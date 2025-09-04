Bernie BOT – Expert Advisor para XAUUSD con gestión clara.

Descripción del producto:

Bernie BOT es un Expert Advisor diseñado para operar en XAUUSD (Oro), recomendado en marco temporal M15. El EA abre una operación a la vez basándose en rupturas de rango, con Stop Loss y Take Profit configurables. No utiliza martingala ni grid.

Incluye un monitor de ganancias en tiempo real, que muestra las operaciones abiertas y cerradas directamente en el gráfico, facilitando el seguimiento de la operativa.

Se puede probar en cualquier tipo de cuenta. Para pruebas, se recomienda:

Usar lote fijo de 0.01 por cada 100 USD de balance .

No modificar la configuración por defecto .

Funciona correctamente desde cuentas tan pequeñas como $10.

Bernie BOT incluye funciones para analizar desempeño en datos históricos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y se presentan únicamente como referencia de comportamiento en backtesting.

Soporte disponible en Telegram: @BernieSupport1

✅ Características principales:

Diseñado para XAUUSD (Oro) en M15.

Una operación a la vez, con TP y SL claros.

Basado en rupturas de rango.

Monitor de ganancias en tiempo real.

Configuración sencilla y segura, sin cambios recomendados.

Funciona desde cuentas pequeñas, incluso desde $10.

Funciones de análisis histórico para backtesting.



