Market Structure Trend Targets MT4 Scanner

Special offer: ALL TOOLS, just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

I. Introduction
Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil aide les traders à reconnaître rapidement les tendances du marché et les potentielles inversions de manière intuitive.

Voir plus de versions MT5 sur: Market Structure Trend Targets MT5 Scanner

Voir plus de produits sur : Tous les Produits

II. Caractéristiques Principales

  1. Identifier les Points de Rupture avec Numérotation Séquentielle

    • Distingue clairement les tendances haussières lorsque le prix dépasse un précédent sommet et les tendances baissières lorsque le prix descend en dessous d'un précédent creux.
    • Marque la rupture initiale avec le prix d'entrée, tandis que les ruptures suivantes sont étiquetées (1, 2, 3…) pour indiquer la force ou la continuation de la tendance.

  2. Option d'Affichage des Changements en Pourcentage

    • Activer ou désactiver l'affichage du changement en pourcentage depuis le premier point de rupture jusqu'à chaque rupture suivante.
    • Aide à mesurer l'élan de la tendance et soutient la prise de décision pour réaliser des profits ou ajuster les positions de manière efficace.

  3. Stop Loss Dynamique Basé sur la Tendance

    • En tendance haussière, le stop loss est placé en dessous du prix pour sécuriser les gains.
    • En tendance baissière, le stop loss est positionné au-dessus du prix pour limiter les risques.
    • Lorsque le prix dépasse le niveau de stop loss, l'outil signale un potentiel renversement de tendance ou indique que la tendance actuelle pourrait être terminée.

  4. Signaux de Réversion à la Moyenne

    • S'affichent sous forme d'icône de flèche triangulaire si le prix dépasse le stop loss puis revient à la tendance principale (haussière ou baissière).
    • Adapté pour des stratégies contraires à la tendance dans des conditions de marché volatiles ou imprévisibles.

  5. Alertes

    • Envoie automatiquement des notifications lorsqu'une rupture se produit, que le prix dépasse le stop loss ou qu'un signal de réversion à la moyenne apparaît.
    • Assure que les traders ne manquent pas les développements critiques du marché en offrant des alertes personnalisables (à l'écran, par e-mail ou par message).

  6. Scanner

    • Scanne rapidement plusieurs marchés (paires de devises, actions, matières premières, etc.) pour trouver des opportunités de trading potentielles.
    • Économise du temps en simplifiant le processus de recherche, éliminant le besoin de surveiller chaque graphique individuellement.

III. Paramètres Principaux

  • Longueur : Nombre de barres utilisées pour déterminer les pivots hauts/bas pour détecter les ruptures.
  • Afficher le Pourcentage : Option pour afficher soit la numérotation séquentielle des ruptures, soit le changement en pourcentage depuis le point de rupture initial.
  • Personnalisation des Couleurs : Permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs de fond du graphique pour les tendances haussières et baissières selon leurs préférences personnelles.

IV. Avantages pour les Traders

  • Performance de Trading Améliorée : Aide à identifier des points d'entrée et de sortie plus clairs alignés avec les tendances du marché.
  • Meilleure Gestion des Risques : Le stop loss dynamique réduit les pertes inattendues et protège les gains accumulés.
  • Alertes en Temps Réel : Assure que les traders tirent parti des signaux nouvellement formés sans délai.
  • Scanner Économisant du Temps : Recherche sur plusieurs marchés simultanément, réduisant le besoin de surveillance manuelle constante des graphiques.

V. Conclusion
Market Structure Trend Targets Scanner est une solution complète pour les styles de trading suiveurs de tendance et contraires à la tendance. Ses fonctionnalités — ruptures clairement étiquetées, affichage optionnel des changements en pourcentage, stop loss dynamique, signaux de réversion à la moyenne (icônes de flèche triangulaire), alertes et scanner — permettent aux traders d'augmenter leur efficacité, de réduire les risques et de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché.


