AI Bolinger Rsi PRO
- Uzman Danışmanlar
- Saniyat Nabiyeva
- Sürüm: 1.11
- Etkinleştirmeler: 10
AI Bollinger + RSI PRO — Bir Klasiğin Evrimi (The Evolution of a Classic).
Bu, EA AI PRO serisinin bir parçasıdır; yani kodu %100 Yapay Zeka tarafından tasarlanıp yazılmıştır ve kurumsal düzeyde 24 farklı pozisyon yönetim fonksiyonu ile donatılmıştır.
AI Bollinger + RSI PRO — Bu, profesyonel bir işlem algoritmasıdır.
Uzman Danışmanın (EA) temelinde, modern filtreleme ve giriş onayı sistemi ile güçlendirilmiş, zamanla kanıtlanmış bir trend ve karşı trend stratejisi yatar. Karar verme mantığı iki aşamaya ayrılmıştır: Sinyal Arama ve Giriş Onayı.
Robotun geniş cephaneliğinde şunlar bulunur: Akıllı Haber Filtresi (Smart News Filter), dört farklı SL (Zarar Durdur) seçeneği, üç farklı Trailing SL seçeneği (gelişmiş High/Low Trailing dahil) ve Kısmi Kapatma (Partial Close) sistemi (hacim çarpanı miktarına dayalı benzersiz bir seçenek dahil üç farklı varyasyon).
Ayrıca, agresif bakiye büyümesi için esnek ayarlara sahip iki Hacim Çarpanı (Volume Multiplier) seçeneği mevcuttur. Temel sinyali Price Action (Kırılım/Breakout) ile doğrulayan benzersiz teknoloji, piyasa gürültüsünü filtreler ve yalnızca gerçek fiyat hareketi olduğunda işlem açar. Ek olarak, Profit Trailing dahil olmak üzere üç Take Profit (Kâr Al) seçeneği mevcuttur.
Uzman Danışman, MT5 üzerindeki herhangi bir zaman diliminde (timeframe) ve işlem varlığında, her türlü hesap tipiyle, herhangi bir Broker ve Prop Trading Firmaları (Fon Yönetim Şirketleri) ile çalışır. Kusursuz makine kodu, insan hatalarını ve duygularını ortadan kaldırır. Bu, maksimum güvenilirlik ve ayar esnekliğine ihtiyaç duyan profesyonellerin tercihidir.
İşlemlerinizi saf dijital zekaya emanet edin.
====================================================================================
DETAYLI KULLANICI KILAVUZU
1 ===== STRATEJİ (STRATEGY) =====
1. Sinyal Oluşumu (Hatalı Giriş Filtresi)
Uzman Danışman, ideal dönüş noktalarını bulmak için iki indikatörün kombinasyonunu kullanarak piyasayı sürekli analiz eder:
-
Bollinger Bands (Bollinger Bantları): Aşırı fiyat sapmalarını belirler.
-
Alış Sinyali (Buy): Fiyat Alt Banda dokunur veya kırar.
-
Satış Sinyali (Sell): Fiyat Üst Banda dokunur veya kırar.
-
-
RSI (Göreceli Güç Endeksi): Volatiliteyi filtreler ve momentum gücünü doğrular.
Bollinger'dan gelen ana sinyal, YALNIZCA o anda RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgesindeyse (varsayılan olarak 70 seviyesinin üstünde veya 30 seviyesinin altında) geçerli kabul edilir.
Bu çifte filtreleme, "gürültüyü" ve zayıf sinyalleri eler, geriye sadece geri dönüş (rebound) olasılığı yüksek anları bırakır.
2. Akıllı Onay Modu (Mum Kırılım Onayı / Smart Confirmation)
Uzman Danışmanın en önemli özelliği UseCandleConfirmation fonksiyonudur. Bu, güçlü bir trendin tersine işlem açmaya karşı (piyasa tabiriyle "düşen bıçağı tutmaya" karşı) bir korumadır.
Eğer UseCandleConfirmation = true ise, EA aşağıdaki algoritmaya göre çalışır:
-
Bekleme (Standby): İndikatörlerden (Bollinger + RSI) sinyal alındıktan sonra, EA işlemi hemen AÇMAZ. Bekleme moduna geçer.
