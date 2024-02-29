Rule Plotter Expert MT4

5

Rule Plotter Göstergesi ile Oluşturduğunuz Stratejileri Rule Plotter Uzmanı ile Uygulayın:

Artık Rule Plotter Göstergesi'ni kullanarak özelleştirilmiş stratejilerinizi oluşturdunuz ve grafikte giriş ve çıkış noktalarını gösteren okları gördünüz, şimdi bu stratejileri finansal piyasalarda hayata geçirmenin zamanı geldi. Rule Plotter Uzmanı ile bu oklar temel alınarak otomatik ve kesin bir şekilde işlem yapabilir, stratejilerinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Okları Eyleme Dönüştürme:

Rule Plotter Göstergesi tarafından üretilen oklar, ticaret stratejileriniz tarafından tanımlanan kritik giriş ve çıkış noktalarını temsil eder. Rule Plotter Uzmanı ile bu oklar yorumlanır ve finansal piyasalarda gerçekleştirilen eylemlere çevrilir, böylece stratejileriniz tarafından tanımlanan ticaret fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Rule Plotter Uzmanı ile İşlem Yapmaya Başlayın ve Stratejilerinizi Karlı Hareketlere Dönüştürün!

Otomatik ve Verimli Yürütme:

Rule Plotter Uzmanı, oklar Rule Plotter Uzmanı tarafından algılandığında, ilgili eylemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için harekete geçer, stratejilerinizin otomatik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu, manuel müdahaleye gerek kalmadan ticaret fırsatlarından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar, hatta piyasaları gerçek zamanlı olarak izleyemiyorsanız bile.

Stratejilerinizden En İyi Şekilde Faydalanın:

Rule Plotter Uzmanı ile özelleştirilmiş stratejilerinizden en iyi şekilde faydalanabilir, her ticaret fırsatının maksimum düzeyde kullanıldığından emin olabilirsiniz. Tek bir pazarda veya aynı anda birden fazla enstrümanda işlem yapıyor olmanız fark etmez, Rule Plotter Uzmanı her zaman stratejilerinizin kesin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Rule Plotter Göstergesi ile Tam Entegrasyon:

Rule Plotter Uzmanı, Rule Plotter Göstergesi ile mükemmel uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır, böylece ticaret stratejilerinin oluşturma sürecinden finansal piyasalarda otomatik olarak yürütülmesine sorunsuz bir geçiş sağlar. Bu, tüm kullanıcılar için tutarlı ve akıcı bir ticaret deneyimi sağlar.

Rule Plotter Uzmanı ile Kar Potansiyelinizi Maksimize Edin:

Özelleştirilmiş stratejilerinizi finansal piyasalarda gerçekleştirilebilir işlemlere dönüştürmek için hazır mısınız? Rule Plotter Uzmanı, aradığınız araçtır. Hemen deneyin ve kar potansiyelinizi maksimize ederek ticaret hedeflerinize kolaylık ve verimlilikle ulaşabileceğinizin keyfini çıkarın.

MetaTrader Strateji Tester ve Rule Plotter ile Stratejilerinizi Optimize Edin:

Rule Plotter'da özelleştirilmiş stratejilerinizi oluşturduğunuz ve Rule Plotter Uzmanı ile işlem yapmaya hazır olduğunuzda, stratejilerinizin tüm piyasalarda kar potansiyelinizi maksimize etmek için optimize edildiğinden emin olmak önemlidir. Her bir varlık için kar alma ve zarar durdurma parametrelerini optimize etmek için MetaTrader Strateji Tester'ı kullanmanın etkili bir yolu, Rule Plotter ile birleştirilmiştir.

MetaTrader Strateji Tester'ı Neden Kullanmalısınız:

MetaTrader Strateji Tester, ticaret stratejilerinizi geçmiş verilere göre test etmenizi ve optimize etmenizi sağlayan güçlü bir araçtır, geçmiş performansınız ve gelecekteki potansiyeliniz hakkında değerli bilgiler sağlar. Stratejilerinizi geçmiş piyasa koşullarında simüle ederek, ticaret yaklaşımlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilecek desenleri ve eğilimleri belirleyebilirsiniz.

