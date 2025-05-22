EGA Gold Pro test 1M

5

GOLD PRO TRADING SYSTEM – MT4
Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or (XAUUSD)

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136576

Cet Expert Advisor est conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD). Il utilise des stratégies algorithmiques basées sur la volatilité et l’action des prix.

Statistiques clés
Résultats en direct uniquement (pas de backtests)
Drawdown maximal : 9.22%
Charge maximale du dépôt : 11.78%
Toutes les données historiques incluses (voir captures d’écran)

Fonctionnalités principales
Chaque trade utilise un stop loss et un take profit
Analyse multi-timeframe (de M15 à journalier)
Identification intelligente des points d’entrée
Gestion des risques intégrée
S’adapte aux conditions du marché
Taille de lot automatique basée sur le capital
Aucune stratégie risquée (pas de martingale, grid, etc.)

Comportement de trading
Durée moyenne des positions : 2h 44min
Actif pendant toutes les sessions de marché
Performance en temps réel disponible via un signal

Détails système
Plateforme : MetaTrader 4
Paire : XAUUSD
Timeframe principal : M15 (+ autres timeframes supportés)
Compatible avec tous types de comptes (ECN/STP recommandé)
Dépôt minimum : 2 000 $
Effet de levier : 1:100 ou plus
VPS recommandé pour fonctionnement 24/5

Installation
Installation en un clic
Manuel utilisateur et fichiers .set inclus
Tutoriels vidéo disponibles

Contenu fourni
Fichier EA (.ex4)
Guide d’installation (PDF)
Paramètres optimisés
Mises à jour gratuites

Avertissement
Le trading Forex comporte des risques. Les résultats dépendent des conditions du marché et des performances du courtier. N’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Support
Contact via messages MQL5
Réponse sous 4 heures
Mises à jour régulières
Équipe de développeurs expérimentés en trading et en logiciels

Conseils d’utilisation
Utilisez une gestion des risques appropriée
Aucun système ne garantit de profits
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs


Avis 1
hannah7
135
hannah7 2025.05.26 14:55 
 

I highly recommend this EA and the developer behind it. He was incredibly kind and supportive, guiding me step by step through the entire setup process. Even after everything was up and running, he continued to provide help and quick responses whenever I had questions. Very professional, reliable, and truly cares about his users. Thank you so much!

Aaron Nii Amartey Donkor
710
Réponse du développeur Aaron Nii Amartey Donkor 2025.05.26 18:41
Thank you, I'm really glad the setup went smoothly and that the EA is working well for you.
I appreciate your kind words and am always here if you need anything. Wishing you great results ahead!
