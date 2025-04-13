Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT5

Stokastik Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5, Stokastik osilatörü kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

MT4 sürümü burada mevcuttur: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Araç, aşağıdaki Stokastik stratejilere dayalı sinyaller gösterir:

  • Aşırı Alım/Aşırı Satım Stratejisi: Stokastik, aşırı alım (üst seviyenin üzerinde) veya aşırı satım (alt seviyenin altında) bölgelerine girdiğinde veya çıktığında sinyaller üretilir, olası tersine dönüşleri işaret eder.
  • Ters Seviye Stratejisi: Stokastik, kullanıcı tarafından tanımlanan veya otomatik olarak hesaplanan üst veya alt seviyeleri ters yönde geçtiğinde sinyaller tetiklenir, momentum değişimlerini önerir.
  • Çaprazlama Stratejisi: Stokastik’in %K çizgisi %D çizgisini geçtiğinde sinyaller etkinleştirilir, trend veya aralık ticareti için özelleştirilebilir.

Ana Özellikler:

  • Stokastik Osilatör Entegrasyonu: Aşırı alım/aşırı satım bölgelerine girme veya çıkma sinyalleri, ters seviyeler ve çaprazlamalar dahil dört giriş stratejisini destekler. K Periyodu, D Periyodu, Yavaşlatma Faktörü ve seviyeler gibi parametreler, hassas analiz için tamamen özelleştirilebilir.
  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, işlem kurulumlarının güvenilirliğini artırır.
  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, traderların kilit sinyalleri kaçırmamasını sağlar.
  • Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek yapılandırma seçenekleri sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
  • Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.

Not: Stokastik Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5, Stokastik stratejilerine dayanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


İncelemeye yanıt