-
Price Action Kontrolü: EA sinyal mumunu hafızasına alır ve fiyatın gerçekten döndüğüne dair kanıt bekler.
-
ALIŞ (BUY) için: EA, mevcut fiyatın (Ask), sinyal mumunun High (En Yüksek) seviyesini kırmasını bekler. Emir ancak bundan sonra açılır.
-
SATIŞ (SELL) için: EA, mevcut fiyatın (Bid), sinyal mumunun Low (En Düşük) seviyesini kırmasını bekler.
-
Sonuç: Bu özellik, fiyatın banda dokunduğu ancak aleyhinize hareket etmeye devam ettiği uzun fitilli mumlarda işleme girmekten kaçınmanızı sağlar. Sadece piyasa, hareketin bizim yönümüzde olduğunu doğruladığında işleme gireriz.
2 ===== BİLGİ PANELİ (DASHBOARD) =====
Grafikte görüntülenen görsel bilgi panelinin ayarları.
Mevcut spread'i, Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık işlem sonuçlarını, ayrıca mevcut yüzen kârı (floating profit) ve kârlı/zararlı işlem oranını gösterir.
İpucu: Strateji Test Cihazında (Strategy Tester) optimizasyon yaparken panel görsel modda çalışır, ancak maksimum matematiksel optimizasyon hızı için devre dışı bırakılabilir (ShowDashboard = false).
3 ===== SİNYAL TERSİNE ÇEVİRME (REVERSE SIGNAL) =====
İndikatör mantığını tersine çevirir.
Etkinleştirilirse (true), Stokastik/RSI Alış sinyali (aşırı satım) verdiğinde, EA Satış işlemi açar. Osilatörlerin sıklıkla hatalı dönüş sinyalleri verdiği güçlü trend piyasalarında faydalıdır.
4 ===== POZİSYON TERSİNE ÇEVİRME (POSITION REVERSAL) =====
Yön değiştirme taktiği.
Etkinleştirilirse (true), pozisyon Stop Loss ile kapandığında, EA anında ters yönde yeni bir işlem açar.
Not: Bu yeni işlem için hacim (lot), Bölüm 23'teki (Hacim Çarpanı) kurallara göre hesaplanır.
5 ===== HABER KORUMASI (NEWS PROTECTION) =====
Dahili haber filtresi.
EA, önemli ekonomik haberlerin (paritenin para birimleri veya sadece USD için) açıklanmasından belirtilen dakika öncesinde ve sonrasında ticareti otomatik olarak duraklatır.
Önemli: Sadece gerçek zamanlı (Live) modda çalışır. Strateji Test Cihazında haber verileri mevcut değildir.
6 ===== KÂR/ZARAR LİMİTLERİ (PROFIT/LOSS LIMITS) =====
Küresel bakiye koruması.
Tüm açık pozisyonların toplamı için bir kâr hedefi veya zarar limiti (bakiye %'si veya puan olarak) belirlemenizi sağlar. Limite ulaşıldığında tüm işlemler kapatılır ve EA çalışmayı durdurur.
7 ===== ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI (OPERATION TIMER) =====
Gün içi zaman filtresi.
EA'nın kesin çalışma saatlerini ayarlar (örneğin, sadece 08:00 ile 20:00 arasında işlem yap). Bu saatlerin dışında yeni işlem açılmaz.
8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====
Her işlem için risk yönetimi.
SL_PERCENT: Açılış fiyatından % olarak Stop Loss.
SL_POINTS: Puan cinsinden sabit Stop Loss.
SL_ATR: Piyasa volatilitesine (ATR) dayalı dinamik Stop Loss.
SL_HI_LO: Önceki kapanmış mumun High (Yüksek) veya Low (Düşük) seviyesinin arkasına konulan Akıllı Stop Loss.
Broker stop seviyeleri: SL ve TP mesafeleri, brokerın minimum gereksinimleriyle karşılaştırılır ve otomatik olarak kontrol edilir.
9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====
Kâr alma ayarları.
Puan, yüzde veya Risk:Ödül Oranı (RRR) olarak ayarlanabilir. Örneğin, RRR=2.0 ise, Take Profit, Stop Loss'tan 2 kat daha büyük olacaktır.
10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====
Elde edilen kârı, Stop Loss seviyesini fiyat hareketinin ardından otomatik olarak çekerek koruyan güçlü bir araç.
Parametre UseTrailing: Ana anahtar (true/false).
Parametre Trail_Mode (Takip Modu): Stop kaydırma algoritmasının seçimi.
Mevcut modlar:
TRAIL_STANDARD (Standart): Puan cinsinden klasik takip. İki parametre ile çalışır:
Trail_Start: Takibin aktifleşeceği kâr mesafesi (puan cinsinden).
Trail_Step: Kaydırma adımı. EA, fiyat kârlı yönde belirtilen puan kadar her ilerlediğinde Stop Loss'u hareket ettirir. Örnek: Start=50, Step=10. Kâr 50 puan olduğunda, stop başabaş (breakeven) noktasına gelir. Fiyat 10 puan daha giderse, stop onun arkasından kayar.
TRAIL_ATR (Volatiliteye göre): Mevcut piyasa aktivitesine uyum sağlayan adaptif mod. Takip mesafesi ATR (Average True Range) indikatörü ile hesaplanır.
Volatilite yüksekse — stop, rastgele "gürültüden" etkilenmemesi için daha uzakta tutulur.
Volatilite düşükse — stop daha yakına çekilir. Parametreler: Trail_ATR_Period (ATR periyodu) ve Trail_ATR_Mult (ATR değeri çarpanı).
TRAIL_HI_LO (Mumlara göre): Trend ticareti için profesyonel mod ("Gölgelerden takip"). EA, Stop Loss'u kesinlikle kapanmış mumların uç noktalarına göre hareket ettirir:
Alışlar (Buy) için: Stop, önceki mumun Low (en düşük) seviyesinin altına konur.
Satışlar (Sell) için: Stop, önceki mumun High (en yüksek) seviyesinin üzerine konur.
Bu mod, trend yapısını (yükselen dipler veya alçalan tepeler) koruduğu sürece pozisyonu maksimum süre tutmayı ve trend bozulduğunda hemen çıkmayı sağlar.
11 ===== KÂR TAKİBİ (TRAILING PROFIT) =====
(Yeni benzersiz özellik)
Kâr hedefleri üzerinden akıllı kayıp telafi sistemi.
Mantık: Etkinleştirilirse (UseTrailingProfit = true), EA eksi ile kapanan işlemlerin zarar yüzdesini hafızaya alır.
YENİ bir işlem açıldığında, EA standart Take Profit seviyesini bu birikmiş zarar yüzdesi kadar otomatik olarak artırır.
Hedef: Geçmiş kayıpları telafi etmek ve tüm seriyi tek bir başarılı işlemle net kârda kapatmak.
Sıfırlama: Birikmiş yüzde iki durumda %0'a sıfırlanır:
Herhangi bir işlem net kârla (tamamen) kapandığında.
EA grafik üzerindeki düğme ile kapatılıp tekrar açıldığında.
12 ===== KISMİ KAPATMA (PARTIAL CLOSE) =====
(Detaylı pozisyon boşaltma ayarı)
Kârın bir kısmını sabitleme ("Kasa").
UsePartialClose: Fonksiyonun ana anahtarı.
Partial_Mode (Bölme Varyasyonu):
MANUAL (Klasik): Fiyat sabit bir mesafeyi (PartialStart) puan cinsinden geçtiğinde EA pozisyonun bir kısmını kapatır. Eğer bir adım (Partial_Close_Step > 0) belirlenmişse, her N puanda bir parça kapatmaya devam eder.
EQUAL PARTS (Eşit Parçalar): EA seviyeleri kendisi hesaplar. Açılış Fiyatı ile nihai Take Profit arasındaki mesafeyi alır ve eşit parçalara böler. Parça sayısı Partial_Parts_Count kısmında ayarlanır (örn. 10 parça). Hacim de eşit olarak bölünür.
Unload Lines (Görselleştirme):
EA, pozisyonun tam olarak nerede boşaltılacağını gösteren yatay çizgileri grafiğe çizer.
Akıllı özellik: Fiyat çizgiye ulaşıp bir parça kapandığında, bu çizgi grafikten anında silinir, böylece sadece kalan aktif hedefleri görürsünüz.
-
(Hacim adımı miktarına göre)
Nasıl çalışır: Bu standart olmayan mod, ayarlarınız olmadan ve sadece seçildiğinde otomatik olarak bir pozisyon boşaltma "akıllı ızgarası" oluşturur. Bu ızgara, Martingale'in (Bölüm 23) mevcut işlemin hacmini ne kadar artırdığına doğrudan bağlıdır; sonuç olarak, pozisyon hacmi ne kadar artarsa, bu pozisyonun boşaltma parçaları da o kadar artacaktır. EA, Açılış Fiyatından Take Profit'e olan mesafeyi otomatik olarak eşit parçalara böler.
Ana koşul: Mod sadece Martingale açıkken (UseMartingale = true) çalışır.
13 ===== BAŞABAŞ (BREAKEVEN) =====
Stop Loss'un açılış fiyatına taşınması.
Fiyat belirtilen puan kadar (BE_Start) ilerlediğinde tetiklenir. Fiyat dönüşü durumunda zarara karşı koruma sağlar.
14 ===== EMİR TİPİ (ORDER TYPE) =====
Giriş yöntemi seçimi. Anında işlem gerçekleşmesi için ENTRY_MARKET_ONLY önerilir.
15 ===== ANA AYARLAR (MAIN SETTINGS) =====
Temel parametreler: Sihirli Numara (EA'nın kendi işlemlerini ayırt etmesi için), Spread Filtresi (MaxSpread) ve Kayma (Slippage).
16 ===== RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT) =====
Başlangıç pozisyon hacminin hesaplanması (zarar serisi yokken).
FixedLot: Sabit lot ile ticaret.
UseAutoLot: Bakiyenin %'si olarak otomatik lot hesaplama.
17 ===== TİCARET SAATLERİ (TRADING HOURS) =====
Sadece belirli seanslarda (örneğin Londra ve New York) işlem yapmak istiyorsanız ek zaman filtresi (Başlangıç Saati ve Bitiş Saati).
18 ===== TİCARET YÖNÜ (TRADE DIRECTION) =====
EA'nın sadece bir yöne (Sadece Buy veya Sadece Sell) veya her iki yöne (Both) işlem yapmasına izin verir.
19 ===== POZİSYON ÇİZGİLERİ (LINE MARKER) =====
Açılış ve Take Profit seviyelerinin grafikte renkli çizgilerle görselleştirilmesi.
Temizleme mantığı: Çizgi silinirse, bağlı emir de silinir; emir gerçekleşirse, ilgili çizgi silinir.
20 ===== TİCARET GEÇMİŞİ (TRADE MARKERS) =====
Grafik üzerinde geçmiş. Geçmiş işlemlerin yapıldığı yerlere oklar veya etiketler çizer ve sonuçlarını (kâr/zarar) yazar.
21 ===== SES SİNYALLERİ (SOUND SIGNALS) =====
EA düğme ile açılıp kapandığında veya işlem yapıldığında sesli uyarılar.
22 ===== TİCARET GÜNLERİ (TRADING DAYS) =====
Haftanın günlerine göre filtre.
23 ===== HACİM ÇARPANI (VOLUME MULTIPLIER) =====
(Çok önemli bölüm)
Kayıpları hızlıca telafi etmek için zararlardan sonra lot artırma sistemi (Martingale).
Sadece UseMartingale = true anahtarı açıksa çalışır.
Nasıl çalışır (Mantık):
İşlem Stop Loss ile kapanırsa (zarar), EA bir sonraki işlemin hacmini artırır. Bir sonraki de zarar ederse, hacim tekrar büyür. Herhangi bir işlem kârla (Take Profit) kapandığı anda, hacim hemen başlangıç seviyesine (Bölüm 16'daki) sıfırlanır.
Sıfırlama koşulu: Döngü, EA'yı grafikteki düğmeden kapatıp tekrar açarsanız da sıfırlanır.
MartingaleMode ayarında artış matematiğini seçersiniz:
Seçenek 1: MULTIPLY (Çarpma)
Geçmiş zararlı işlemin lotu MartingaleValue sayısı ile çarpılır.
Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 2.0.
İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar.
İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 * 2). -> Zarar.
İşlem 3 şu hacimle açılır: 0.4 (0.2 * 2).
