Sessions master
- Indicatori
- Mikhail Nazarenko
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
Session master - индикатор торговых сессий с расширенными возможностями. По умолчанию отображает Азиатскую, Лондонскую и Нью Йоркскую сессии, с возможностью самостоятельно настроить каждую сессию индикатора под свою торговлю.
Описание
- Отображает прямоугольной областью заданный период в часах дня
- Максимум и минимум сессии соответствуют максимам и минимумам прямоугольных областей сессий
- Индивидуальная настройка для каждой сессии, имя, цвет, период в часах
- Автоматически переводит время сессий заданное в GMT или Нью Йорк в текущее время терминала
- Отображает имя заданной сессии и уровень ее открытия
- Имеет алерты, email уведомление и push уведомление на открытие новой сессии
Настройки
- - - - Tester strategy settings only - - - - параметры которые используются только при тестировании индикатора в тестере стратеги
Terminal DLS for tester - тип перехода на летнее время Day Light Saving (USA,EUROPE,NONE)
Перед покупкой протестируйте демо версию в тестере MT4.
Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.
Показать все продукты этого автора