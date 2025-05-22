EGA Gold Pro test 1M
- Aaron Nii Amartey Donkor
GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4
Expert Advisor professionale per il trading di XAUUSD
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136576
Questo Expert Advisor è progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD). Utilizza strategie algoritmiche basate su volatilità e azione del prezzo.
Statistiche principali
Solo risultati reali (nessun backtest)
Drawdown massimo: 9.22%
Carico massimo del deposito: 11.78%
Tutti i dati storici inclusi (vedi schermate)
Funzionalità principali
Ogni operazione ha stop loss e take profit
Analisi multi-timeframe (da M15 al Daily)
Individuazione intelligente dei punti di entrata
Gestione del rischio integrata
Adattamento automatico alle condizioni di mercato
Calcolo automatico del lotto in base all’equity
Nessuna strategia pericolosa (no martingala, griglia, ecc.)
Comportamento di trading
Durata media delle posizioni: 2h 44min
Attivo durante tutte le sessioni di mercato
Prestazioni in tempo reale disponibili tramite segnale
Dettagli tecnici
Piattaforma: MetaTrader 4
Coppia: XAUUSD
Timeframe principale: M15 (+ altri timeframe supportati)
Compatibile con tutti i tipi di account (preferibile ECN/STP)
Deposito minimo consigliato: $2.000
Leva consigliata: 1:100 o superiore
VPS consigliato per operatività 24/5
Installazione
Installazione con un clic
Manuale utente e file .set inclusi
Video tutorial disponibili
Cosa ricevi
File EA (.ex4)
Guida all’installazione (PDF)
Impostazioni ottimizzate
Aggiornamenti gratuiti
Avvertenza
Il trading sul Forex comporta rischi. I risultati dipendono dalle condizioni di mercato e dall'esecuzione del broker. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
Supporto
Contatto tramite messaggi MQL5
Risposta entro 4 ore
Aggiornamenti regolari
Team di sviluppatori con esperienza in trading e software
Consigli d’uso
Applica una corretta gestione del rischio
Nessun sistema garantisce profitti
I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri
I highly recommend this EA and the developer behind it. He was incredibly kind and supportive, guiding me step by step through the entire setup process. Even after everything was up and running, he continued to provide help and quick responses whenever I had questions. Very professional, reliable, and truly cares about his users. Thank you so much!