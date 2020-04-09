Promining Gold EA

PROMINING EAi est un système de trading algorithmique entièrement automatisé le plus efficace dans les paires d'or XAUUSD. Le système utilise plusieurs graphiques de délais pour le commerce, l'EA suit la tendance simultanément, peut également être en mesure de protéger / filtrer la volatilité de pointe inattendue du marché et peut gérer toute mauvaise condition du marché. C'est un scalper très rapide qui est très actif avec les transactions. Il est spécialement conçu pour le commerce dans les paires XAUUSD.





Caractéristiques avancées:





- Numéro de magie automatique à la distance souhaitée de pips.





- Advanced Counter Trend une stratégie utilisée pour protéger sa position contre un mouvement défavorable.





- Les jours de négociation et le calendrier de l'heure à échanger et de s'arrêter pour le commerce.





- Détecter automatiquement l'heure du courtier





- Filtre de nouvelles avancées pour arrêter EA avant les nouvelles de faible, moyenne et haute impact ainsi que les nouvelles NFP.





- Le scanner de la volatilité du marché sur tous les délais protège contre le pic soudain du marché.





- DD/Maximum daily loss limit protection adaptée à la gestion de l'entreprise Prop quand elle atteint l'objectif journalier maximum DD/loss l'EA ferme automatiquement toutes les positions et éteint le mode d'autotrading et il reprendra le jour suivant / suivant.





- Interface de l'interface Pause/Reprise bouton que vous pouvez contrôler manuellement l'exploitation EAi.





- EAi non sensible à la propagation et au glissement









- Délai d'utilisation M1, M5, M15, M30, H1





ATTENTION : Le filtre de nouvelles ne peut pas renvoyer les tests. Cela fera que les résultats des tests de retour soient inexacts, car le filtre de nouvelles aidera EA à supprimer les mauvaises transactions pour limiter le Drawdown.





Comment installer





Il doit utiliser VPS pour fournir des vitesses d'exécution rapides et une faible latence, ce qui maintient la connexion et le trading.





Veuillez autoriser les requêtes web aux URL suivantes pour le filtre de nouvelles:

https: //nfs.faireconomy.media





Convient sur le compte financé par la société Prop et les défis de négociation

Convient sur le compte financé par la société Prop et les défis de négociation





