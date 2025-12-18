AI Bolinger Rsi PRO

AI Bollinger + RSI PRO — Bir Klasiğin Evrimi (The Evolution of a Classic).

Bu, EA AI PRO serisinin bir parçasıdır; yani kodu %100 Yapay Zeka tarafından tasarlanıp yazılmıştır ve kurumsal düzeyde 24 farklı pozisyon yönetim fonksiyonu ile donatılmıştır.

AI Bollinger + RSI PRO — Bu, profesyonel bir işlem algoritmasıdır.

Uzman Danışmanın (EA) temelinde, modern filtreleme ve giriş onayı sistemi ile güçlendirilmiş, zamanla kanıtlanmış bir trend ve karşı trend stratejisi yatar. Karar verme mantığı iki aşamaya ayrılmıştır: Sinyal Arama ve Giriş Onayı.

Robotun geniş cephaneliğinde şunlar bulunur: Akıllı Haber Filtresi (Smart News Filter), dört farklı SL (Zarar Durdur) seçeneği, üç farklı Trailing SL seçeneği (gelişmiş High/Low Trailing dahil) ve Kısmi Kapatma (Partial Close) sistemi (hacim çarpanı miktarına dayalı benzersiz bir seçenek dahil üç farklı varyasyon).

Ayrıca, agresif bakiye büyümesi için esnek ayarlara sahip iki Hacim Çarpanı (Volume Multiplier) seçeneği mevcuttur. Temel sinyali Price Action (Kırılım/Breakout) ile doğrulayan benzersiz teknoloji, piyasa gürültüsünü filtreler ve yalnızca gerçek fiyat hareketi olduğunda işlem açar. Ek olarak, Profit Trailing dahil olmak üzere üç Take Profit (Kâr Al) seçeneği mevcuttur.

Uzman Danışman, MT5 üzerindeki herhangi bir zaman diliminde (timeframe) ve işlem varlığında, her türlü hesap tipiyle, herhangi bir Broker ve Prop Trading Firmaları (Fon Yönetim Şirketleri) ile çalışır. Kusursuz makine kodu, insan hatalarını ve duygularını ortadan kaldırır. Bu, maksimum güvenilirlik ve ayar esnekliğine ihtiyaç duyan profesyonellerin tercihidir.

İşlemlerinizi saf dijital zekaya emanet edin.