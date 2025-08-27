Ticaret breakout'lerinizi Trendlines with Breaks by LuxAlgo MT5 ile geliştirin, pivot tabanlı yenilikçi bir gösterge ki dinamik trend hatlarını otomatik çizer ve gerçek zamanlı breakout'leri vurgular, TradingView'daki popüler LuxAlgo suite'inden esinlenerek 100.000'den fazla kullanım ve olumlu incelemeler toplamış, destek/direnç seviyelerini tespit etmedeki doğruluğu için. Reddit ve YouTube gibi ticaret topluluklarında non-repainting seçeneği ve özelleştirilebilir eğimler için kutlanan, bu araç forex, hisse ve crypto trader'larına trend reversalleri ve devamlarını yakalamak için güç verir, kullanıcılar iyileştirilmiş giriş zamanlaması ve azalmış yanlış sinyaller rapor eder—volatil piyasalarda kazanma oranlarını %10-20 artırır, spekülatif hamleler yerine onaylanmış breakout'lere odaklanarak. Faydaları, agresif girişler için breakout noktalarının hassas tanımlanmasını, piyasa koşullarına uyarlanabilir trend hattı dikliğini ve sürekli izleme olmadan önde kalmak için entegre alertleri içerir, güvenilir destek/direnç onayı arayan scalperlar, gün içi traderlar ve swing stratejileri için temel kılar.

Trendlines with Breaks by LuxAlgo MT5, yeşil yükselen trend hatlarını (CROSS_UP) ve kırmızı düşenleri (CROSS_DOWN) pivot yüksek/düşükleri bağlayarak çizer, oklarla (PRICE_CROSS_UP yeşil, PRICE_CROSS_DOWN kırmızı) gerçek zamanlı breakout'leri sinyaller. Swing tespiti lookback (varsayılan 14) ve eğim çarpanı (varsayılan 1.0) ile diklik kontrolü kullanır, üç hesaplama yöntemiyle: ATR volatiliteye uyarlanmış tutarlı eğimler için, Stdev sapma tabanlı değişkenlik için veya Linreg regresyon uyarlanmış trendler için—ranging veya trending koşullara adaptasyon sağlar. Backpaint'i etkinleştirin dinamik güncellemeler için veya devre dışı bırakın statik analiz için, showExt hatları uzatarak daha iyi görselleştirme. Faydalar, whipsaw'ları önlemek için hassas breakout tespiti, herhangi bir zaman dilimi/varlık için özelleştirilebilir parametreler, 17 tampon (pivotlar, eğimler, çaprazlar dahil) aracılığıyla EA uyumluluğu ve multi-alertler (pop-up, push, email—hepsi varsayılan etkin) otomatik sistemlere seamless entegrasyon için kapsar—yapılandırıldığında non-repainting, verimli ve MT5'in çok sembollü testine optimize.

MT4 için de mevcut: Trendlines with Breaks by LuxAlgo MT4

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Pivot Tabanlı Trend Hatları: Otomatik olarak yükselen (yeşil) ve düşen (kırmızı) hatlar çizer, pivot yüksek/düşükleri bağlayarak (phBuffer/plBuffer) lookback dönemi (varsayılan 14) ile, breakout öngörüsü için net destek/direnç görselleştirmesi sağlar.

Gerçek Zamanlı Breakout Sinyalleri: Fiyat çaprazlarını oklarla (yeşil yukarı, kırmızı aşağı) ve tamponlarla (PRICE_CROSS_UP/DOWN) tespit eder, backpaint devre dışı bırakıldığında repainting olmadan timely alertler sağlar.

Özelleştirilebilir Eğim Yöntemleri: ATR (volatilite tutarlı), Stdev (sapma değişken) veya Linreg (regresyon uyarlanmış) arasından seçin, pazar volatilitesine eğim açılarını ayarlayan mult (varsayılan 1.0) ile.

Non-Repainting Seçeneği: Backpaint=false ile backtesting için ideal statik trend hatları, veya true ile gerçek zamanlı dinamik güncellemeler.

Genişletilmiş Hat Gösterimi: showExt=true trend hatlarını öne doğru projelendirmek, potansiyel breakout'ler ve trend devamlarını öngörmeye yardımcı olur forex, crypto ve emtialarda.

Entegre Alert Sistemi: Breakout olayları için yapılandırılabilir bildirimler (alertler, push, email—hepsi varsayılan etkin), hızlı piyasalarda eller serbest izlemeyi destekler.

EA Uyumluluğu: 17 tampon tüm veriyi (pivotlar, eğimler via slope_ph/pl, çaprazlar, indeksler) otomatik stratejilere ve expert advisor'lara seamless entegrasyon için açığa çıkarır.

Çok Yönlü Uygulama: Herhangi bir zaman dilimi veya varlığa uyar, hassas eğim kontrolüyle ranging oturumlarda reversalleri tanımlamada veya güçlü trendlerde devamlarda üstün.

Verimli ve Kullanıcı Dostu: Hafif kod MT5'te sorunsuz performans için, swing tespiti ve hesaplama yöntemleri için granüler ayarlarla breakout ticaretini optimize eder.

Trendlines with Breaks by LuxAlgo MT5, pivot tabanlı analizi kullanan traderlar için vazgeçilmezdir, özelleştirilebilir trend hatları sunar ki actionable breakout'leri pinpoint eder, choppy piyasalarda gürültüyü filtreler ve hassas destek/direnç sinyalleriyle güveni artırarak sürdürülebilir karlılığı yükseltir.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için çok minnettar olurum. Memnun değilseniz lütfen bir çözüm için bana ulaşın.

Tüm ürünlerimi kontrol edin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags trendlines with breaks luxalgo mt5 pivot points breakout signals support resistance slope methods atr stdev linreg non-repainting alerts ea integration forex crypto commodities trend reversal trading



