Liquidity DWM
- Mikhail Nazarenko
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 27 Kasım 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Индикатор LiquidityDWM отображает на графике не перекрытую дневную, недельную, месячную ликвидность и предназначен для определения предрасположенности направления ценового движения.
В концепции движения цены рынок всегда стремиться в сторону ликвидности для ее снятия, поэтому для торговли очень важно знать рыночную предрасположенность движения цены. Индикатор LiquidityDWM покажет вам самые важные уровни ближайшей ликвидности, куда стремиться рынок в первую очередь.
Знание первоочередной цели движения цены в разы улучшают торговлю!
Описание
- Отображает на младших таймфреймах не отработанные рынком уровни ликвидности дневных, недельных и месячных свечей;
- Рассчитывает дневные уровни свечей на таймфреймах от 1M до 1H c учетом текущего смещения времени GMT offset терминала;
- Не перекрытые уровни дня, недели и месяца индикатор отображаются разной толщиной линии;
- При наведении на линию уровня индикатор покажет номер и таймфрейм свечи образовавшей ликвидность, дату свечи текущего таймфрейма которая его создала;
- Количество баров для отрисовки индикатора, цвет и толщину линий можно задать в настройках;
- Расчет уровней ведется исходя из свечей текущего таймфрейма, но по времени GMT, это устраняет неточности дневного графика D1 терминала;
- Индикатор работает только на таймфреймах от 1M - 1H, что позволяет видеть уровни старших таймфреймов на младшем, не переключаясь на старшие таймфреймы.
Настройки
Display indicator on historical bars - количество бар текущего таймфрейма для отрисовки индикатора
Show tooday levels - показать или скрыть отображение максимума и минимума текущего дня
High levels color - цвет линии по High уровням
Low levels color - цвет линии по Low уровням
Weight of level lines - толщина линии дневных уровней ликвидности
Перед покупкой протестируйте демо версию LiquidityDWM в тестере MT4.
Для более быстрой работы в тестере уменьшите параметр "Display indicator on historical bars" = 1000
Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.
