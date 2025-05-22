EGA Gold Pro test 1M

GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4

Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or (XAUUSD)

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136576

Cet Expert Advisor est conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD). Il utilise des stratégies algorithmiques basées sur la volatilité et l’action des prix.

Statistiques clés

Résultats en direct uniquement (pas de backtests)

Drawdown maximal : 9.22%

Charge maximale du dépôt : 11.78%

Toutes les données historiques incluses (voir captures d’écran)

Fonctionnalités principales

Chaque trade utilise un stop loss et un take profit

Analyse multi-timeframe (de M15 à journalier)

Identification intelligente des points d’entrée

Gestion des risques intégrée

S’adapte aux conditions du marché

Taille de lot automatique basée sur le capital

Aucune stratégie risquée (pas de martingale, grid, etc.)

Comportement de trading

Durée moyenne des positions : 2h 44min

Actif pendant toutes les sessions de marché

Performance en temps réel disponible via un signal

Détails système

Plateforme : MetaTrader 4

Paire : XAUUSD

Timeframe principal : M15 (+ autres timeframes supportés)

Compatible avec tous types de comptes (ECN/STP recommandé)

Dépôt minimum : 2 000 $

Effet de levier : 1:100 ou plus

VPS recommandé pour fonctionnement 24/5

Installation

Installation en un clic

Manuel utilisateur et fichiers .set inclus

Tutoriels vidéo disponibles

Contenu fourni

Fichier EA (.ex4)

Guide d’installation (PDF)

Paramètres optimisés

Mises à jour gratuites

Avertissement

Le trading Forex comporte des risques. Les résultats dépendent des conditions du marché et des performances du courtier. N’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Support

Contact via messages MQL5

Réponse sous 4 heures

Mises à jour régulières

Équipe de développeurs expérimentés en trading et en logiciels

Conseils d’utilisation

Utilisez une gestion des risques appropriée

Aucun système ne garantit de profits

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs



