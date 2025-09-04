Bernie Bot
- Uzman Danışmanlar
- Andres Rafa Rodriguez Jimenez
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 4 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Descripción del producto:
Bernie BOT es un Expert Advisor diseñado para operar en XAUUSD (Oro), recomendado en marco temporal M15. El EA abre una operación a la vez basándose en rupturas de rango, con Stop Loss y Take Profit configurables. No utiliza martingala ni grid.
Incluye un monitor de ganancias en tiempo real, que muestra las operaciones abiertas y cerradas directamente en el gráfico, facilitando el seguimiento de la operativa.
Se puede probar en cualquier tipo de cuenta. Para pruebas, se recomienda:
-
Usar lote fijo de 0.01 por cada 100 USD de balance.
-
No modificar la configuración por defecto.
-
Funciona correctamente desde cuentas tan pequeñas como $10.
Bernie BOT incluye funciones para analizar desempeño en datos históricos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y se presentan únicamente como referencia de comportamiento en backtesting.
Soporte disponible en Telegram: @BernieSupport1
✅ Características principales:
-
Diseñado para XAUUSD (Oro) en M15.
-
Una operación a la vez, con TP y SL claros.
-
Basado en rupturas de rango.
-
Monitor de ganancias en tiempo real.
-
Configuración sencilla y segura, sin cambios recomendados.
-
Funciona desde cuentas pequeñas, incluso desde $10.
-
Funciones de análisis histórico para backtesting.