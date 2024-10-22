Zenith Pulse

Prêt pour Prop Firm !

ZenithPulse est un conseiller expert puissant qui combine une stratégie à haute fréquence avec une gestion stricte des risques pour négocier exclusivement sur EUR/USD pendant la publication des nouvelles et réagir à la volatilité instantanée qui se produit.

Principales caractéristiques :

Simplicité et facilité d’utilisation : ZenithPulse se distingue par sa simplicité de configuration et de compréhension, permettant à tout trader, quel que soit son niveau d’expérience, de configurer et comprendre rapidement la stratégie sous-jacente. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en trading automatisé pour profiter de cet EA.

Ordres en attente automatiques : Il place automatiquement des ordres Buy Stop et Sell Stop aux points clés du marché EUR/USD, capturant ainsi les mouvements importants sans intervention manuelle.

Gestion avancée des risques : Personnalisez la taille des lots, le Stop Loss et le Take Profit en fonction de vos préférences. De plus, l’EA ajuste automatiquement le Stop Loss et active le Trailing Stop, protégeant ainsi les gains de chaque opération.

Break-Even et Trailing Stop : Protégez vos gains en déplaçant le Stop Loss au point d’équilibre lorsque le prix avance en votre faveur. Le Trailing Stop s’ajuste également de manière dynamique pour maximiser le potentiel de profit sur des marchés volatils.

Stratégie à haute fréquence : L’EA exécute une stratégie à haute fréquence conçue pour "attraper" la volatilité causée par les nouvelles économiques. Il réagit rapidement aux mouvements brusques du marché, fermant les positions en Break-Even si le marché se retourne, protégeant ainsi le capital du compte.

Contrôle des marges et validation des ordres : Il surveille la marge disponible et garantit que toutes les transactions respectent les limites du marché EUR/USD, réduisant ainsi le risque d’erreurs d’exécution.

Adaptabilité aux différents marchés : Bien que cet EA soit spécialisé dans EUR/USD, sa stratégie flexible s’adapte aux différentes conditions du marché au sein de cette paire.

Stratégie de trading :

ZenithPulse se base sur la placement automatique des ordres Buy Stop et Sell Stop à des points stratégiques du marché EUR/USD à une heure précise. L’EA gère les transactions ouvertes en utilisant un Stop Loss et un Take Profit personnalisables, et un Trailing Stop dynamique qui ajuste le Stop Loss à mesure que le prix avance en faveur de la position.

La fonction Break-Even garantit que le Stop Loss soit déplacé au point d’équilibre lorsque le trade atteint un niveau de profit déterminé, protégeant ainsi les gains réalisés. Cette stratégie est conçue pour s’adapter à des conditions de marché variées, des mouvements volatils aux tendances longues sur la paire EUR/USD.

Paramètres recommandés pour les Prop Firms :

  • Paire de devises : EUR/USD
  • Taille des lots : 2.5 (pour chaque 10 000 USD)
  • Stop Loss : 110
  • Trailing Stop : 60
  • Trailing Step : 5
  • Distance par rapport au marché : 130
  • Break-Even : 20

Spécifications techniques :

  • Cadre temporel : Indifférent (Cet EA fonctionne sur chaque tick, donc le cadre temporel n’a pas d’importance).
  • Opère uniquement sur EUR/USD
  • Pour une utilisation dans les Prop Firms, il est recommandé d’utiliser un compte Swift ou équivalent, permettant le trading pendant la publication des nouvelles.
  • Cet EA est conçu pour respecter les exigences des Prop Firms populaires, telles que des pertes maximales journalières inférieures à 5 % et un drawdown maximum de 10 %. Assurez-vous de vérifier les conditions de trading de votre Prop Firm avant utilisation.

Tests et validation :

ZenithPulse a subi des tests de stress rigoureux et des tests de latence avec des données historiques allant de 2010 à 2024, pour évaluer sa solidité et son efficacité sous diverses conditions de marché. Ces tests ne garantissent pas les performances futures, mais montrent comment l’EA réagit à la volatilité.

ZenithPulse n’utilise pas ChatGPT, l’intelligence artificielle, ni aucun élément fictif que certains auteurs incluent délibérément dans leurs descriptions. Nous recommandons d’être prudent face à de telles pratiques trompeuses.

Cet EA ne garantit pas des profits constants ni un taux de réussite de 100 %. Aucun système au monde ne peut atteindre cela, et toute affirmation suggérant le contraire est manipulée.

Le développeur opère exclusivement avec des comptes réels, il est donc normal de rencontrer des pertes pendant certains périodes. Il n’y a aucune intention de tromper les utilisateurs, et pour évaluer correctement les performances de l’EA, une période d’observation de 3 à 6 mois est recommandée.


