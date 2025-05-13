Nice Gold Trading NO1

***** Ana ticaret XAUUSD'dir. Teste yaparsa, XAUUSD'e ayarlanma tavsiye ediliyor. Diğer ticaret hedefleri faydallığını garanti edemez******





Teste ihtiyacınız olursa, lütfen bir mesaj bırakın (gördüğüm anda cevap vereceğim). Çalışma sonuçlarını korumak için belirli parametreler girmeli. Sistemin öntanımlı parametreleri ekran fotoğrafında gösterilen etkileri ulaşamaz!





1. [Tasvir] Genelde trend ticareti, kesinlikle ekran ticareti sinyalleri için ve ticaret sinyali açık olduğunda hızlı ticaret edin.





2. Kaybetmeyi bırak: aylık %15 kazanıp %30 kaybetmeyi bırak.





3. [Özellikle not] Sıkı ticaret etkinliği mantığı: Karşılık ay ve kaybetme sınırı ulaştığında, gelecekte daha iyi ticaret fırsatları çıkarsa bile daha fazla konum açılmayacak. Satışın son amacı, zararlığı korumak ve kaybından kaçırmak.





4. Ana transaksyon hedefleri: XAUUSD， Diğerleri transaksyonlara katılmıyor.





5. Leverage ratio: 1:500.





6. „ Fonda Kullanma Kontrolü 】: Tek bir transaksyon için fon kullanma oranı %2'den fazla olmaz ve transaksyon için fon kullanma oranı %25'den fazla olmaz.





7. « Sinyal Görüntü » Genellikle tren ticaretine bölüler ve ortalama trenlere odaklanır. Elbette, volanlık gibi teknik göstericiler en iyi ticaret fırsatlarını bulmak için düşünüler. İkinci olarak, hızlı fluktuasyon ticareti var, en önemli olarak pazar koşullarında hızlı değişiklikleri yakalamak için kullanılır ve pastanın payısı almak için kullanılır.





8. « Minimum transaction amount 】: 100 USD. Test, 10000 USD'de ticaret etmektir, bu da daha fazla önemli zararlara ulaşacak.