Rule Plotter ile MetaTrader Strateji Tester'ı Entegre Etme:

Rule Plotter ile MetaTrader Strateji Tester'ı entegre ederek, platformda mevcut tüm varlıklar için strateji parametrelerinizi optimize edebilirsiniz. Bu, her bir pazarın özelliklerine göre kar alma ve zarar durdurma seviyelerini ayarlayarak başarınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.

Entegrasyon Nasıl Yapılır:

Rule Plotter'daki stratejilerinizi MetaTrader Strateji Tester'ı ile entegre etme süreci oldukça basittir. Rule Plotter Göstergesi'nde stratejilerinizi yapılandırın ve Rule Plotter Uzmanı olarak dışa aktarın. MetaTrader Strateji Tester'ı ile parametre optimizasyonu seçeneğini işaretleyin. Ardından, Strateji Tester'ı çalıştırın, bu sayede MetaTrader otomatik olarak Rule Plotter U zmanı'nın tüm parametrelerini test edecek ve her bir varlık için en iyi parametre sonuçlarını size sunacaktır.

Tüm Varlıklarda Kar Potansiyelinizi Maksimize Edin:

Finansal piyasalardaki her bir varlık kendi özel karakteristiklere ve davranışlara sahiptir. Her bir varlık için kar alma ve zarar durdurma parametrelerinizi optimize ederek, ticaret stratejilerinizin her pazarın özel koşullarıyla uyumlu olduğundan emin olabilir, bu da her durumda kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarır.

Şimdi Stratejilerinizi Optimize Edin ve Finansal Pazarda Başarıya Ulaşın!

Rule Plotter ve MetaTrader Strateji Tester'ı ile Kar Potansiyelinizin Tümünden Yararlanın:

Ticaret stratejilerinizi şansa bırakmayın. Rule Plotter'ı MetaTrader Strateji Tester'ı ile birlikte kullanarak, ticaret yaklaşımlarınızın tüm piyasalarda kar potansiyelinizi maksimize etmek üzere optimize edildiğinden emin olabilirsiniz. Hemen deneyin ve ticarette yeni başarı seviyelerine ulaşabileceğinizin keyfini çıkarın.

Stratejilerinizi Geliştirmek ve Test Etmek İçin Ücretsiz Avantajlar:

Rule Plotter'ın en önemli avantajlarından biri, hem ticaret stratejilerini oluşturmanın hem de MetaTrader Strateji Tester'ı ile bunları test etmenin ve doğrulamanın tamamen ücretsiz olmasıdır. Bu, başlangıçta sermayenizi riske atmadan farklı ticaret yaklaşımlarını keşfedip denemenize olanak tanır, bu da stratejilerinizi başlangıç sermayenizi tehlikeye atmadan geliştirmenize olanak tanır.

Stratejilerinizi Geliştirmeye ve Test Etmenize Ücretsiz Olarak Başlayın - Sonra Rule Plotter Uzmanı ile Canlı İşlem Yapmaya Geçin!

Sınırsız Strateji Geliştirme Erişimi:

Rule Plotter ile, ticaret stratejilerinizi oluşturmak ve geliştirmek için güçlü bir araca sınırsız erişiminiz vardır. Oluşturabileceğiniz strateji sayısı veya bunları geliştirmek için harcayabileceğiniz süre konusunda hiçbir kısıtlama yoktur. Bu, çeşitli yaklaşımları keşfetmenize ve kendi ticaret tarzınıza ve hedeflerinize en uygun olanları bulmanıza olanak tanır.

MetaTrader Strateji Tester'ında Tam Testler:

Ayrıca, MetaTrader Strateji Tester'ı tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulmaktadır, bu da geçmiş verilerde ticaret stratejilerinizi test etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır, ek bir maliyet olmadan. Bu, stratejilerinizin birçok piyasa koşulunda performansını simüle edebileceğiniz ve etkinliği ve sağlamlığı hakkında değerli bilgiler elde edebileceğiniz anlamına gelir.

Rule Plotter Uzmanı ile Canlı İşlem Yapmaya Geçiş:

Yakaladığınız tutarlı sonuçlarla bir strateji bulduğunuzda ve canlı işlem yapmaya hazır olduğunuzda, Rule Plotter Uzmanı satın alınabilir durumdadır. Tek bir satın alma ile stratejilerinizi yürütülebilir algoritmalara dönüştürebilir ve finansal piyasalarda otomatik ve kesin bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Gizli Maliyetler veya Tekrarlayan Ücretler Yok:

Önemli bir nokta, Rule Plotter Uzmanı ile ilişkilendirilen gizli maliyetler veya tekrarlayan ücretlerin olmadığıdır. Bir kez satın aldıktan sonra, araca ömür boyu erişiminiz olur ve ticaret stratejilerinizle işlem yapmak için kısıtlamalar olmadan kullanabilirsiniz. Bu, maliyetler konusunda şeffaflık ve tahmin edilebilirlik sağlar, bu da size yalnızca ticaretinize odaklanma fırsatı sunar

Stratejilerinizi Ücretsiz Olarak Geliştirin, Test Edin ve İşlem Yapın:

Rule Plotter ile ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tamamen ücretsiz bir şekilde keşfetme ve geliştirme özgürlüğüne sahipsiniz, ayrıca bunları MetaTrader Strateji Tester'ı ile test edebilir ve doğrulayabilirsiniz. Stratejilerinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olduğunuzda, Rule Plotter Uzmanı satın alınabilir durumdadır, bu da size canlı işlem yapmak için pürüzsüz bir geçiş sunar. Bu fırsatı en üst düzeyde kullanın ve ticaret hedeflerinize güvenle ve emin bir şekilde ulaşın.

İlgili Programlar:

İncelemeler 2
Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Önerilen ürünler
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Yardımcı programlar
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Candle Pattern Dashboard for MT4
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
This is advanced Multi-Symbol and Multi-Timeframe version of the " Candle Pattern Finder " program (search for candlestick patterns based on the book by Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" ). This version is implemented as an Expert Advisor-assistant to reduce the load on the terminal. The EA does not trade on its own. The program searches for candlestick patterns for ALL symbols of the "Market Watch" window and for ALL standard
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Exotic Adv
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Reversal PRO EA
Nguyen Tran Ha
Uzman Danışmanlar
Reversal PRO EA  is developed base on the PipFinite Reversal PRO  Indicator, one of the best indicator on the market so far. Reversal PRO effectively combines price action, ideal location and reliable statistics in one smart algorithm.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite   Reversal PRO  indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte Revers
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Uzman Danışmanlar
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Uzman Danışmanlar
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Göstergeler
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar. * Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır * Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN * Yapılandırılabilir harici değişkenler:   * TimeFrame – hesaplama periyodu   * HalfLength – ortalamanın y
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jesko EA –  Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır. Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir. Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik. Signal live      Dört aylık canlı hesap  Kolay kurulum Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)  Minimum depozito: 100 USD  7/24 destek Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin! 1,5 dakikalık altın Backtest i
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Game Change EA, Game Changer göstergesine dayalı bir trend takip sistemidir. Kırmızı bir nokta oluştuğunda otomatik olarak satış yapar ve trendin olası bir sonunu işaret eden sarı bir X işareti görünene kadar satış yönünde devam eder. Aynı mantık alım işlemleri için de geçerlidir. Mavi bir nokta belirdiğinde EA alım yapmaya başlar ve sarı bir X işareti algılanır algılanmaz alım döngüsünü kapatır. Bu EA, herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman dilimi için uygundur, ancak M15 zaman dilimind
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Canlı sinyal >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Tıkla Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi i
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Uzman Danışmanlar
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Uzman Danışmanlar
Meta Trader platformunda altın için gelişmiş bir ticaret robotu olan One Gold EA'yı tanıtıyoruz. Yatırımcılara gelişmiş piyasa analizleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Tescilli teknolojimiz, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı altın piyasası verilerini analiz etmek için sinir ağları ve veri odaklı algoritmalardan yararlanır ve karar almada yardımcı olabilecek içgörüler sağlar. Geleneksel manuel stratejilerin aksine, One Gold EA minimum müdahaleyle çalışır, ticaret sürecini kolaylaştır
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Live Signal Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyuml
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor XAU FLUX, altın piyasasında hızlı ve disiplinli işlem yapmak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret robotudur. Günlük küçük fiyat hareketlerinden istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedefleyen trader'lar için geliştirilmiştir. Temel Özellikler: XAU FLUX, M1 & M5 zaman diliminde çalışarak piyasadaki mikro fırsatları değerlendiren gelişmiş bir scalping sistemi kullanır. EA, piyasa koşullarını sürekli analiz ederek uygun giriş noktalarını belirler
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Yazarın diğer ürünleri
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Göstergeler
Destek ve Direnç bölgeleri Göstergesi MT5 bu gösterge, tepeleri ve dipleri otomatik olarak nasıl belirleyeceğini bilir. Bu destek ve direnç göstergesi, üst ve alt noktalara göre destek çizgileri ve direnç çizgileri oluşturur. destek ve direnç çizgileri nasıl yapılır? Bu, otomatik destek ve direnç çizgileri oluşturmanın bir göstergesidir. gösterge ile destek seviyesi nasıl bulunur? bu gösterge, tepeleri ve dipleri otomatik olarak bulur. Gösterge, "ZigZag" otomatik olarak bir dip oluşturduğunda ve
FREE
VWAP With Alerts
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Göstergeler
Bu VWAP, basit bir VWAP'tir, ancak fiyatın basit VWAP'a dokunduğunda veya fiyatın VWAP'ı geçtiğinde bildirimler almanız için bu VWAP'a uyarılar ekledik. Bu gösterge, MetaTrader 5 (MT5) için geleneksel bir VWAP göstergesidir. Varsayılan parametreler normal VWAP'inki gibidir, ancak yeni hesaplamaları ve daha iyisini kullanma yeteneğiniz vardır: Fiyat VWAP'a dokunduğunda veya VWAP'ı geçtiğinde, bildirimler, cep telefonu bildirimleri, e-posta veya ses olayları aracılığıyla bilgilendirileceksiniz. Me
FREE
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
Uzman Danışmanlar
MetaTrader yatırımcı robotu için Uzman Danışman ile yatırım stratejinizi dönüştürün. Joe Ross tarafından oluşturulan ve ünlü Brezilyalı tüccar Rodrigo Cohen tarafından Paula olarak adlandırılan güçlü Bollinger Bantları stratejisine dayalı olarak, karınızı en üst düzeye çıkaracak ve risklerinizi en aza indirecek ileri teknolojiye erişebileceksiniz. Eski ve verimsiz stratejilerle daha fazla zaman kaybetmeyin. Yatırımcı robotumuzla, piyasa trendlerinin teknik analizini Joe Ross ve Rodrigo Cohen'i
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Göstergeler
Mum sayacı Bu gösterge mumları sayar ve sayılarını daha uzun bir süreye göre gösterir daha büyük zaman çerçevesi Günlük zaman aralığını " Bigger Timeframe " olarak seçebilir ve en küçük zaman aralığına sahip olan grafikte çalıştırabilirsiniz. sayacın çubukları günlük çizelgeye göre sayacağını. Parametre olarak " H1 " zaman dilimini geçerseniz, gösterge H1 grafiğindeki çubukları nasıl sayacağını bilecektir, yalnızca daha küçük zaman dilimlerine sahip grafiklerde çalıştırması gerekir. Ana parametr
FREE
VWAP With Alerts MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (7)
Göstergeler
Bu VWAP basit bir VWAP'tir, ancak fiyatın VWAP çizgisine ulaştığında veya geçtiğinde bilgi veren bildirimler ekledik. Bu gösterge, MetaTrader 4 (MT4) için geleneksel bir VWAP göstergesidir. Varsayılan parametreler normal VWAP'inkilerdir, ancak VWAP hesaplamasını ve en iyisini değiştirme yeteneğine sahipsiniz: Fiyat VWAP'a dokunduğunda veya geçtiğinde, sizi uyarılar, cep telefonu bildirimleri, e-posta veya ses olayları aracılığıyla bilgilendirir. MetaTrader 4 için VWAP göstergesi . Parametreler:
FREE
Auto Anchored VWAPs MT4
Francisco Gomes Da Silva
Göstergeler
Otomatik Bağlı VWAP'lar ile Ticaretteki İçgörüleri Keşfedin: Otomatik Bağlı VWAP'lar , ticaret dünyasında rehberiniz olarak hizmet eder. Bu göstergeler, kritik piyasa dönüm noktalarını belirler ve VWAP çizgilerini kullanarak grafiğinizde gösterir. Bu, bağlı VWAP stratejilerini kullanan tüccarlar için bir oyun değiştiricidir. Nasıl Çalışır? Yüksek Noktaları Tanımlama: Eğer mevcut mumun en yüksek fiyatı önceki mumun en yüksek fiyatından düşükse, Ve önceki yüksek, ondan öncekinden daha yüksekse, Bi
Auto Anchored VWAPs
Francisco Gomes Da Silva
Göstergeler
Otomatik Bağlı VWAP'lar ile Ticaretteki İçgörüleri Keşfedin: Otomatik Bağlı VWAP'lar , ticaret dünyasında rehberiniz olarak hizmet eder. Bu göstergeler, kritik piyasa dönüm noktalarını belirler ve VWAP çizgilerini kullanarak grafiğinizde gösterir. Bu, bağlı VWAP stratejilerini kullanan tüccarlar için bir oyun değiştiricidir. Nasıl Çalışır? Yüksek Noktaları Tanımlama: Eğer mevcut mumun en yüksek fiyatı önceki mumun en yüksek fiyatından düşükse, Ve önceki yüksek, ondan öncekinden daha yüksekse, Bi
