SmartFlow Trader – Votre guide vers les profits sur le marché !

SmartFlow Trader est un robot de trading puissant et intelligent conçu pour MetaTrader 5, optimisé pour exploiter efficacement les mouvements de tendance du marché.

Grâce à la combinaison d’indicateurs avancés, de filtres de volume et d’une gestion intelligente des risques, cet expert permet de trader en toute confiance et de maximiser les opportunités du marché.

Fonctionnalités clés de SmartFlow Trader

Stratégie de tendance avec triple filtrage

SmartFlow Trader utilise trois moyennes mobiles (EMA 20, SMA 50, SMA 200) pour identifier avec précision la direction de la tendance et garantir des entrées sur le marché aux moments les plus favorables.

Filtre puissant des pics de volume

Le robot analyse l’activité du marché et ouvre des positions uniquement lorsque le volume actuel dépasse 1,5 fois la moyenne des 14 dernières bougies, signalant un intérêt accru des participants au marché.

Gestion dynamique du lot

SmartFlow Trader ajuste automatiquement la taille du lot en fonction du solde du compte, permettant ainsi d’adapter la taille des positions et de contrôler les risques selon l’évolution du capital.

Trailing Stop pour sécuriser les profits

Un trailing stop intelligent ajuste automatiquement le stop-loss en suivant les mouvements du prix, protégeant ainsi les gains et optimisant les résultats de chaque transaction.

Clôture automatique des positions opposées

Le robot ferme automatiquement les positions qui vont à l’encontre d’une nouvelle tendance, minimisant ainsi les pertes et se concentrant uniquement sur les opportunités rentables.

Optimisé pour l’échelle de temps M5

SmartFlow Trader est conçu pour les mouvements de court terme sur le graphique 5 minutes, ce qui le rend idéal pour les traders actifs cherchant à exploiter les tendances rapides du marché.

Conditions d’ouverture des transactions

Achat (Buy)

EMA(20) > SMA(50) > SMA(200) → La tendance haussière est confirmée

Volume actuel > 1,5 fois la moyenne des 14 dernières bougies → Signal de forte activité du marché

Prix au-dessus de la SMA(200) → Confirmation supplémentaire d’un mouvement haussier

Vente (Sell)

EMA(20) < SMA(50) < SMA(200) → La tendance baissière est confirmée

Volume actuel > 1,5 fois la moyenne des 14 dernières bougies → Signal de forte activité du marché

Prix en dessous de la SMA(200) → Confirmation supplémentaire d’un mouvement baissier

Paramètres personnalisables

Périodes des moyennes mobiles (ema_period, sma_period_1, sma_period_2)

Ajustez la sensibilité des indicateurs de tendance (par défaut : EMA 20, SMA 50, SMA 200)

Période pour le calcul du volume moyen (volume_period)

Définissez la période pour le calcul du volume moyen (par défaut : 14 bougies)

Solde de base et lot initial (base_balance, base_lot)

Configurez les valeurs de base pour le calcul du lot dynamique (par défaut : 10 000 et 1,0 lot)

Lot minimum et maximum (min_lot, max_lot)

Limitez la taille des positions pour un meilleur contrôle des risques (par défaut : 0,1 et 5,0 lots)

Trailing Stop (trailing_stop)

Définissez la distance en pips pour sécuriser les profits (par défaut : 50 pips)

Pourquoi choisir SmartFlow Trader ?

✅ Précision optimale – Profitez des tendances grâce à une combinaison éprouvée d’indicateurs et de filtres de volume

✅ Adaptation intelligente – La taille du lot et le trailing stop s’ajustent automatiquement à votre style de trading

✅ Exploitation des moments clés – Entrez sur le marché aux instants de forte activité pour maximiser vos chances de succès

✅ Personnalisation complète – Adaptez le robot à n’importe quel actif ou marché, du Forex à l’or

SmartFlow Trader n’est pas qu’un simple robot, c’est un outil puissant pour atteindre des résultats rentables.

Installez-le sur votre MetaTrader 5, personnalisez-le selon vos objectifs et débloquez tout le potentiel du marché !



