Zenith Pulse

Pronto per Prop Firm!

ZenithPulse è un potente consulente esperto che combina una strategia ad alta frequenza con una rigorosa gestione del rischio per operare esclusivamente su EUR/USD durante la pubblicazione delle notizie e reagire alla volatilità istantanea che si verifica.

Caratteristiche principali:

Semplicità e facilità d'uso: ZenithPulse si distingue per la sua facilità di configurazione e comprensione, permettendo a qualsiasi trader, indipendentemente dal livello di esperienza, di configurare e comprendere rapidamente la strategia sottostante. Non è necessario essere esperti di trading automatizzato per approfittare di questo EA.

Ordini pendenti automatici: Posiziona automaticamente ordini Buy Stop e Sell Stop nei punti chiave del mercato EUR/USD, catturando così i movimenti importanti senza intervento manuale.

Gestione avanzata del rischio: Personalizza la dimensione dei lotti, lo Stop Loss e il Take Profit in base alle tue preferenze. Inoltre, l'EA regola automaticamente lo Stop Loss e attiva il Trailing Stop, proteggendo così i guadagni di ogni operazione.

Break-Even e Trailing Stop: Proteggi i tuoi guadagni spostando lo Stop Loss al punto di pareggio quando il prezzo si muove a tuo favore. Inoltre, il Trailing Stop si regola dinamicamente per massimizzare il potenziale di profitto in mercati volatili.

Strategia ad alta frequenza: L'EA esegue una strategia ad alta frequenza progettata per "catturare" la volatilità causata dalle notizie economiche. Reagisce rapidamente ai movimenti improvvisi del mercato, chiudendo le posizioni in Break-Even se il mercato si inverte, proteggendo così il capitale del conto.

Controllo dei margini e validazione degli ordini: Monitora il margine disponibile e garantisce che tutte le operazioni rispettino i limiti del mercato EUR/USD, riducendo così il rischio di errori di esecuzione.

Adattabilità ai diversi mercati: Sebbene questo EA sia specializzato in EUR/USD, la sua strategia flessibile si adatta alle diverse condizioni di mercato all'interno di questa coppia.

Strategia di trading:

ZenithPulse si basa sulla posizionamento automatico degli ordini Buy Stop e Sell Stop in punti strategici del mercato EUR/USD a un'ora specifica. L'EA gestisce le operazioni aperte utilizzando Stop Loss e Take Profit personalizzabili e un Trailing Stop dinamico che regola lo Stop Loss man mano che il prezzo si muove a favore della posizione.

La funzione Break-Even garantisce che lo Stop Loss venga spostato al punto di pareggio quando l'operazione raggiunge un determinato livello di profitto, proteggendo così i guadagni ottenuti. Questa strategia è progettata per adattarsi a diverse condizioni di mercato, da movimenti volatili a tendenze lunghe sulla coppia EUR/USD.

Parametri consigliati per le Prop Firms:

  • Coppia di valute: EUR/USD
  • Dimensione del lotto: 2.5 (per ogni 10.000 USD)
  • Stop Loss: 110
  • Trailing Stop: 60
  • Trailing Step: 5
  • Distanza dal mercato: 130
  • Break-Even: 20

Specifiche tecniche:

  • Intervallo temporale: Indifferente (Questo EA funziona su ogni tick, quindi l'intervallo temporale non ha importanza).
  • Opera solo su EUR/USD
  • Per l'uso nelle Prop Firms, si consiglia di utilizzare un conto Swift o equivalente, che consente di operare durante la pubblicazione delle notizie.
  • Questo EA è progettato per rispettare i requisiti delle Prop Firms più popolari, come una perdita massima giornaliera inferiore al 5% e un drawdown massimo del 10%. Verifica le condizioni di trading della tua Prop Firm prima dell'uso.

Test e validazione:

ZenithPulse è stato sottoposto a rigorosi test di stress e test di latenza con dati storici dal 2010 al 2024, per valutare la sua solidità e efficacia in diverse condizioni di mercato. Questi test non garantiscono performance future, ma mostrano come l'EA reagisce alla volatilità.

ZenithPulse non utilizza ChatGPT, intelligenza artificiale, né alcun elemento fittizio che alcuni autori includono deliberatamente nelle loro descrizioni. Si consiglia di fare attenzione a pratiche ingannevoli.

Questo EA non garantisce profitti costanti né un tasso di successo del 100%. Nessun sistema al mondo può raggiungere questo, e qualsiasi affermazione che suggerisca il contrario è manipolata.

Lo sviluppatore opera esclusivamente con conti reali, quindi è normale incontrare perdite durante determinati periodi. Non c'è alcuna intenzione di ingannare gli utenti e per valutare correttamente le performance dell'EA, si raccomanda un periodo di osservazione da 3 a 6 mesi.


