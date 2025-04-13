Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT5

Tableau de bord Stochastic Multicurrency Scanner MT5 est un outil puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les adapter à leurs stratégies.

La version pour MT4 est disponible ici : Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies Stochastiques suivantes :

  • Stratégie de surachat/survente : Signaux générés lorsque le Stochastique entre ou sort des zones de surachat (au-dessus du niveau supérieur) ou de survente (en-dessous du niveau inférieur), indiquant des renversements potentiels.
  • Stratégie de niveau inverse : Signaux déclenchés lorsque le Stochastique repasse à travers les niveaux supérieur ou inférieur définis par l’utilisateur ou calculés automatiquement, suggérant des changements de momentum.
  • Stratégie de croisement : Signaux activés lorsque la ligne %K du Stochastique croise la ligne %D, personnalisable pour le trading de tendances ou de rangs.

Caractéristiques principales :

  • Intégration de l’oscillateur Stochastique : Prend en charge quatre stratégies d’entrée, y compris les signaux pour entrer ou sortir des zones de surachat/survente, les niveaux inverses et les croisements. Les paramètres tels que la Période K, la Période D, le Facteur de Ralentissement et les niveaux sont entièrement personnalisables pour une analyse précise.
  • Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, renforçant la fiabilité des configurations de trading.
  • Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal clé.
  • Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.
  • Personnalisation de l’utilisateur : Offre une flexibilité avec la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques.
  • Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord Stochastic Multicurrency Scanner MT5 est un outil indispensable pour les traders qui s’appuient sur des stratégies Stochastiques, offrant des informations exploitables et une expérience utilisateur fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


