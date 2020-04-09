Promining Gold EA

PROMINING EAi est un système de trading algorithmique entièrement automatisé le plus efficace dans les paires d'or XAUUSD. Le système utilise plusieurs graphiques de délais pour le commerce, l'EA suit la tendance simultanément, peut également être en mesure de protéger / filtrer la volatilité de pointe inattendue du marché et peut gérer toute mauvaise condition du marché. C'est un scalper très rapide qui est très actif avec les transactions. Il est spécialement conçu pour le commerce dans les paires XAUUSD. 

Caractéristiques avancées:

- Numéro de magie automatique à la distance souhaitée de pips.

- Advanced Counter Trend une stratégie utilisée pour protéger sa position contre un mouvement défavorable.

- Les jours de négociation et le calendrier de l'heure à échanger et de s'arrêter pour le commerce.

- Détecter automatiquement l'heure du courtier

- Filtre de nouvelles avancées pour arrêter EA avant les nouvelles de faible, moyenne et haute impact ainsi que les nouvelles NFP.

- Le scanner de la volatilité du marché sur tous les délais protège contre le pic soudain du marché.

- DD/Maximum daily loss limit protection adaptée à la gestion de l'entreprise Prop quand elle atteint l'objectif journalier maximum DD/loss l'EA ferme automatiquement toutes les positions et éteint le mode d'autotrading et il reprendra le jour suivant / suivant.

- Interface de l'interface Pause/Reprise bouton que vous pouvez contrôler manuellement l'exploitation EAi.

- EAi non sensible à la propagation et au glissement


- Délai d'utilisation M1, M5, M15, M30, H1

ATTENTION : Le filtre de nouvelles ne peut pas renvoyer les tests. Cela fera que les résultats des tests de retour soient inexacts, car le filtre de nouvelles aidera EA à supprimer les mauvaises transactions pour limiter le Drawdown.

Comment installer

Il doit utiliser VPS pour fournir des vitesses d'exécution rapides et une faible latence, ce qui maintient la connexion et le trading.

Veuillez autoriser les requêtes web aux URL suivantes pour le filtre de nouvelles:
https: //nfs.faireconomy.media

Convient sur le compte financé par la société Prop et les défis de négociation
Fichiers de configuration pour le compte financé CHALLENGES COUNTER TRADE LINK ACTIVATED DOWNLOAD + PASSER + PASSER + PRASSER

