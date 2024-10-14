Bernie Bot

Bernie BOT – Expert Advisor para XAUUSD con gestión clara.

Descripción del producto:

Bernie BOT es un Expert Advisor diseñado para operar en XAUUSD (Oro), recomendado en marco temporal M15. El EA abre una operación a la vez basándose en rupturas de rango, con Stop Loss y Take Profit configurables. No utiliza martingala ni grid.

Incluye un monitor de ganancias en tiempo real, que muestra las operaciones abiertas y cerradas directamente en el gráfico, facilitando el seguimiento de la operativa.

Se puede probar en cualquier tipo de cuenta. Para pruebas, se recomienda:

  • Usar lote fijo de 0.01 por cada 100 USD de balance.

  • No modificar la configuración por defecto.

  • Funciona correctamente desde cuentas tan pequeñas como $10.

Bernie BOT incluye funciones para analizar desempeño en datos históricos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y se presentan únicamente como referencia de comportamiento en backtesting.

Soporte disponible en Telegram: @BernieSupport1

✅ Características principales:

  • Diseñado para XAUUSD (Oro) en M15.

  • Una operación a la vez, con TP y SL claros.

  • Basado en rupturas de rango.

  • Monitor de ganancias en tiempo real.

  • Configuración sencilla y segura, sin cambios recomendados.

  • Funciona desde cuentas pequeñas, incluso desde $10.

  • Funciones de análisis histórico para backtesting.