Produits recommandés
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « RSI SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RSI SPEED est la dérivée première du RSI lui-même. - Le RSI SPEED est idéal pour scalper les entrées dans la direction de la tendance principale. - Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple HTF MA (comme sur les images). - L'indicateur RSI SPEED indique la vitesse à laquelle le RSI change de dire
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicateurs
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicateurs
« “Naturu” est un indicateur manuel qui utilise la symétrie de la nature comme algorithme. Dominez le marché grâce à une stratégie simple et à une sagesse cachée ! Lorsque vous chargez l’indicateur, deux lignes apparaissent — Haut (Top) et Bas (Bottom). Cliquez une fois sur une ligne pour l’activer. Pour la déplacer, cliquez simplement sur la bougie où vous souhaitez la placer. Vous définissez un point haut et un point bas, et l’indicateur calcule automatiquement : une zone magenta montrant l’en
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Mirror
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator predicts rate changes based on the chart display principle. It uses the idea that the price fluctuations consist of "action" and "reaction" phases, and the "reaction" is comparable and similar to the "action", so mirroring can be used to predict it. The indicator has three parameters: predict - the number of bars for prediction (24 by default); depth - the number of past bars that will be used as mirror points; for all depth mirroring points an MA is calculated and drawn on the ch
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicateurs
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicateurs
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicateurs
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicateurs
L'indicateur Forex Wave Wold MT4 est conçu pour rechercher les vagues de Woolf et les afficher dans la fenêtre actuelle du terminal de trading. Un excellent indicateur pour les traders utilisant les vagues de Wolf dans le commerce. Son application dans les stratégies de trading augmentera considérablement leur efficacité et leur rentabilité. INFORMATIONS SUR L'INDICATEUR Contrairement à d'autres indicateurs de vague Wold, l'indicateur Forex Wave Wold MT4 a un certain nombre de caractéristiques
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Indicateurs
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (66)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (6)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicateurs
Apollo BuySell Predictor est un système de trading professionnel qui comprend plusieurs modules de trading. Il fournit au trader des zones de cassure uniques, des niveaux de support et de résistance basés sur Fibonacci, une ligne de tendance pivot, des signaux de volume de retrait et d'autres fonctionnalités utiles dont tout trader a besoin au quotidien. Le système fonctionnera avec n'importe quelle paire. Les délais recommandés sont M30, H1, H4. Bien que l'indicateur puisse également fonctionne
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies , (7  copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicateurs
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Plus de l'auteur
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , cet outil trace des zones d'offre et de demande basées sur des chandeliers à fort momentum, vous permettant d'identifier ces zones sur plusieurs unités de temps grâce à la fonctionnalité   timeframe selector   . Avec des étiquettes de rete
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.67 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel. Basé sur la logique éprouvée du SuperTrend de Kivanc
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduction Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil ai
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance de l'IA avec le SuperTrend AI Clustering avec Scanner , un outil révolutionnaire pour MetaTrader 4 (MT4). Cet indicateur redéfinit l'analyse du marché en combinant le clustering K-means avec l'indicateur SuperTrend largement populaire, offrant aux traders un avanta
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line MT5 avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvem
FREE
Breakaway Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'outil Breakaway Fair Value Gaps (FVG) est une solution de pointe conçue pour permettre aux traders d'identifier les zones où le prix s'est éloigné de l'équilibre, offrant des analyses approfondies sur les probabilités de correction. Cet outil ne se contente pas de mettre en évidence de
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage en constante évolution du trading financier, identifier et analyser avec précision les niveaux de support et de résistance est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. SnR Retest and Break Multi-Timeframe est un indicateur de support et de résistan
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vue d’ensemble OA SnR Power est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier et évaluer la force des niveaux de support et de résistance. En intégrant des facteurs clés tels que le volume de trading, la fréquence des rebonds et le nombre de retests, cet indicateur offre u
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Kalman Trend Levels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels est un indicateur avancé de suivi de tendance qui exploite la technologie de pointe des filtres de Kalman pour fournir aux traders des signaux analytiques puissants. Conçu pour être précis et adaptable, cet outil identifie non seulement des zones critiques de support
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Le Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe est un outil avancé d'analyse technique conçu pour les traders professionnels, aidant à identifier les zones potentielles de renversement des prix en combinant des signaux et des modèles clés du marché. Avec des capacités d'affichage multi-
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage actuel du trading financier, où la volatilité est importante, l’identification précise des niveaux de support et de résistance est cruciale pour permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Predictive Ranges Scanner Multi-TF est un outil avancé conçu pour aid
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel.  Vous pouvez ajuster la méthode de calcul de l' ATR entr
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le RSI Kernel Optimized with Scanner pour MT5, un outil révolutionnaire qui redéfinit l'analyse RSI traditionnelle en intégrant l'algorithme puissant de l'estimation de densité par noyau (KDE). Cet indicateur avancé fournit non seulement des informations en temps rée
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'outil Breakaway Fair Value Gaps (FVG) est une solution de pointe conçue pour permettre aux traders d'identifier les zones où le prix s'est éloigné de l'équilibre, offrant des analyses approfondies sur les probabilités de correction. Cet outil ne se contente pas de mettre en évidence de
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur AI Channels utilise le clustering K-means mobile , une technique puissante d’apprentissage automatique en analyse de regroupement, pour fournir des informations en temps réel sur les tendances de prix sous-jacentes. Cet indicateur crée des canaux adaptatifs basés sur les don
FREE
Filtrer:
totee toto
54
totee toto 2025.02.17 12:13 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Duc Hoan Nguyen
49629
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.02.17 12:15
Thank you for your review!
I’m glad to hear that the indicator has been helpful for you.
Wishing you successful trading!
Répondre à l'avis