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman, Rule Plotter göstergesi içinde oluşturduğunuz stratejilerinizi test etmek ve çalıştırmak için tasarlanmıştır. Nasıl Kullanılır: Rule Plotter - Programlama bilgisi olmadan ticaret sistemi oluşturmak için araç göstergisini ücretsiz indirin. Ardından, Rule Plotter göstergisinin içindeki stratejilerinizi geliştirin. Son olarak, bu Uzman Danışmanı kullanarak oluşturduğunuz stratejileri çalıştırın. Parametreler: Strateji: Rule Plotter göstergisi içinde oluşturduğunuz ticaret sistemi
Sweet VWAP Anchored MT5
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Göstergeler
Tasaruf edin ve VWAP'lerle daha doğru kararlar verin Bu aracın gücünü test etmek istiyorsanız, ücretsiz MetaTrader 5 için bağlı VWAP göstergisini indirebilirsiniz. Bu gösterge bağımsız olarak çalışmanın yanı sıra aynı zamanda ücretsiz Sweet VWAP'in bir uzantısıdır. Çünkü ücretsiz sürüme tıkladığınızda, fare imlecinde gördüğünüz VWAP, bu gösterge olarak sabitlenecektir. Ve daha iyi anlamak için, sabitlenen şey bu göstergedir ve sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir. Bu gösterge, MetaTrader 5 için
OHLC Shifted
Francisco Gomes Da Silva
4.75 (4)
Göstergeler
Önceki Günün Kapanışı ve MetaTrader için Bar Kaydırma! Önceki Günün Kapanışı ve Bar Kaydırma Göstergesi, teknik analizi ve işlem yapma kararlarınızı geliştirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bu gösterge ile herhangi bir çubuğun açılış, maksimum, minimum ve kapanış seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilir ve piyasa hareketlerinin doğru ve kapsamlı bir şekilde analizini yapabilirsiniz. Bir zaman aralığını diğerinin içine yerleştirebilme hayalini kurun, böylece mevcut zaman aralığınızda f
FREE
Rule Plotter
Francisco Gomes Da Silva
5 (14)
Göstergeler
Kendi Stratejinizi Kendiniz Oluşturun Bu araç, MetaTrader'da doğal olarak kullanılabilen tüm göstergeleri ve internetten indirilen göstergeleri kullanarak stratejilerinizi geliştirmenizi sağlar. Bu göstergeler, verileri ekranda göstermek için bufferları kullanan göstergeleri içerir. Bu araç, ticaret stratejilerinizi otomatikleştirmek için MetaTrader'ı düşünmeniz için başka bir neden sunar. Bu araç sayesinde, herhangi bir MetaTrader göstergesini kullanarak strateji sinyallerinizi basit ve sezgise
FREE
Supports And Resistances Lines MTF MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.55 (11)
Göstergeler
Destekler ve Dirençler, birkaç farklı zaman diliminde tepe ve dipleri otomatik olarak belirlemenize ve böylece mevcut tablo üzerinde bu tepe ve dipleri çizmenize yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Dirençlerin oluşturulmasının açıklamasına geçelim. Üst ve alt kuralın ne olduğunu tanımlayabileceğiniz bir kural alanı vardır, üst kural varsayılan olarak şu şekilde ayarlanır: H[ 0 ]<=H[1] and H[ 1 ]=>H[ 2 ] Nerede: eleman Tanım H Yüksek    anlamına gelir [0] mevcut   mum  anlamına gelir [1] önce
FREE
Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Göstergeler
"Agulhadas" Stratejisini Keşfedin Brezilya piyasasında yaygın olarak bilinen kavramlardan ilham alan bu strateji, trendler, piyasa gücü ve momentum temelinde olası alım ve satım noktalarını belirlemek için beş teknik göstergeyi bir araya getirir. Kullanılan göstergeler arasında, hareketli ortalamaların kesişimini temsil etmesiyle tanınan ve Odair Aguiar tarafından geliştirilen ünlü Didi Endeksi de bulunmaktadır. Hisse Senedi Tarayıcısını Buradan İndirin Kullanılan Göstergeler Didi Endeksi ADX Bo
FREE
Fibonacci on ZigZag
Francisco Gomes Da Silva
4.92 (13)
Göstergeler
Mouse You can draw fibonaccis moving the mouse over the zigzag indicator Pin them You can click on fibonacci with this option and it will no longer be deleted unless you click on it again :) Precision The tuned fibonacci gets the precise point in lower timeframes Enjoy it You can ask me for add more features, so please comment and leave your ranting for me to be happy, thank you :)
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
Göstergeler
