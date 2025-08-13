Zenith Pulse

Prop Firm için Hazır!

ZenithPulse, yalnızca EUR/USD üzerinde haber yayınları sırasında yüksek frekanslı bir stratejiyle çalışan ve meydana gelen anlık volatiliteye tepki veren güçlü bir ticaret danışmanıdır.

Ana Özellikler:

Basitlik ve Kullanım Kolaylığı: ZenithPulse, yapılandırması ve anlaşılması kolaylığı ile öne çıkar, bu da herhangi bir ticaret seviyesindeki kullanıcının stratejiyi hızlıca yapılandırmasını ve anlamasını sağlar. Bu EA'dan yararlanmak için otomatik ticaret konusunda uzman olmanıza gerek yoktur.

Otomatik Bekleyen Emirler: EUR/USD pazarının kilit noktalarına otomatik olarak Buy Stop ve Sell Stop emirleri yerleştirir, böylece manuel müdahale olmadan önemli hareketleri yakalar.

Gelişmiş Risk Yönetimi: Lot büyüklüğünü, Stop Loss ve Take Profit'i tercihlerinize göre kişiselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, EA otomatik olarak Stop Loss'u ayarlar ve Trailing Stop'u etkinleştirerek her işlemdeki kazançları korur.

Breakeven ve Trailing Stop: Fiyat sizin lehinize hareket ettiğinde, Stop Loss'u breakeven noktasına taşıyarak kazançlarınızı koruyun. Ayrıca, Trailing Stop, volatil piyasalarda potansiyel karı en üst düzeye çıkarmak için dinamik olarak ayarlanır.

Yüksek Frekanslı Strateji: EA, ekonomik haberlerden kaynaklanan volatiliteyi “yakalamak” için tasarlanmış bir yüksek frekanslı strateji uygular. Piyasada ani hareketlere hızlıca tepki verir, eğer piyasa geri dönüyorsa işlemleri breakeven noktasında kapatarak sermayeyi korur.

Marjin Kontrolü ve Emir Doğrulama: Mevcut marjı izler ve tüm işlemlerin EUR/USD piyasasının sınırlamalarına uyduğundan emin olur, böylece işlem hatalarının riskini azaltır.

Farklı Piyasalara Uyarlanabilirlik: Bu EA, yalnızca EUR/USD için optimize edilmiş olsa da, esnek stratejisi bu parite içindeki farklı piyasa koşullarına uyum sağlar.

Ticaret Stratejisi:

ZenithPulse, EUR/USD paritesinin stratejik noktalarına belirli bir saatte otomatik olarak Buy Stop ve Sell Stop emirleri yerleştirir. EA, özelleştirilebilir Stop Loss ve Take Profit kullanarak açık pozisyonları yönetir ve fiyat sizin lehinize hareket ettikçe Stop Loss'u ayarlayan dinamik bir Trailing Stop içerir.

Breakeven fonksiyonu, işlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında Stop Loss'u breakeven noktasına taşıyarak kazançları korur. Bu strateji, EUR/USD paritesinde volatil hareketlerden uzun süreli trendlere kadar çeşitli piyasa koşullarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Prop Firms için Önerilen Ayarlar:

Parite: EUR/USD

EUR/USD Lot Büyüklüğü: 2.5 (her 10.000 USD için)

2.5 (her 10.000 USD için) Stop Loss: 110

110 Trailing Stop: 60

60 Trailing Step: 5

5 Piyasa Mesafesi: 130

130 Breakeven: 20

Teknik Özellikler:

Zaman Çerçevesi: İstediğiniz herhangi bir zaman çerçevesi (Bu EA her tıkta çalışır, bu yüzden zaman çerçevesi fark etmez).

İstediğiniz herhangi bir zaman çerçevesi (Bu EA her tıkta çalışır, bu yüzden zaman çerçevesi fark etmez). Sadece EUR/USD üzerinde çalışır

Prop Firms için kullanmak üzere, haber yayınları sırasında ticaret yapmaya izin veren Swift tipi hesaplar veya eşdeğer bir hesap önerilir.

Bu EA, en popüler Prop Firms'in gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, günlük maksimum kayıp %5'ten az ve maksimum drawdown %10’dur. Kullanımdan önce Prop Firm'inizin ticaret koşullarını kontrol edin.

Test ve Doğrulama:

ZenithPulse, 2010-2024 yılları arasındaki tarihsel verilerle stres testlerine ve gecikme testlerine tabi tutulmuştur. Bu testler, EA'nın volatiliteye nasıl tepki verdiğini ve sağlamlığını gösterse de gelecekteki performansları garanti etmez.

ZenithPulse, ChatGPT, yapay zeka veya bazı yazarların açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği herhangi bir hayali öğe kullanmaz. Bu tür yanıltıcı uygulamalara karşı dikkatli olunması tavsiye edilir.

Bu EA, sürekli kâr garantisi vermez ve %100 başarı oranı sağlamaz. Dünyada hiçbir sistem bunu başaramaz ve böyle bir iddia, manipüle edilmiş olabilir.

Geliştirici yalnızca gerçek hesaplarla işlem yapmaktadır, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşanması normaldir. Kullanıcıları yanıltma amacı güdülmemektedir ve EA'nın performansını doğru bir şekilde değerlendirmek için 3 ila 6 aylık bir gözlem süresi önerilmektedir.