Youtube Livestream 24/7 NON STOP TRADING AUTOMATIQUE cliquez ici

Guide d'installation et de configuration cliquez ici 

Cliquez ici pour configurer la vidéo

Version d'essai pour Demo et Real cliquez ici



Produits recommandés
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade automation with manual precision control . Whether you
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.56 (27)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken As
Micron
Ivan Simonika
Experts
We present to you a fully automated Expert Advisor designed for trading major currency pairs. The bot uses a set of its own trading algorithms and has protection against crashes. Attention! The bot only works correctly when the spread is less than 6 pips! I ask you to weigh this fact, and if you do not have the appropriate conditions for trading, this bot will not work for you! The robot controls the volume of trading positions, slippage, spread, maintains and protects open orders, can work wit
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Range Predictor
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing the Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges! Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor brings this dream to life. Designed to deliver real-time, predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the Range Predictor is your all-in-one toolkit for mastering the markets. MT5 Ver
Ultra Hedge Scalper
Joel Protusada
Experts
Ultra Hedge Scalper is a fully automated scalping Expert Advisor that combines scalping and hedging strategy that you can use to backtest a 10-year of data with modelling quality of at least 90%. It uses only an entry analysis based on a proprietary Candlestick Breakout System and settings to detect price breakout movement. The success secrets of the Expert Advisor if back-tested and forward-tested correctly are the combination of the entry method with the Money Management and multiple exit str
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitaires
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Multi Pro EA   "is a tool designed to put in your hands the technical analysis tools and famous metatrade indicators  for 28 pairs of currencies in one chart It is also designed to enable you to trade manually and automatically side by side The expert includes all interactive screen features that help you adjust settings while the expert is operating with a large number of buttons and easy checkboxes. It also includes five indicators to generate the buy or sell signals the smart proces
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
The Immortal Tree system EA
Wichayuth Chotklang
Experts
The Immortal Tree system EA is a  Fully automated Smart grid strategy , advanced money management Designed for trading NZDCAD,AUDNZD,AUDCAD as protection against failures – when the connection is restored, the advisor will continue to work with its orders. Advanced setting trading time intervals. The purchase price rises to USD 399 when the signal account profit rises over 115%. ** 1/10 ** for $159 next 359  Live Signals : *** Live Signal ** >>>   Live 1   <<< ** ***     Designed for tradin
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
US30 Break Scalp
Vitor Manuel Goncalves Pinto
Experts
This Expert Advisor trades based on a specific range breakout within a specific hour using scalp techniques. It does not use dangerous techniques like martingale. It only opens a maximum of 3 trades per day (default settings). The default settings are optimized for IcMarkets, FTMO and MFF (set file in the comments) although it can be used with other brokers, you just need to confirm the hours input. Despite this Expert Advisor presents good results in backtesting and for this month (January 2023
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Rocrosoft Gold Magic
Mahesh Ramji Joshi
Experts
In the dynamic and often unpredictable world of forex trading, the quest for consistent profitability can feel like chasing a mirage. However, the introduction of the "Rocrosoft Gold Magic EA" has shifted the landscape, offering traders a robust and reliable trend tool designed to excel on XAUUSD.  Developed by a team of experienced Bankers and Professional traders with trading experience of over 15 years. The Expert Advisor Doesn't incorporate any of the following Risky Stratrgy which includes
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Magic Leo
Lui Shuk Ting
Experts
This is a   trading robot   to work on the   forex market . It uses a very special indicator trend and grid system that will bring you excellent results.   Backtest Now!    Special   OFFER   for this week     Discount price - $58. Next price $149.   BUY NOW!!! Backtest You can run the backtest from   2010.01.01   to   2021.03.01 , mainly in the   EURUSD   pair and preferably in H1 timeframe to do it faster. Use the default parameters, as shown in the below. Recommendations for effective
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Experts
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading Are 3 Type Of Trading Strategy   Velocity Trading Breakout Trading Reversal Trading   Velocity Trading Strategy:-                Velocity Trading Strategy Are Longer Then Candle Buy Or Sell Its Same Side More Than Trade. For Example, in Market Are Buy Side Long Candle, The EA Is Buy, Only Fixed Lot Is Working On Strategy  Breakout Trading Strategy:-                   Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop And SellStop, Once Breakout
Magnat
Alexander Buseinus
Experts
