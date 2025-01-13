Market Structure Trend Targets MT4 Scanner

Special offer: ALL TOOLS , just $35 each!

I. Introduzione

Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strumento aiuta i trader a riconoscere rapidamente le tendenze di mercato e potenziali inversioni in modo intuitivo.

II. Caratteristiche Principali

Identificare i Punti di Breakout con Numerazione Sequenziale Distingue chiaramente i trend rialzisti quando il prezzo supera un massimo precedente e i trend ribassisti quando il prezzo scende sotto un minimo precedente.

quando il prezzo supera un massimo precedente e i trend ribassisti quando il prezzo scende sotto un minimo precedente. Segna il breakout iniziale con il prezzo di ingresso, mentre i breakout successivi sono etichettati (1, 2, 3…) per indicare la forza o la continuazione del trend. Opzione per Visualizzare le Variazioni Percentuali Attiva o disattiva la variazione percentuale dal primo punto di breakout a ogni breakout successivo.

la variazione percentuale dal primo punto di breakout a ogni breakout successivo. Aiuta a misurare l'impulso del trend e supporta la presa di decisioni per prendere profitto o regolare le posizioni in modo efficace. Stop Loss Dinamico Basato sul Trend In un trend rialzista, lo stop loss viene posizionato sotto il prezzo per salvaguardare i guadagni.

In un trend ribassista, lo stop loss viene posizionato sopra il prezzo per limitare il rischio.

Quando il prezzo supera il livello di stop loss, lo strumento segnala un potenziale inversione del trend o indica che l'attuale trend potrebbe essere terminato. Segnali di Reversione alla Media Visualizzati come un'icona di freccia triangolare se il prezzo supera lo stop loss e poi ritorna al trend principale (rialzista o ribassista).

Adatto per strategie contro-trend in condizioni di mercato volatili o imprevedibili. Avvisi Invia automaticamente notifiche quando si verifica un breakout, il prezzo supera lo stop loss o appare un segnale di reversione alla media.

Garantisce che i trader non perdano sviluppi critici del mercato offrendo avvisi personalizzabili (sullo schermo, via email o messaggio). Scanner Scansiona rapidamente più mercati (coppie di valute, azioni, materie prime, ecc.) per trovare potenziali opportunità di trading.

Risparmia tempo semplificando il processo di ricerca, eliminando la necessità di monitorare ogni singolo grafico.

III. Impostazioni Principali

Lunghezza: Numero di barre utilizzate per determinare i pivot alti/bassi per rilevare i breakout.

Numero di barre utilizzate per determinare i pivot alti/bassi per rilevare i breakout. Visualizza Percentuale: Opzione per mostrare la numerazione sequenziale dei breakout o la variazione percentuale dal punto di breakout iniziale.

Opzione per mostrare la numerazione sequenziale dei breakout o la variazione percentuale dal punto di breakout iniziale. Personalizzazione Colore: Consente agli utenti di personalizzare i colori di sfondo del grafico per trend rialzisti e ribassisti secondo le preferenze personali.

IV. Vantaggi per i Trader

Prestazioni di Trading Migliorate: Aiuta a individuare punti di ingresso e uscita più chiari allineati con le tendenze del mercato.

Aiuta a individuare punti di ingresso e uscita più chiari allineati con le tendenze del mercato. Maggiore Gestione del Rischio: Lo stop loss dinamico riduce le perdite impreviste e protegge i guadagni accumulati.

Lo stop loss dinamico riduce le perdite impreviste e protegge i guadagni accumulati. Avvisi in Tempo Reale: Garantisce che i trader possano sfruttare i segnali appena formati senza ritardo.

Garantisce che i trader possano sfruttare i segnali appena formati senza ritardo. Scanner che Risparmia Tempo: Cerca in più mercati contemporaneamente, riducendo la necessità di monitorare manualmente costantemente i grafici.

V. Conclusione

Market Structure Trend Targets Scanner è una soluzione completa sia per gli stili di trading che seguono la tendenza che per quelli contrari alla tendenza. Le sue caratteristiche — breakout chiaramente etichettati, visualizzazione opzionale delle variazioni percentuali, stop loss dinamico, segnali di reversione alla media (icone di freccia triangolare), avvisi e scanner — permettono ai trader di aumentare l'efficienza, mitigare i rischi e adattarsi rapidamente alle fluttuazioni del mercato.