Seçenek 2: ADD (Ekleme)
Geçmiş zararlı işlemin lotuna sadece MartingaleValue sayısı eklenir (daha yumuşak mod).
Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 0.1.
İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar.
İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 + 0.1).
Martingale_Max_Steps (Adım Limiti):
Güvenlik ayarı. EA'nın hacmi arka arkaya kaç kez artırmasına izin verildiğini belirler.
Eğer 0 ise: Sonsuz artış (klasik martingale).
Eğer 5 ise: Hacim ilk 5 zarar boyunca büyür. 6. ardışık zarardan itibaren hacim büyümeyi durdurur ve seri kârla bitene kadar 5. adım seviyesinde sabitlenir.
Marjin kontrolü: Emri vermeden önce EA, yeterli serbest marjin olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder; yoksa işlem atlanır.
24 ===== PİRAMİTLEME (PYRAMIDING) =====
(Gelişmiş kâr taktiği)
Kârı agresif bir şekilde artırma yöntemi.
Pozisyon kâra geçerse, EA aynı yönde ek emirler açabilir.
MaxPositions: Tek bir yönde aynı anda açık olabilecek maksimum emir sayısı.
PyramidStep: Yeni bir emrin açılacağı adım (puan cinsinden).
PyramidLotMult: Ek emirler için lot çarpanı. Örneğin, 1.0 ise hacim aynıdır; 2.0 ise eklemenin hacmi iki katına çıkar.
===================================================================================
AYARLAR İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
-
Brokerda 5 basamak varsa (1.12345), o zaman 1 puan = 0.00001.
Brokerda 3 basamak varsa (100.123 — Yen pariteleri), o zaman 1 puan = 0.001.
-
Önemli nüans: EA, ayarları (Stop Loss, Take Profit, Trailing) "eski pips" olarak değil, Puan (Points) olarak algılar.
5 basamaklı bir hesapta ayar değeri 50 ise, bu 5 "eski" pipe eşittir.
4 basamaklı bir hesapta ayar değeri 50 ise, bu 50 "eski" pipe eşittir.
Ayarları girerken bunu dikkate almanız gerekir.
-
Bu EA farklı hesap tipleriyle çalışır mı?
-
Evet, evrenseldir, ancak Netting konusunda bir çekince ile.
İşte tiplere göre detaylı analiz:
Hedging: Evet, tam destek.
EA kodu (özellikle Piramitleme fonksiyonu UsePyramiding ve pozisyon sayısı sınırlaması MaxPositions), aynı enstrümanda aynı anda birden fazla işlem açılabilen hedging için tasarlanmıştır.
Netting: Çalışır, ancak strateji değişir.
Kodda bir kontrol vardır: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). EA, netting hesabında olduğunu anlar.
Sınırlama: Netting hesabında fiziksel olarak 3 farklı pozisyona sahip olamazsınız (MaxPositions = 3 ayarlı olsa bile). Ekleme (piramitleme) denendiğinde, EA tek bir pozisyona ortalama yapar (hacim ekler). "Kısmi Kapatma" modu da bu toplam pozisyonla çalışacaktır.
Raw, Zero, ECN (Komisyonlu Hesaplar): Evet, düzgün çalışır.
Bu hesaplar dar spread ile ayırt edilir, ancak lot başına komisyon alınır.
Kâr hesaplama fonksiyonlarında (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) EA şu formülü kullanır: DealProfit + DealSwap + DealCommission.
Bu, martingale veya kâr takibi (trailing profit) için zarar hesaplarken komisyonu gördüğü ve dikkate aldığı anlamına gelir. Kâr küçük ama komisyon büyükse, işlemi yanlışlıkla kârlı saymaz.
Cent, Micro, Standard, Premium: Evet, çalışır.
EA, enstrüman ayarlarından minimum lotu ve lot adımını okur (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).
Eğer lotu 0.1 veya 0.01 olan bir cent hesabıysa — EA otomatik olarak uyum sağlar ve ValidateVolume fonksiyonu sayesinde hacmi doğru şekilde yuvarlar.
Özet: EA, MetaTrader platformu tarafından sağlanan her türlü hesap tipinde çalışmaya teknik olarak hazırdır.