A professional Expert Advisor designed for trading any instrument of the Metatrader 4 platform. Work Features: A large number of input parameters, with a wide range of settings, allow you to work on all instruments with any broker trading conditions. Depending on trading conditions, it can work with direct market positions or dynamic pending orders. When switching the corresponding input parameter, the Expert Advisor always opens only one trading position at a time, or it can open many position
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Experts
Euro Miner  does not use indicators, and it doesn't require complicated settings because user just needs to upload the already available setfile. Euro Miner Pro is very adaptive can be profitable in sideway market and don't worry if have high impact news such as NFP, FOMC , no need to turn off the Autotrading.. you can on 24 hrs 5 days, one time setup and forget just enjoy the profit.. IMPORTANT! for a full support and to get instructions on how to set up, pls leave a message on comment tab af
Oasis
Aleksandr Shurgin
Experts
An innovative product for trading instruments in the MT4 terminal. The Expert Advisor's algorithm is based on unique, indicator-free mathematical calculation methods. A team of traders with over 15 years of trading experience has been working on improving this model for a long time. The robot actively analyzes the market, weighs the results of several alternative equations and selects the highest positive probability value to open a trade. Oasis is a product that meets all standards, suitable f
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Experts
Hello everyone, This profitable product is designed for automated trading on XAUUSD within the M1 timeframe. Minimum Deposit :  2000 $ The expert is based on five years of experience trading gold in the Forex market and utilizes a customized Martingale model that not only avoids putting the account at risk but also enhances profitability. The expert is programmed without restrictions on trading days, allowing you to fully evaluate its performance. However, it is recommended to avoid trading on
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
现在有10人一个月最低30美元租借,10人后恢复1000美元 1.  严格遵守交易限制 ：仅用于黄金交易，绝不套用其他代码，避免违规操作带来的风险。 2.  关注风险预警 ：主动监测市场动态或产品方发布的大数据风险时段提示，确保交易时间与风险时段隔离3小时。 交易时间隔断3小时 ：   要求在大数据风险时段，产品需停止交易，且与风险时段保持 3小时的物理时间间隔 （例如：风险时段为14:00-15:00，则产品需在12:00前或18:00后交易）。 3.  理解风险自负条款 ：清楚违规操作或市场波动可能导致的亏损由自身承担，做好风险承受评估。 4.  咨询产品支持 ：若对“大数据风险时段”的具体判定标准、交易隔断的操作细节等有疑问，建议联系产品官方客服获取明确指引，避免误解。 5.  谨慎操作 ：鉴于黄金市场本身波动性，结合产  品特定规则，建议制定合理的交易计划,交易资金不得超过总资金的两成,建议自己设置止盈 6.请重新设置参数     开仓平仓参数  该程序主要为了自动移动止损平仓  
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Plus de l'auteur
Promining digital ea
Rene Taborete Repunte
Utilitaires
PROMINING EA+Ai est un système de trading algorithmique entièrement automatisé le plus efficace pour les paires XAUUSD GOLD. Le système utilise un graphique multi-période pour échanger, l'EA suit la tendance simultanément. C'est un scalper très rapide qui est très actif avec les métiers. Il est spécialement conçu pour négocier des paires XAUUSD. Rejoignez notre groupe MQL5 dans lequel nous partageons de nouveaux fichiers de set, des mises à jour et des mises à jour. Lorsque vous achetez le rob
Promining Trend Signal
Rene Taborete Repunte
Indicateurs
L'indicateur Promining Trade Signal complètera n'importe quelle stratégie et peut également être utilisé comme un outil indépendant. Avantages Calendrier du premier semestre recommandé Facile à utiliser; ne surcharge pas le graphique avec des informations inutiles. La possibilité d'utiliser comme filtre pour n'importe quelle stratégie. L'indicateur ne change pas de couleur après la fermeture de la bougie. Il fonctionne sur les actions, les indices, le pétrole, l'or et sur toutes les périodes. Il
Promining HFT Scalper Scanner
Rene Taborete Repunte
Indicateurs
HFT Scalper Scanner analyse les tendances du marché à partir d'un indicateur technique précis multi-symboles et multi-temps et l'affiche sur un panneau mobile sur le graphique. Le commerçant peut sélectionner plusieurs paires de son choix pour l'affichage. C'est un excellent outil pour voir la direction de la tendance et peut être utilisé pour le trading manuel ou le trading EA en n'autorisant que les ordres d'achat ou de vente en fonction de la tendance.
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
Promining Ai Currency est un algorithme de trading entièrement automatisé très avancé. La stratégie premium est une combinaison de plusieurs indicateurs HFT et est équipée de la fonction de filtre la plus avancée, telle que le filtre de volatilité, qui peut prédire la volatilité soudaine du marché. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS LIVE STREAM 24/7 DANS LEQUEL VOUS POUVEZ RÉELLEMENT ET VÉRIFIER SES PERFORMANCES RÉELLES CARACTÉRISTIQUES Planificateur avancé de temps de négociation (du lundi au dimanc
Holy Grail of Forex
Rene Taborete Repunte
Experts
Holy Grail of Forex   is a fully automatic robot that has the level of a professional trader. The robot uses a completely new and unknown strategy.   During real trading, he does not look towards history and acts according to circumstances. In version 8.1, (moving) a completely new and unique strategy has been added: If the position is not closed for a long time, then the Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels approach the current price. See the "Commentary" section and the Video for detail
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Experts
Art of Scalper   is a fully automated Expert Advisor that trades accurately and relies on price reversion. The EA trades using market orders and uses time averaging to improve performance. This EA works best on XAUUSD, GOLD and will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and compatible to use to any broker. Check back test results and optimized settings.  Requirements: Trading pairs -   GOLD, XAUUSD, EURUSD and many
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis