Smart Detector — Akıllı Para ve ICT Sırları Avucunun İçinde!
Büyük oyuncular gibi ticaret yapmak ister misin?

Smart Detector, "Akıllı Para" (Smart Money) ve Inner Circle Trader (ICT) stratejilerinin dünyasını açıyor. Bu MetaTrader 5 göstergesi, piyasa yapıcıların izlerini bıraktığı kilit bölgeleri anında tespit eder: güçlü emir blokları ve gizli Fair Value Gap (FVG) boşlukları. Likiditenin nerede saklandığını öğren ve bunu kendi avantajına kullan!

Akıllı Para: Bankaların ve hedge fonlarının hareketlerini birikim ve kırılma bölgeleri üzerinden takip et.
ICT: Piyasa yapısını derinlemesine incele — dönüş noktalarını ve kalabalık için kurulan tuzakları bul.

Basit ve Etkili:

Smart Detector karmaşıklığı ortadan kaldırır. Net sinyaller gösterir: Kırmızı şekil — Sat, Yeşil şekil — Al. Tahmin yürütmeye gerek yok, işlemlerinde sadece açık ve net ipuçları kullan!


SmartFlow Trader
Vladislav Prokhvatilov
Uzman Danışmanlar
SmartFlow Trader – Piyasada Kâra Giden Rehberiniz! SmartFlow Trader, MetaTrader 5 için geliştirilen güçlü ve akıllı bir ticaret robotudur. Piyasadaki trend hareketlerinden en iyi şekilde yararlanmak için tasarlanmıştır. Gelişmiş göstergeler, hacim filtreleri ve akıllı risk yönetimini bir araya getirerek güvenle işlem yapmanıza ve piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. SmartFlow Trader’in Temel Özellikleri Üçlü Filtreli Trend Stratejisi SmartFlow Trader, trend yönünü hassas
