saat içinde yanıt
Düzenli güncellemeler
Ticaret ve yazılım konusunda deneyimli geliştirici ekip
Kullanım İpuçları
Uygun risk yönetimi uygulayın
Hiçbir sistem garanti kâr sağlamaz
Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez
I highly recommend this EA and the developer behind it. He was incredibly kind and supportive, guiding me step by step through the entire setup process. Even after everything was up and running, he continued to provide help and quick responses whenever I had questions. Very professional, reliable, and truly cares about his users. Thank you so much!