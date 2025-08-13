Zenith Pulse

Prop Firm için Hazır!

ZenithPulse, yalnızca EUR/USD üzerinde haber yayınları sırasında yüksek frekanslı bir stratejiyle çalışan ve meydana gelen anlık volatiliteye tepki veren güçlü bir ticaret danışmanıdır.

Ana Özellikler:

Basitlik ve Kullanım Kolaylığı: ZenithPulse, yapılandırması ve anlaşılması kolaylığı ile öne çıkar, bu da herhangi bir ticaret seviyesindeki kullanıcının stratejiyi hızlıca yapılandırmasını ve anlamasını sağlar. Bu EA'dan yararlanmak için otomatik ticaret konusunda uzman olmanıza gerek yoktur.

Otomatik Bekleyen Emirler: EUR/USD pazarının kilit noktalarına otomatik olarak Buy Stop ve Sell Stop emirleri yerleştirir, böylece manuel müdahale olmadan önemli hareketleri yakalar.

Gelişmiş Risk Yönetimi: Lot büyüklüğünü, Stop Loss ve Take Profit'i tercihlerinize göre kişiselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, EA otomatik olarak Stop Loss'u ayarlar ve Trailing Stop'u etkinleştirerek her işlemdeki kazançları korur.

Breakeven ve Trailing Stop: Fiyat sizin lehinize hareket ettiğinde, Stop Loss'u breakeven noktasına taşıyarak kazançlarınızı koruyun. Ayrıca, Trailing Stop, volatil piyasalarda potansiyel karı en üst düzeye çıkarmak için dinamik olarak ayarlanır.

Yüksek Frekanslı Strateji: EA, ekonomik haberlerden kaynaklanan volatiliteyi “yakalamak” için tasarlanmış bir yüksek frekanslı strateji uygular. Piyasada ani hareketlere hızlıca tepki verir, eğer piyasa geri dönüyorsa işlemleri breakeven noktasında kapatarak sermayeyi korur.

Marjin Kontrolü ve Emir Doğrulama: Mevcut marjı izler ve tüm işlemlerin EUR/USD piyasasının sınırlamalarına uyduğundan emin olur, böylece işlem hatalarının riskini azaltır.

Farklı Piyasalara Uyarlanabilirlik: Bu EA, yalnızca EUR/USD için optimize edilmiş olsa da, esnek stratejisi bu parite içindeki farklı piyasa koşullarına uyum sağlar.

Ticaret Stratejisi:

ZenithPulse, EUR/USD paritesinin stratejik noktalarına belirli bir saatte otomatik olarak Buy Stop ve Sell Stop emirleri yerleştirir. EA, özelleştirilebilir Stop Loss ve Take Profit kullanarak açık pozisyonları yönetir ve fiyat sizin lehinize hareket ettikçe Stop Loss'u ayarlayan dinamik bir Trailing Stop içerir.

Breakeven fonksiyonu, işlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında Stop Loss'u breakeven noktasına taşıyarak kazançları korur. Bu strateji, EUR/USD paritesinde volatil hareketlerden uzun süreli trendlere kadar çeşitli piyasa koşullarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Prop Firms için Önerilen Ayarlar:

  • Parite: EUR/USD
  • Lot Büyüklüğü: 2.5 (her 10.000 USD için)
  • Stop Loss: 110
  • Trailing Stop: 60
  • Trailing Step: 5
  • Piyasa Mesafesi: 130
  • Breakeven: 20

Teknik Özellikler:

  • Zaman Çerçevesi: İstediğiniz herhangi bir zaman çerçevesi (Bu EA her tıkta çalışır, bu yüzden zaman çerçevesi fark etmez).
  • Sadece EUR/USD üzerinde çalışır
  • Prop Firms için kullanmak üzere, haber yayınları sırasında ticaret yapmaya izin veren Swift tipi hesaplar veya eşdeğer bir hesap önerilir.
  • Bu EA, en popüler Prop Firms'in gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, günlük maksimum kayıp %5'ten az ve maksimum drawdown %10’dur. Kullanımdan önce Prop Firm'inizin ticaret koşullarını kontrol edin.

Test ve Doğrulama:

ZenithPulse, 2010-2024 yılları arasındaki tarihsel verilerle stres testlerine ve gecikme testlerine tabi tutulmuştur. Bu testler, EA'nın volatiliteye nasıl tepki verdiğini ve sağlamlığını gösterse de gelecekteki performansları garanti etmez.

ZenithPulse, ChatGPT, yapay zeka veya bazı yazarların açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği herhangi bir hayali öğe kullanmaz. Bu tür yanıltıcı uygulamalara karşı dikkatli olunması tavsiye edilir.

Bu EA, sürekli kâr garantisi vermez ve %100 başarı oranı sağlamaz. Dünyada hiçbir sistem bunu başaramaz ve böyle bir iddia, manipüle edilmiş olabilir.

Geliştirici yalnızca gerçek hesaplarla işlem yapmaktadır, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşanması normaldir. Kullanıcıları yanıltma amacı güdülmemektedir ve EA'nın performansını doğru bir şekilde değerlendirmek için 3 ila 6 aylık bir gözlem süresi önerilmektedir.


Önerilen ürünler
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Millennium
Vladimir Pleshakov
Uzman Danışmanlar
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Uzman Danışmanlar
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
MMM High Low
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM High Low strategy: The robot uses its built-in High-Low (HILO) indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works and indicates. It will not send an order unless the calculations determine a good trend of profit. It protects your money because it is provided with : Trailing stop loss to protect your profit. Once your order has a positive profit, it sets SL at a certain distanc
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Sunny Pro EA
Cong Khiem Nguyen
Uzman Danışmanlar
EA sadece XAUUSD ile çalışır, XAUUSD ile değil - EA çalışır ancak işlem yapmaz. EA, 3 göstergeye dayalı olarak oluşturulmuştur: Zigzag + RSI + Mum Grafikleri + Hacmi uygun şekilde ayarlamak için yapay zeka ile birleştirilmiştir. Aşağıdaki alım ve satım kurallarıyla: 1. Alış prensibi: Zigzag dip seviyeyi çeker + RSI eşik değerin altına iner + Mumun kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksektir. 2. Satış prensibi: Zigzag tepe seviyeyi çeker + RSI eşik değerin üzerine çıkar + Mumun kapanış fiyatı a
RMH Breakout Strategy
Kutay Duranoglu
Uzman Danışmanlar
Bu Expert Advisor (EA), kar garantisi sunmamaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak önemli derecede risk içerir ve geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Kullanıcılar yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri sermaye ile işlem yapmalıdır ve alınan tüm ticari kararların sorumluluğu kendilerine aittir. RMH Breakout EA - Profesyonel Breakout Trading Robotu Kaliteli veri üzerinde test et :  https://www.youtube.com/watch?v=ckWb1u-JFN0 RMH Breakout EA, yüksek performanslı v
Ultimate DCA Hedge Bot
Huu Tri Nguyen
Uzman Danışmanlar
Ultimate DCA Hedge Bot – Compounding + Trailing + ATR Spacing Ultimate DCA Hedge Bot is a professional-grade Expert Advisor (EA) built for traders who seek consistent profit growth, robust risk control, and advanced automation . By combining DCA (Dollar-Cost Averaging) with Hedge Recovery, Dynamic Compounding, and ATR-based spacing , this EA is engineered to maximize profit potential while minimizing drawdowns. Unlike simple averaging bots, this system is adaptive, customizable, and resilient
Salva EA
Pavel Komarovsky
Uzman Danışmanlar
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Spike Finder MT5
Pier Gaetano Novara
Uzman Danışmanlar
The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used M1 chart. It does not use : Martingale. Grid. Hedge. Parameters spikeFilter - value to decide opening positions takeProfit - take profit in points stopLoss - stop loss in points firstTrailS
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
Range-Bkt uses  the Range Breakout strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Range-Bkt is for you. Range-Bkt does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore mu
EA i MT5
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
MMM Classic Alligator EA
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
This EA uses an Alligator indicator and has a classic strategy to trade as the Alligators Jaw, Teeth and Lips calculation results are compared each tick. This way, the EA opens orders at right moment and closes the orders as it reaches the right profit value. It protects your money because it is provided with: trailing stop loss to protect your profit. Once your order has a positive profit, it sets SL at a certain distance in order to keep a positive profit; Spread value limit to prevent opening
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Uzman Danışmanlar
Algotrading EA is based on trend logic and price formation using weighted linear averages LWMA. The calculation is influenced by the most recent prices, which hold greater weight in the average calculation. This average is calculated by taking each of the closing prices in a certain period of time and multiplying them by a predetermined weight coefficient. Once the position of the time periods is considered, they are summed and divided by the sum of the number of time periods. Signals It consis
