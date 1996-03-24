SmartFlow Trader

SmartFlow Trader – La tua guida ai profitti sul mercato!

SmartFlow Trader è un potente e intelligente robot di trading per MetaTrader 5, progettato per sfruttare in modo efficace i movimenti di tendenza del mercato.
Grazie alla combinazione di indicatori avanzati, filtri di volume e gestione intelligente del rischio, questo expert advisor consente di operare con sicurezza e massimizzare le opportunità di mercato.

Caratteristiche principali di SmartFlow Trader

Strategia basata sulla tendenza con triplo filtro
SmartFlow Trader utilizza tre medie mobili (EMA 20, SMA 50, SMA 200) per identificare con precisione la direzione del trend, garantendo ingressi nel mercato nei momenti più favorevoli.

Potente filtro per i picchi di volume
Il robot analizza l’attività di mercato ed entra in posizione solo quando il volume attuale supera di 1,5 volte la media delle ultime 14 candele, segnalando un aumento significativo dell’interesse dei trader.

Gestione dinamica del lotto
SmartFlow Trader adatta automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto, permettendo di scalare il trading e controllare il rischio in relazione alla crescita del capitale.

Trailing Stop per proteggere i profitti
Il trailing stop intelligente regola automaticamente lo stop-loss seguendo il movimento del prezzo, proteggendo i guadagni e ottimizzando i risultati di ogni operazione.

Chiusura automatica delle posizioni opposte
Il robot chiude automaticamente le posizioni che vanno contro la nuova tendenza, riducendo le perdite e concentrandosi sulle operazioni più redditizie.

Ottimizzato per il timeframe M5
SmartFlow Trader è progettato per individuare movimenti di breve termine sul grafico a 5 minuti, rendendolo ideale per i trader attivi che vogliono sfruttare le tendenze rapide del mercato.

Condizioni di ingresso nel mercato

Acquisto (Buy)

  • EMA(20) > SMA(50) > SMA(200) → La tendenza rialzista è confermata
  • Volume attuale > 1,5 volte la media delle ultime 14 candele → Segnale di elevata attività di mercato
  • Prezzo sopra la SMA(200) → Ulteriore conferma di un movimento rialzista

Vendita (Sell)

  • EMA(20) < SMA(50) < SMA(200) → La tendenza ribassista è confermata
  • Volume attuale > 1,5 volte la media delle ultime 14 candele → Segnale di elevata attività di mercato
  • Prezzo sotto la SMA(200) → Ulteriore conferma di un movimento ribassista

Parametri personalizzabili

Periodi delle medie mobili (ema_period, sma_period_1, sma_period_2)

  • Regola la sensibilità degli indicatori di tendenza (valori predefiniti: EMA 20, SMA 50, SMA 200)

Periodo per il calcolo del volume medio (volume_period)

  • Definisci il numero di candele per il calcolo della media del volume (predefinito: 14 candele)

Saldo di base e lotto iniziale (base_balance, base_lot)

  • Imposta i valori di base per il calcolo del lotto dinamico (predefiniti: 10.000 e 1,0 lotto)

Lotto minimo e massimo (min_lot, max_lot)

  • Limita la dimensione delle posizioni per un miglior controllo del rischio (predefiniti: 0,1 e 5,0 lotti)

Trailing Stop (trailing_stop)

  • Imposta la distanza in pips per la protezione dei profitti (predefinito: 50 pips)

Perché scegliere SmartFlow Trader?

Massima precisione – Individua le tendenze con una combinazione collaudata di indicatori e filtri di volume
Adattamento intelligente – Il lotto dinamico e il trailing stop si regolano automaticamente in base al tuo stile di trading
Sfrutta i momenti chiave – Opera nei momenti di massima attività per aumentare le probabilità di successo
Personalizzazione completa – Adatta il robot a qualsiasi strumento o mercato, dal Forex all’oro

SmartFlow Trader non è solo un semplice robot, ma un potente strumento per ottenere risultati profittevoli.
Installalo su MetaTrader 5, configuralo in base ai tuoi obiettivi e sfrutta tutto il potenziale del mercato!


