Trend Teller MT4

Trend Teller est un outil de tableau de bord puissant et intuitif conçu pour offrir une vue d’ensemble des tendances du marché sur toutes les paires de devises majeures et tous les horizons temporels — de M1 à MN1.

Créé par des traders pour des traders, cet outil élimine les incertitudes de l’analyse des tendances et vous aide à rester aligné avec la direction générale du marché.

Beaucoup de débutants ont du mal à identifier la direction du marché — et même les traders expérimentés se trompent parfois.

C’est pourquoi Trend Teller est parfaitement adapté à tous les niveaux de compétence.

Fonctionnalités clés :

Analyse Multi-Timeframe

Scannez instantanément la force et la direction de toutes les principales devises sur tous les timeframes. Du scalping au swing trading, Trend Teller est là pour vous aider.

Affichage Personnalisable

Trop d’informations ? Pas de souci. Vous pouvez choisir d’afficher uniquement les valeurs, les signaux colorés, ou même masquer certains timeframes pour une vue plus épurée.

Notifications intégrées

Plus besoin de fixer votre écran toute la journée ! Recevez des alertes lorsqu’un fort mouvement ou une idée de trade apparaît, vous permettant d’agir au bon moment.

Idéal pour débutants et pros

Connaître la tendance est essentiel. Trend Teller simplifie cette analyse cruciale — même les pros y trouvent leur compte.

Suggestions d’idées de trade

Lorsqu’une configuration prometteuse se présente, un message s’affiche sous le tableau de bord, vous invitant à analyser et valider l’idée avant de trader.

Parfait pour le trading sur actualités

Lors des annonces économiques importantes, identifiez rapidement quelles paires réagissent le plus. Tout est visible au même endroit — fini les allers-retours entre les graphiques.

Conçu pour l’analyse de la tendance (pas les points d’entrée)

Trend Teller n’est pas un indicateur de timing d’entrée — c’est un guide de direction. Suivez le rythme du marché et prenez des décisions basées sur la force de la tendance, pas sur les émotions.

Entrées simples, résultats puissants

Personnalisez facilement le tableau de bord avec des paramètres clairs. Intervalles de mise à jour, affichage simplifié, filtres — Trend Teller s’adapte à votre style.

Trend Teller est votre assistant fiable pour comprendre les mouvements du marché. Analysez avec confiance, confirmez vos trades, et restez en avance sur la tendance.