Bu gösterge, buradan indirilebilen My Candle Complete'in bir demo sürümüdür: Candle Patterns Creator Tam sürümü ile kendi candle kurallarınızı oluşturabilir ve stratejinize göre geleneksel candle desenlerini daha doğru hale getirebilirsiniz. Gösterge, birkaç örnek candle kuralı içerir, ancak burada sadece bazılarını göstereceğim: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (C < O and (O-C) *2 < C-L and (O-C) *0.5 > H-O) Ha
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
OHLC Shifted MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Göstergeler
Önceki Günün Kapanışı ve MetaTrader için Bar Kaydırma! Önceki Günün Kapanışı ve Bar Kaydırma Göstergesi, teknik analizi ve işlem yapma kararlarınızı geliştirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bu gösterge ile herhangi bir çubuğun açılış, maksimum, minimum ve kapanış seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilir ve piyasa hareketlerinin doğru ve kapsamlı bir şekilde analizini yapabilirsiniz. Bir zaman aralığını diğerinin içine yerleştirebilme hayalini kurun, böylece mevcut zaman aralığınızda f
FREE
Bar Counter MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (5)
Göstergeler
şamdan sayaç göstergesi bu gösterge, herhangi bir zaman diliminde yer alan mumları sayar mt4'te indirebileceğiniz ücretsiz bir bar sayacı şamdan sayacı, daha büyük bir grafiğin içinde kaç mum olduğunu sayar Bu mum sayacıyla otomatik mum sayımı yapabilirsiniz Çubukları otomatik olarak indirip saymanız için ücretsiz şamdan sayım göstergesi bar counter to count the bars count candle counter indicator mt4 count candle MT5 için mum sayacı Bu göstergeyle ilgileniyorsanız, onu geliştirmeye devam edebil
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Göstergeler
Hiç düşündün mü, tüm stratejileri tarayan ve bu varlığın tüm zaman dilimlerinde alım ve satım noktalarını gösteren bir tarayıcıya sahip olmayı? İşte tam olarak bu tarayıcı bunu yapar. Bu tarayıcı, Rule Plotter: programlama olmadan strateji oluşturucu 'da oluşturduğunuz alım ve satım sinyallerini göstermek ve bunları farklı varlıklarda ve zaman dilimlerinde çalıştırmak için tasarlanmıştır. Rule Plotter'ın varsayılan stratejisi yalnızca yükselen ve düşen mumlardır; yani Rule Plotter içinde herhang
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Göstergeler
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Uzman Danışmanlar
Ticaret Sistemi İşlem yapacağınız gün bir çubuk seçerseniz, bu çubuk kapandığında robot en yüksekte ve mumun en altında iki emir gönderir, bu da tekrar alırsa diğeri iptal edilir Kayıp Durdur durdurma, satın alma durumunda en düşük seviyenin bir tık altında veya satış durumunda en yüksek seviyenin bir tık üstünde olacaktır Kâr Al StopLoss aralığından ne kadar almak istediğinizi ayarlayabilir, strateji optimizasyonunda özelleştirebilirsiniz Otimizasyon Bu robot, risk getirisi elde etmek için gird
FREE
Pattern Wizard
Francisco Gomes Da Silva
5 (2)
Yardımcı programlar
Patterns Wizard, candlestick desenleri oluşturmak için bir araçtır. Bu araçla çeşitli farklı desenler oluşturabilir ve grafiğinizde istediğiniz kadar bu göstergeye ait örneği ekleyebilirsiniz, her biri farklı bir desenle. Oluşturma formüllerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için   70'ten fazla candlestick deseni örneği içeren My Candle göstergesinden örnekleri alabilirsiniz. Bu göstergenin temel farkı 30 kural parametresine sahip olmasıdır, bu da her biri önceki 30 mum için farklı bir kura
FREE
Hide Scale
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Yardımcı programlar
Ekranınızda Daha Fazla Alan İsteyen Traderlar İçin Gizle Ölçek Aracı Talimatlar Zaman ölçeğini gizlemek için "T" tuşuna, fiyat ölçeğini gizlemek için "P" tuşuna basın. Bu tuşları özelleştirebilirsiniz, ilgili düğmeye tıklayarak ve klavyedeki yeni bir tuş girerek. Her iki seçeneğe de aynı tuşu atayarak her iki ölçeği aynı anda gizleyebilirsiniz. Ölçekleri yeniden göstermek için sadece ilgili tuşa tekrar basın. Neden Bu Aracı Oluşturduk Biz, Tatlı VWAP göstergemizi kullanan traderlara daha fazla e
FREE
Hide Scale MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (4)
Yardımcı programlar
