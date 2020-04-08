Trend Teller MT4

Trend Teller est un outil de tableau de bord puissant et intuitif conçu pour offrir une vue d’ensemble des tendances du marché sur toutes les paires de devises majeures et tous les horizons temporels — de M1 à MN1.
Créé par des traders pour des traders, cet outil élimine les incertitudes de l’analyse des tendances et vous aide à rester aligné avec la direction générale du marché.

Beaucoup de débutants ont du mal à identifier la direction du marché — et même les traders expérimentés se trompent parfois.

C’est pourquoi Trend Teller est parfaitement adapté à tous les niveaux de compétence.

Fonctionnalités clés :

Analyse Multi-Timeframe
Scannez instantanément la force et la direction de toutes les principales devises sur tous les timeframes. Du scalping au swing trading, Trend Teller est là pour vous aider.

Affichage Personnalisable
Trop d’informations ? Pas de souci. Vous pouvez choisir d’afficher uniquement les valeurs, les signaux colorés, ou même masquer certains timeframes pour une vue plus épurée.

Notifications intégrées
Plus besoin de fixer votre écran toute la journée ! Recevez des alertes lorsqu’un fort mouvement ou une idée de trade apparaît, vous permettant d’agir au bon moment.

Idéal pour débutants et pros
Connaître la tendance est essentiel. Trend Teller simplifie cette analyse cruciale — même les pros y trouvent leur compte.

Suggestions d’idées de trade
Lorsqu’une configuration prometteuse se présente, un message s’affiche sous le tableau de bord, vous invitant à analyser et valider l’idée avant de trader.

Parfait pour le trading sur actualités
Lors des annonces économiques importantes, identifiez rapidement quelles paires réagissent le plus. Tout est visible au même endroit — fini les allers-retours entre les graphiques.

Conçu pour l’analyse de la tendance (pas les points d’entrée)
Trend Teller n’est pas un indicateur de timing d’entrée — c’est un guide de direction. Suivez le rythme du marché et prenez des décisions basées sur la force de la tendance, pas sur les émotions.

Entrées simples, résultats puissants
Personnalisez facilement le tableau de bord avec des paramètres clairs. Intervalles de mise à jour, affichage simplifié, filtres — Trend Teller s’adapte à votre style.

Trend Teller est votre assistant fiable pour comprendre les mouvements du marché. Analysez avec confiance, confirmez vos trades, et restez en avance sur la tendance.



Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Experts
Propfirm Saver 10 seule copie disponible sur 10 – Prix : $120 Après cela, le prix passera à $200 Aperçu de la stratégie Propfirm Saver est un Expert Advisor (EA) conçu pour aider les traders à réussir les défis des prop firms tout en limitant les risques grâce à l'utilisation simultanée de deux comptes. Fonctionnalités principales Ouvre une seule position à la fois (sans grid ni martingale) Toutes les positions sont protégées par un Stop Loss et un Take Profit Tableau de bord clair et informati
Crazy Peacock
Ian Nganga Comba
Experts
Présentation d'une Solution de Trading Évolutive : L'Expert Advisor avec 16+ Stratégies Débloquant le potentiel du trading automatisé, nous présentons fièrement un Expert Advisor (EA) qui intègre plus de 16 stratégies rentables dans un outil unique et solide. Cet EA offre une approche complète du trading sans recourir aux tactiques risquées des stratégies de grille ou de martingale, garantissant ainsi une expérience de trading sécurisée et fiable. La Sécurité Avant Tout : La pierre angulaire de
FREE
Gold Diggers
Ian Nganga Comba
Utilitaires
CHOIX DE PROP FIRM Prêt à révéler votre potentiel financier ? Achetez Gold Digger dès aujourd'hui et devenez un véritable chercheur d'or ! Description de Gold Digger EA : Utilisation d'un système de grille bien analysé pour atteindre des rendements mensuels de 4-8%. Vue d'ensemble Gold Digger est un Expert Advisor (EA) sophistiqué qui utilise un système de trading en grille avancé spécifiquement conçu pour le trading de XAUUSD (or). L'objectif de cet EA est de fournir des rendements mensuels con
FREE
Price Alert MT5
Ian Nganga Comba
Utilitaires
Price Alert MT5 — achetez une fois. Recevez des alertes toute la vie. Il fut un temps où pour devancer le marché, il fallait s’abonner mensuellement à des plateformes surévaluées… 20 $ ici, 50 $ là — juste pour quelques alertes par jour. Vous ne payiez pas pour la valeur — vous payiez faute d’alternative. Jusqu’à maintenant. Créé par un trader pour des traders, cet outil vous donne la liberté de définir des alertes à n’importe quel prix et de recevoir une notification en millisecondes lorsque le
Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
Utilitaires
Fast Alerts MT4 — Achetez une fois. Soyez alerté pour toujours. Il fut un temps où être en avance sur les marchés signifiait s’abonner mensuellement à des plateformes coûteuses… 20 € ici, 50 € là — juste pour recevoir quelques alertes par jour. Vous ne payiez pas pour de la valeur — vous payiez parce qu’il n’y avait pas d’alternative. Jusqu’à maintenant. Développé par un trader pour les traders, cet outil vous permet de définir des alertes sur n’importe quel prix qui vous intéresse — et vous ête
Funding EA
Ian Nganga Comba
Utilitaires
FUNDING EA est désormais complètement obsolète, et PROP FIRM SAVER EA a été développé sur sa base avec des fonctionnalités améliorées. Nous le proposons gratuitement afin que vous puissiez constater en temps réel le fonctionnement de la nouvelle version. En avez-vous assez d’acheter des challenges prop firm pour finir avec des pertes ? FUNDING EA est là pour changer cela. Cet EA ne se contente pas de vous aider à réussir vos challenges, il garantit également un remboursement en cas d’échec. Avec
Trend Teller
Ian Nganga Comba
Indicateurs
Trend Teller est un outil de tableau de bord puissant et intuitif conçu pour offrir une vue d’ensemble des tendances du marché sur toutes les paires de devises majeures et tous les horizons temporels — de M1 à MN1. Créé par des traders pour des traders, cet outil élimine les incertitudes de l’analyse des tendances et vous aide à rester aligné avec la direction générale du marché. Beaucoup de débutants ont du mal à identifier la direction du marché — et même les traders expérimentés se trompent p
