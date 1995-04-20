Sessions master

Session master - индикатор торговых сессий с расширенными возможностями. По умолчанию отображает Азиатскую, Лондонскую и Нью Йоркскую сессии, с возможностью самостоятельно настроить каждую сессию индикатора под свою торговлю. 

Описание

  • Отображает прямоугольной областью заданный период в часах дня
  • Максимум и минимум сессии соответствуют максимам и минимумам прямоугольных областей сессий
  • Индивидуальная настройка для каждой сессии, имя, цвет, период в часах
  • Автоматически переводит время сессий заданное в GMT или Нью Йорк в текущее время терминала
  • Отображает имя заданной сессии и уровень ее открытия
  • Имеет алерты, email уведомление  и push уведомление на открытие новой сессии

Настройки

- - - - - - Session name 1 - - - - - - имя сессии 1 для отображения на графике
Display session - показать или скрыть сессию
Start hour - час открытия сессии 0-23
End hour - час закрытия сессии 0-23
Color - цвет прямоугольной области сессии

- - - - - - Session name 2 - - - - - - имя сессии 2 для отображения на графике
Display session - показать или скрыть сессию
Start hour - час открытия сессии 0-23
End hour - час закрытия сессии 0-23
Color - цвет прямоугольной области сессии

- - - - - - Session name 3 - - - - - - имя сессии 3 для отображения на графике
Display session - показать или скрыть сессию
Start hour - час открытия сессии 0-23
End hour - час закрытия сессии 0-23
Color - цвет прямоугольной области сессии

- - - - - - General settings - - - - - -
Sessions hours by time - время по которому были заданы часы сессий Start hour и End hour (GMT, NewYork,Current)
Display sessions for number of days - количество последних дней отрисованных на графике (10)
Alert at session start - алерт при открытии сессии
Email at session start - email при открытии сессии
Push notifications at session start - push уведомление  при открытии сессии


- - - - Tester strategy settings only - - - - параметры которые используются только при тестировании индикатора в тестере стратеги

Terminal time offset GMT for tester (hour) - зимнее смещение времени для тестируемого графика (от -12 до 12)

Terminal DLS for tester - тип перехода на летнее время Day Light Saving (USA,EUROPE,NONE)


Перед покупкой протестируйте демо версию в тестере MT4.

Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.

Написать автору лично.

Показать все продукты этого автора