Grafik Alanını Maksimize Etmek İsteyen Tüccarlar İçin İdeal Aracı - Hide Scale Hide Scale Nasıl Kullanılır Zaman ölçeğini gizlemek için "T" tuşuna basın ve fiyat ölçeğini gizlemek için "P" tuşuna basın. Her iki seçeneği aynı anda gizlemek isterseniz, her iki seçenek için aynı tuşu atayabilirsiniz. Ölçekleri yeniden görüntülemek için ilgili tuşa tekrar basmanız yeterlidir. Bu Aracın Oluşturulmasının Nedeni Sweet VWAP göstergemizi kullanan tüccarlara, ticaret ekranlarında kullanılabilir alanı maks
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Göstergeler
Rule Plotter ile Otomatik Ticaret Robotu Nasıl Oluşturulur Sadece birkaç fare tıklaması ile ticaret stratejilerinizi otomatikleştirebilmenin ne kadar güçlü olabileceğini hiç düşündünüz mü? Karmaşık kodlara dalmadan farklı ticaret stratejilerini oluşturup test etmenin özgürlüğünü hayal edin. Rule Plotter ile bu vizyon gerçek oluyor. Burada kendi özel ticaret robotunuzu nasıl oluşturabileceğinizi ve Rule Plotter'ı kullanarak ticaret sistemi oluşturmayı keşfedeceğiz, tüm süreci basitleştiren bir ti
FREE
Pattern Wizard MT4
Francisco Gomes Da Silva
Yardımcı programlar
Patterns Wizard, candlestick desenleri oluşturmak için bir araçtır. Bu araçla çeşitli farklı desenler oluşturabilir ve grafiğinizde istediğiniz kadar bu göstergeye ait örneği ekleyebilirsiniz, her biri farklı bir desenle. Oluşturma formüllerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için   70'ten fazla candlestick deseni örneği içeren My Candle göstergesinden örnekleri alabilirsiniz. Bu göstergenin temel farkı 30 kural parametresine sahip olmasıdır, bu da her biri önceki 30 mum için farklı bir kura
FREE
Sweet VWAP Aux
Francisco Gomes Da Silva
4.5 (6)
Göstergeler
Sweet VWAP Aux ile Zaman Kazanın ve Daha İsabetli Kararlar Verin Hala MetaTrader 4 için ücretsiz VWAP göstergemizi indirmediyseniz şimdi indirin ve sabit VWAP görselleştirme yeteneklerini deneyin. Daha sonra buraya dönün ve Sweet VWAP Aux'u keşfedin - Sweet VWAP göstergeniz için mükemmel bir eklenti. Tek bir tıklama ile, Sweet VWAP, VWAP göstergenizi seçtiğiniz noktada sabitlemenize olanak tanır, zamanınızı kurtarır ve manuel olarak yapılandırmaya gerek kalmadan işlem yapmanıza olanak sağlar. Ay
Trailing on Last Top Bottom MT4
Francisco Gomes Da Silva
Yardımcı programlar
Stop Loss Pozisyonlama İçin Price Action'un Risk Yönetimi Gücünü Keşfedin! Giriş noktasını tam olarak bildiğiniz ancak çıkış için doğru zamanı seçmekte kararsız kaldığınız durumu yaşadınız mı? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz! Birçok trader günlük olarak bu zorluğa katlanıyor. İyi haber şu ki, price action temelli risk yönetimi aracımız bu sorunu çözmek için burada. Siz ideal giriş noktalarını belirlemeye odaklanırken, aracımız sizin için çıkışı kontrol altına alıyor. Price action temelli risk
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Göstergeler
TrendLines Plator: Gelişmiş Eğilim Projeksiyon Göstergesiyle Ticaret Stratejilerinizi Güçlendirin Yenilikçi göstergemizin potansiyelini keşfedin! Daha geniş zaman aralıklarındaki eğilim çizgilerini doğrudan mevcut zaman aralığınıza analiz edebilme ve projekte edebilme yeteneği, genel olarak tüccarların dikkatini çeken stratejik bir destek sunar. Bu noktalar, işlemleriniz için stratejik destek veya direnç seviyelerine dönüşür ve ticaret stratejinizi güçlendirir. Price action göstergeleri koleksiy
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
Göstergeler
Kendi şamdan kalıbınızı tanımlayın ve bu kalıp göründüğünde bu gösterge ekranda gösterilecektir Strateji Test Aracında ücretsiz olarak test edebilir ve şamdan modelinizin seçtiğiniz varlıkta kaç kez göründüğünü görebilirsiniz Ayrıca, deseninizin tüm mumlarını veya yalnızca birini boyayabilirsiniz Bu gösterge, fiyat hareketlerinde ve çıplak ticaret stratejilerinde kullanmanız için şamdan analizi için kullanışlıdır. Seçtiğiniz hareketi gösteren bir göstergedir
Filtrele:
Thiago Da Silva Gomes
223
Thiago Da Silva Gomes 2025.06.08 00:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Francisco Gomes Da Silva
140537
Geliştiriciden yanıt Francisco Gomes Da Silva 2024.03.10 14:06
Thank you very much for believing in the idea, thank you for purchasing and thank you very much for the review and recommendations Hyeontag all your support was fundamental in creating this version of mt4
İncelemeye yanıt