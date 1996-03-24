SmartFlow Trader – Piyasada Kâra Giden Rehberiniz!

SmartFlow Trader, MetaTrader 5 için geliştirilen güçlü ve akıllı bir ticaret robotudur.

Piyasadaki trend hareketlerinden en iyi şekilde yararlanmak için tasarlanmıştır.

Gelişmiş göstergeler, hacim filtreleri ve akıllı risk yönetimini bir araya getirerek güvenle işlem yapmanıza ve piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.

SmartFlow Trader’in Temel Özellikleri

Üçlü Filtreli Trend Stratejisi

SmartFlow Trader, trend yönünü hassas bir şekilde belirlemek için üç hareketli ortalamayı (EMA 20, SMA 50, SMA 200) kullanır ve piyasaya en uygun anlarda giriş yapmanızı sağlar.

Güçlü Hacim Patlaması Filtresi

Robot, piyasa aktivitesini analiz eder ve yalnızca mevcut hacmin son 14 mumun ortalama hacminin 1,5 katını aşması durumunda işlem açar. Bu, piyasaya artan ilginin bir işaretidir.

Dinamik Lot Yönetimi

SmartFlow Trader, lot büyüklüğünü otomatik olarak hesap bakiyesine göre ayarlar. Böylece, bakiyeniz büyüdükçe pozisyon büyüklüğünüz de ölçeklenir ve riskler kontrol altında tutulur.

Kârları Korumak İçin Takip Eden Stop-Loss (Trailing Stop)

Akıllı takip eden stop-loss, fiyat hareketine göre otomatik olarak ayarlanır, böylece kazançlar korunur ve her işlemin sonucu optimize edilir.

Zıt Pozisyonları Otomatik Kapatma

Robot, yeni trendle ters yönde olan pozisyonları otomatik olarak kapatarak kayıpları en aza indirir ve kazançlı işlemlere odaklanır.

M5 Zaman Diliminde Çalışma

SmartFlow Trader, 5 dakikalık grafikler üzerinde kısa vadeli hareketler için optimize edilmiştir. Bu, hızlı piyasa trendlerinden yararlanmak isteyen aktif yatırımcılar için idealdir.

İşlem Açma Koşulları

Alım (Buy)

EMA(20) > SMA(50) > SMA(200) → Üç hareketli ortalama ile yükseliş trendi onaylandı

Mevcut hacim > Son 14 mumun ortalama hacminin 1,5 katı → Piyasa aktivitesinin arttığını gösteren sinyal

Fiyat SMA(200)’ün üzerinde → Ekstra yükseliş hareketi onayı

Satım (Sell)

EMA(20) < SMA(50) < SMA(200) → Üç hareketli ortalama ile düşüş trendi onaylandı

Mevcut hacim > Son 14 mumun ortalama hacminin 1,5 katı → Piyasa aktivitesinin arttığını gösteren sinyal

Fiyat SMA(200)’ün altında → Ekstra düşüş hareketi onayı

Özelleştirilebilir Parametreler

Hareketli Ortalama Periyotları (ema_period, sma_period_1, sma_period_2)

Trend göstergelerinin hassasiyetini ayarlayın (Varsayılan: EMA 20, SMA 50, SMA 200)

Ortalama Hacim Hesaplama Periyodu (volume_period)

Ortalama hacmin hesaplanacağı mum sayısını belirleyin (Varsayılan: 14 mum)

Temel Bakiye ve Başlangıç Lotu (base_balance, base_lot)

Dinamik lot hesaplaması için temel değerleri ayarlayın (Varsayılan: 10.000 ve 1,0 lot)

Minimum ve Maksimum Lot (min_lot, max_lot)

Pozisyon büyüklüğünü sınırlayarak riski yönetin (Varsayılan: 0,1 ve 5,0 lot)

Takip Eden Stop-Loss (Trailing Stop) (trailing_stop)

Kârı korumak için pip cinsinden mesafeyi ayarlayın (Varsayılan: 50 pip)

Neden SmartFlow Trader’i Seçmelisiniz?

✅ Maksimum doğruluk – Trendleri kanıtlanmış gösterge kombinasyonları ve hacim filtreleri ile yakalayın

✅ Akıllı uyum sağlama – Dinamik lot ve takip eden stop-loss stratejinize göre otomatik olarak ayarlanır

✅ Piyasa hareketlerinden yararlanın – Maksimum aktivite anlarında işlem yaparak başarı şansınızı artırın

✅ Tam özelleştirme – Forex’ten altına kadar her piyasada ve enstrümanda kullanılabilir

SmartFlow Trader, sadece bir robot değil, aynı zamanda kârlı sonuçlar elde etmenizi sağlayan güçlü bir araçtır.

MetaTrader 5’e yükleyin, kendi hedeflerinize göre ayarlayın ve piyasanın potansiyelini keşfedin!