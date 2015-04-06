RaysFX Candlestick Exit

RaysFX Candlestick Exit 

Il RaysFX Candlestick Exit è un indicatore di trading avanzato progettato per i trader che desiderano avere un controllo preciso sulle loro uscite di trading. Questo indicatore utilizza una combinazione di tecniche di trading per fornire segnali di uscita accurati e tempestivi.

Caratteristiche principali:

  • Range: Questo parametro consente di impostare il range di candele considerate per il calcolo dell’indicatore.
  • Shift: Questo parametro consente di spostare l’indicatore avanti o indietro nel tempo.
  • ATRPeriod e MultipleATR: Questi parametri vengono utilizzati per calcolare il valore dell’Average True Range (ATR), un indicatore di volatilità, che viene poi moltiplicato per un fattore definito dall’utente.


