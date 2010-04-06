Adaptive SF Pro Scalper EA mr

ADAPTIVE SF PRO Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir, tam otomatik, Swap'sız, çoklu pariteli bir scalping işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 parite için 9 Set_file mevcut!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files v25.15 sürümünü kullanın.





EA'nın Özellikleri:

- Scalping teknikleri.

- Rollover etkisi yok.

- Swap yok.

- Boşluklardan kaçınmak için Cuma'dan Pazartesi'ye emir tutma zorunluluğu yok.

- EA, yapay zeka yöntemleriyle piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- EA aynı anda 9 parite üzerinde çalışmalıdır - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor. - Bu EA, hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot, bileşik faiz hesaplamalarını otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken, aşağıdaki prosedüre göre ilgili riskle MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanın).

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Zaman dilimi: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- Çalışma süresi: EA, Asya seansının başında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına önerilen risk %1-4'tür (ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.

- EA'da Bilgi Ekranı bulunur - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir. - Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.

- Bilgi Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Aşağıdaki 9 grafiği açın:

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file" dosyasını EA'ya uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.15'i edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:





- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili set_file'ları sağlayacağım.





- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.