Bollinger Bands Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands Multi-Currency EA MT5 executes trades across multiple pairs based on Bollinger Bands reversal patterns. It supports advanced features like group stop-loss/take-profit and dynamic position sizing, allowing users to manage portfolio-wide risk effectively. For detailed documentation    General Settings/Input Guide  |   Indicator Settings, Backtest and Set files   You can download the MT4 version   here Key Features: Implements a robust, backtested trading strategy. Supports multipl
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
Optimized EA
Kenan Gokbak
Uzman Danışmanlar
Türkçe MQL5 Platformu için Gelişmiş WPR Tabanlı Expert Advisor Williams Percent Range (WPR) indikatöründen yararlanılarak özel olarak tasarlanmış bu Expert Advisor (EA) ile ticaret deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Yalnızca WPR indikatörünü kullanan bu EA, çoklu zaman dilimi analizi ile güçlü al ve sat sinyalleri sağlar. EURUSD için özel olarak tasarlanan EA, tüm zaman dilimlerinde uyumlu olup, farklı ticaret stratejilerine uygunluk sağlar. Yüksek Performanslı Forex Ticaret EA'sı Bu EA, EUR
Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
Mael Francois Claude Deman
Uzman Danışmanlar
Statistical Mean Reversion EA – ZScore + ADF + Dynamic Quantiles This Expert Advisor implements a robust mean reversion trading strategy based on advanced statistical techniques. It dynamically adapts to changing market conditions by analyzing z-scores, volatility-adjusted spreads, stationarity, and half-life of price deviations. Ideal for traders looking for a quantitative edge in range-bound or reverting market regimes. Key Features Z-Score Entry & Exit Logic Uses a dynamic z-score calculat
MAGIC Bollinger Basket
AMS Trading
Uzman Danışmanlar
MAGIC Bollinger Basket Tired of loosing? Here comes the solution. An EASY to use like the ABC fully automated EA. The MAGIC Bollinger Basket EA is a fully automated Expert Advisor with the use of a martingale system as an option. The Bollinger Band and the RSI indicator are used for entries.  The advantage of a Basket Trader, is the function to calculate for all open trades of the same symbol and the same direction a break even point.  From there the defined TakeProfit will start. It is like
RangeBreak SureFire
Doru Aurelian Popescu Baroti
Uzman Danışmanlar
Description: Introducing the RangeBreakout SureFire Expert Advisor for MetaTrader 5 — a highly customizable and robust trading solution designed for consistent, long-term returns in dynamic market conditions. This meticulously crafted EA combines a range of powerful strategies, including range breakouts, RSI momentum analysis, trend confirmation through ADX and ATR-based calculations, trend-following with Exponential Moving Averages (EMA), and loss mitigation using the proven SureFire Technique
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Uzman Danışmanlar
EA Falcon, ticareti daha güvenli ve risk ve kâr açısından daha makul hale getirmek için ek özelliklerin kullanılmasıyla ana trend doğrultusunda ticaret yapmanıza izin veren iki ana stratejiye dayanan bir algoritmadır. stratejiler: - Asimetrik fraktal. Özel gösterge. - Lineer regresyon. EA'nın yalnızca ana eğilim yönünde işlem yapmasına izin veren özel bir gösterge. fonksiyonlar: -Haber filtresi. Haberin yayınlanmasından önce ve sonra müzayede dışındaki zamanı belirtmenizi sağlar. Haberleri
AI Gold Rebellion
Vladimir Kalendzhyan
3.8 (5)
Uzman Danışmanlar
AI Gold Rebellion   is an advanced AI-based system that can predict financial markets with high accuracy. The neural network is able to analyze large amounts of data and identify hidden patterns. Our trading robot is constantly updated, learning from new data and trading experience. This gives it the ability to adapt to changing market conditions and maintain high profits in the future. The advisor has a unique protection system that effectively prevents the impact of sudden price reversals  and
SmartTrend EA
Ciprian Ghebanoaei
Uzman Danışmanlar
SmartTrend EA – Precision-driven trading with advanced technical indicators. If you've ever traded forex, you know that emotions can influence decisions. Sometimes, you exit a profitable trade too early or stay in a losing one for too long. An EA eliminates this emotional factor, executing strategies based solely on logic and technical indicators. MetaTrader 5 is one of the most popular trading platforms, and this EA is specifically designed to maximize its advanced functionalities. Configurable
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
Uzman Danışmanlar
MT5 için Otomatik Forex Ticareti Uzman Danışmanı Bu uzman danışman, MetaTrader 5 platformunda forex döviz çiftlerini otomatik olarak işlemek için kullanılır. Piyasa fiyatından eşit uzaklıkta iki gecikmeli emir, bir alım emri ve bir satım emri yerleştirir. Bir emir tetiklendiğinde, kalan emir silinir ve iki yeni emir yerleştirilir. Bu, sürekli olarak açık bir pozisyon ve piyasalarda sürekli bir varlık yaratır. İkili opsiyon türü bir stratejiyi uygulamak için idealdir ve Martingale ile veya Marti
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
ChronoATR Guardian (Trend Scalping Uzman Danışmanı) ChronoATR Guardian, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve trend temelinde onaylanan darbe ticareti için tasarlanmış bir finansal piyasalar otomatik ticaret aracıdır. Bu danışman, çeşitli para çiftleri için hazır ayarlar içerir, bu da onu başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için bile kolay kullanılır hale getirir. ️ Ana Parametreler Parametre Açıklama cSeconds Piyasa koşullarını analiz etmek için zaman aralığı (saniye cinsinden). PriceShotPercen
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Uzman Danışmanlar
Advanced RSI Grid Hedge   is an Expert Advisor designed to enter the market at high-probability moments of short-term reversal toward overbought or oversold zones—while still following the direction of the main trend. The robot uses a   grid hedging system . This EA   does not use martingale . It’s a straightforward yet powerful tool that relies on two RSI indicators to generate entry signals. It also includes a trend filter to identify optimal market conditions for trading.   MT4 Version he
AGI Gold
Franck Martin
4 (7)
Uzman Danışmanlar
AGI Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is ideal for beginners because of its simplicity. Delivered ready to use, There is nothing to do, it's 100% automated, whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD) .  This new version is even more powerful, simpler and more secure. ->  Please note that backtesting does not take into account real-time network data, so real-time results are theoretically better than backtests. My other products with their ad
Femto Core
Imam Nasrudin
Uzman Danışmanlar
[Femto Core] Professional, reliable & safe gold trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the XAUUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M6, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle streng
Romux TradeBot
Ravikumar S
Uzman Danışmanlar
Romux TradeBot is an Advanced Martingale Trading Strategy with multiple Parameter settings.  Romux TradeBot can be customized by changing parameter settings  for any Symbol at your own risk.  The default Parameter values are set for EURUSD, M1 Period and Minimum Balance 5000 USD. Account type: Hedge. Leverage:1:500. Before buying this product, please make sure you understand the risks involved with trading and that past performance is no guarantee for future results. General Settings:  S.No   In
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
ZenithPulser
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
Uzman Danışmanlar
Prompt Firm Ready!   Limited Free Version ZenithPulse, yüksek frekanslı bir stratejiyi sıkı bir risk yönetimi ile birleştiren güçlü ve hassas bir ticaret danışmanıdır. Sadece EUR/USD çiftinde haber yayınları sırasında işlem yapar ve anlık volatiliteye tepki verir. Bu strateji,  Ana Özellikler: Basitlik ve kullanım kolaylığı:   ZenithPulse, yapılandırma ve anlaşılmasının kolaylığı ile öne çıkar, bu sayede deneyim seviyesinden bağımsız olarak her tüccarın temel stratejiyi hızla kurup anlayabilmesi
FREE
ZenithForcer
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
Uzman Danışmanlar
Zenith Forcer Limited Free Version Ekonomik haber yayınları sırasında çalışan ve EUR/USD paritesindeki anlık volatiliteye tepki veren güçlü bir ticaret danışmanıdır. Yüksek frekanslı bir ticaret stratejisi ve sıkı bir risk yönetimi kullanarak, hesap bakiyesinin bir yüzdesine bağlı olarak pozisyon boyutlarını ayarlayan bir özellik içerir. Bu, minimum depozitoyla karı artırır. Bu EA, kazançlı pozisyonlardaki yüksek etkinliğini kullanarak, hesap bakiyesine göre lot boyutunu yeniden hesaplar ve daha
FREE
Zenith Force
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
Uzman Danışmanlar
Zenith Forcer Ekonomik haber yayınları sırasında çalışan ve EUR/USD paritesindeki anlık volatiliteye tepki veren güçlü bir ticaret danışmanıdır. Yüksek frekanslı bir ticaret stratejisi ve sıkı bir risk yönetimi kullanarak, hesap bakiyesinin bir yüzdesine bağlı olarak pozisyon boyutlarını ayarlayan bir özellik içerir. Bu, minimum depozitoyla karı artırır. Bu EA, kazançlı pozisyonlardaki yüksek etkinliğini kullanarak, hesap bakiyesine göre lot boyutunu yeniden hesaplar ve daha yüksek risk alarak,
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt