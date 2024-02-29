Rule Plotter Expert MT4

5

Utilisez vos stratégies créées avec l'indicateur Rule Plotter avec le Rule Plotter Expert :

Maintenant que vous avez créé vos stratégies personnalisées en utilisant l'indicateur Rule Plotter et que vous avez visualisé les flèches indiquant les points d'entrée et de sortie sur le graphique, il est temps de donner vie à ces stratégies sur les marchés financiers. Avec le Rule Plotter Expert, vous pouvez trader de manière autonome et précise en fonction de ces flèches, exploitant ainsi pleinement le potentiel de vos stratégies.

Transformer les Flèches en Actions :

Les flèches générées par l'indicateur Rule Plotter représentent des points d'entrée et de sortie cruciaux tels que définis par vos stratégies de trading. Avec le Rule Plotter Expert, ces flèches sont interprétées et traduites en actions exécutées sur les marchés financiers, vous permettant de saisir les opportunités de trading identifiées par vos stratégies.

Commencez à Trader avec le Rule Plotter Expert et Transformez vos Stratégies en Actions Profitables !

Exécution Automatisée et Efficace :

Une fois que les flèches sont détectées par le Rule Plotter Expert, il agit rapidement pour exécuter les actions correspondantes, assurant ainsi une exécution automatisée et efficace de vos stratégies de trading. Cela élimine le besoin d'intervention manuelle et vous permet de tirer pleinement parti des opportunités de trading, même lorsque vous n'êtes pas disponible pour surveiller les marchés en temps réel.

Tirez Pleinement Parti de vos Stratégies :

Avec le Rule Plotter Expert, vous pouvez tirer pleinement parti de vos stratégies personnalisées, en veillant à ce que chaque opportunité de trading soit exploitée au maximum. Que vous tradiez sur un seul marché ou sur plusieurs instruments simultanément, le Rule Plotter Expert garantit une exécution précise et efficace de vos stratégies en tout temps.

Intégration Totale avec l'Indicateur Rule Plotter :

Le Rule Plotter Expert est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec l'indicateur Rule Plotter, garantissant une transition fluide du processus de création de stratégies à l'exécution automatisée sur les marchés financiers. Cela garantit une expérience de trading cohérente et fluide pour tous les utilisateurs.

Maximisez votre Potentiel de Profit avec le Rule Plotter Expert :

Si vous êtes prêt à transformer vos stratégies personnalisées en actions exécutables sur les marchés financiers, le Rule Plotter Expert est l'outil que vous recherchez. Essayez-le dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez maximiser votre potentiel de profit et atteindre vos objectifs de trading avec facilité et efficacité.

Optimisez vos Stratégies avec le Testeur de Stratégies de MetaTrader et le Rule Plotter :

Maintenant que vous avez créé vos stratégies personnalisées avec le Rule Plotter et que vous êtes prêt à trader avec le Rule Plotter Expert, il est crucial de vous assurer que vos stratégies sont optimisées pour maximiser votre potentiel de profit sur tous les marchés. Une façon efficace d'y parvenir est de tirer parti du Testeur de Stratégies de MetaTrader, combiné avec le Rule Plotter, pour optimiser les paramètres de prise de profit et de stop loss pour chaque actif disponible.

Pourquoi Utiliser le Testeur de Stratégies de MetaTrader :

Le Testeur de Stratégies de MetaTrader est un outil puissant qui vous permet de tester et d'optimiser vos stratégies de trading sur des données historiques, fournissant des informations précieuses sur leur performance passée et leur potentiel futur. En simulant vos stratégies dans des conditions de marché passées, vous pouvez identifier des modèles et des tendances qui peuvent aider à améliorer vos approches de trading.

Intégration du Rule Plotter avec le Testeur de Stratégies :

En utilisant le Rule Plotter avec le Testeur de Stratégies de MetaTrader, vous pouvez optimiser les paramètres de vos stratégies pour chaque actif disponible sur la plateforme. Cela signifie ajuster la prise de profit et le stop loss en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque marché, maximisant ainsi vos chances de succès.

Comment Effectuer l'Intégration :

Le processus d'intégration du Rule Plotter avec le Testeur de Stratégies est simple. Il suffit de configurer vos stratégies dans l'indicateur Rule Plotter et de les exporter en tant que Rule Plotter Expert. Cochez l'option d'optimisation des paramètres dans le Testeur de Stratégies de MetaTrader. Ensuite, lancez le Testeur de Stratégies, et automatiquement, MetaTrader testera tous les paramètres du Rule Plotter Expert et vous fournira les meilleurs résultats de paramètres pour chaque actif de MetaTrader.

Maximiser le Potentiel de Profit sur Tous les Actifs :

Chaque actif sur les marchés financiers a ses propres caractéristiques et comportements uniques. En optimisant les paramètres de prise de profit et de stop loss pour chaque actif individuellement, vous pouvez vous assurer que vos stratégies sont alignées sur les conditions spécifiques de chaque marché, maximisant ainsi votre potentiel de profit dans toutes les situations.

Optimisez vos Stratégies dès Maintenant et Atteignez le Succès sur les Marchés Financiers !

Tirez Pleinement Parti de votre Potentiel de Profit avec le Rule Plotter et le Testeur de Stratégies :

Ne laissez pas vos stratégies de trading au hasard. En utilisant le Rule Plotter en conjonction avec le Testeur de Stratégies de MetaTrader, vous pouvez vous assurer que vos approches de trading sont optimisées pour maximiser votre potentiel de profit sur tous les marchés. Essayez dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez atteindre de nouveaux sommets de succès dans le trading.

Avantages Gratuits pour Dévelop per et Tester vos Stratégies :

L'un des avantages les plus significatifs du Rule Plotter est que tant la création de stratégies de trading que leur test et validation dans le Testeur de Stratégies de MetaTrader sont entièrement gratuits. Cela signifie que vous pouvez explorer et expérimenter différentes approches de trading sans aucun coût, vous permettant de peaufiner vos stratégies sans compromettre votre capital initial.

Commencez à Développer et Tester Vos Stratégies Gratuitement - Puis Passez à la Négociation en Direct avec le Rule Plotter Expert !

Accès Illimité au Développement de Stratégies :

Avec le Rule Plotter, vous avez un accès illimité à un outil puissant pour créer et développer vos stratégies de trading. Il n'y a aucune restriction quant au nombre de stratégies que vous pouvez créer ou au temps que vous pouvez consacrer à leur amélioration. Cela offre une flexibilité incroyable pour explorer une variété d'approches et trouver celles qui conviennent le mieux à votre style et à vos objectifs de trading.

Tests Complets dans le Testeur de Stratégies de MetaTrader :

De plus, le Testeur de Stratégies de MetaTrader est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, vous permettant de tester et de valider vos stratégies sur des données historiques sans coût supplémentaire. Cela signifie que vous pouvez simuler la performance de vos stratégies dans une grande variété de conditions de marché et obtenir des informations précieuses sur leur efficacité et leur robustesse.

Passage à la Négociation en Direct avec le Rule Plotter Expert :

Lorsque vous trouvez une stratégie qui donne des résultats cohérents et que vous êtes prêt à passer à la négociation en direct, le Rule Plotter Expert est disponible à l'achat. Avec un seul achat, vous pouvez transformer vos stratégies en algorithmes exécutables et trader sur les marchés financiers de manière automatisée et précise.

Pas de Frais Cachés ni de Frais Récurents :

Il est important de souligner qu'il n'y a pas de frais cachés ni de frais récurrents associés au Rule Plotter Expert. Une fois acheté, vous avez un accès à vie à l'outil et pouvez l'utiliser pour trader avec vos stratégies de trading sans restrictions. Cela garantit la transparence et la prévisibilité des coûts, vous permettant de vous concentrer exclusivement sur votre trading.

Tirez Parti de la Liberté de Développer, Tester et Trader vos Stratégies Gratuitement :

Avec le Rule Plotter, vous avez la liberté d'explorer et de développer vos stratégies de trading sans aucun coût, ainsi que de les tester et de les valider dans le Testeur de Stratégies de MetaTrader. Lorsque vous êtes prêt à amener vos stratégies au niveau suivant, le Rule Plotter Expert est disponible à l'achat, offrant une transition en douceur vers le trading en direct. Profitez pleinement de cette opportunité et atteignez vos objectifs de trading en toute confiance et sécurité.

Programmes Associés :

Avis 2
Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Produits recommandés
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experts
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitaires
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Candle Pattern Dashboard for MT4
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Experts
This is advanced Multi-Symbol and Multi-Timeframe version of the " Candle Pattern Finder " program (search for candlestick patterns based on the book by Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" ). This version is implemented as an Expert Advisor-assistant to reduce the load on the terminal. The EA does not trade on its own. The program searches for candlestick patterns for ALL symbols of the "Market Watch" window and for ALL standard
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Reversal PRO EA
Nguyen Tran Ha
Experts
Reversal PRO EA  is developed base on the PipFinite Reversal PRO  Indicator, one of the best indicator on the market so far. Reversal PRO effectively combines price action, ideal location and reliable statistics in one smart algorithm.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite   Reversal PRO  indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte Revers
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Experts
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicateurs
L'indicateur TMA AI Bands est basé sur la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) avec des bandes supérieure et inférieure dynamiques et des flèches claires d'achat/vente tracées directement sur le graphique. Il intègre une IA pour une optimisation adaptative et garantit l'absence de repainting, fournissant des signaux de renversement précis lorsque le prix touche les bandes. * Paires : fonctionne avec toutes les paires de devises * Échelles de temps recommandées : D1 / W1 / MN * Variables externe
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experts
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Présentation de One Gold EA, un robot de trading sophistiqué pour l'or sur la plateforme Meta Trader, développé pour aider les traders à effectuer des analyses de marché avancées. Notre technologie exclusive exploite les réseaux neuronaux et les algorithmes basés sur les données pour analyser les données historiques et en temps réel du marché de l'or, fournissant des informations qui peuvent aider à la prise de décision. Contrairement aux stratégies manuelles traditionnelles, One Gold EA fonctio
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Live Signal Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 1/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Plus de l'auteur
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indicateurs
Indicateur MT5 des zones de support et de résistance cet indicateur sait identifier automatiquement les hauts et les bas. Cet indicateur de support et de résistance crée des lignes de support et des lignes de résistance basées sur les hauts et les bas. comment créer des lignes de support et de résistance. il s'agit d'un indicateur pour créer des lignes de support et de résistance automatiques. comment trouver le niveau d'assistance avec indicateur. cet indicateur trouve automatiquement les hauts
FREE
VWAP With Alerts
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicateurs
Cette VWAP est une VWAP simple, mais nous y avons ajouté des alertes pour vous informer lorsque le prix touche la VWAP simple ou lorsque le prix croise la VWAP. Cet indicateur est un indicateur VWAP traditionnel pour MetaTrader 5 (MT5). Les paramètres par défaut sont ceux de la VWAP normale, mais vous avez la possibilité d'utiliser de nouveaux calculs et mieux encore : Lorsque le prix touche ou croise la VWAP, vous serez averti par des alertes, des notifications mobiles, des e-mails ou des alert
FREE
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Transformez votre stratégie d'investissement avec le robot investisseur Expert Advisor for MetaTrader. Basé sur la puissante stratégie des bandes de Bollinger, créée par Joe Ross et surnommée Paula par le célèbre trader brésilien Rodrigo Cohen, vous aurez accès à une technologie de pointe qui maximisera vos profits et minimisera vos risques. Ne perdez plus de temps avec des stratégies anciennes et inefficaces. Avec notre robot investisseur, vous aurez accès à un algorithme très précis qui comb
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicateurs
Compteur de bougies Cet indicateur compte les bougies et affiche leurs nombres sur une plus longue période Période longue Vous pouvez choisir la période quotidienne comme " Bigger Timeframe " et l'exécuter sur le graphique qui a la plus petite période. que le compteur comptera les barres selon le graphique en chandeliers quotidien . Si vous passez le délai " H1 " comme paramètre, alors l'indicateur saura compter les barres à l'intérieur du graphique H1, il lui suffit de l'exécuter sur des graphi
FREE
VWAP With Alerts MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (7)
Indicateurs
Cette VWAP est une VWAP simple, mais nous avons intégré des notifications qui vous informent lorsque le prix atteint ou traverse la ligne de la VWAP. Cet indicateur est un indicateur VWAP traditionnel pour MetaTrader 4 (MT4). Les paramètres par défaut sont ceux de la VWAP normale, mais vous avez la possibilité de modifier le calcul de la VWAP et, mieux encore : Lorsque le prix touche ou traverse la VWAP, vous en serez informé par des alertes, des notifications sur votre téléphone portable, des e
FREE
Auto Anchored VWAPs MT4
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
Révélez les Astuces de Trading avec les VWAPs Ancrés Automatiques : Les VWAPs Ancrés Automatiques sont vos compagnons de trading. Ces indicateurs repèrent les points de retournement clés du marché et les illustrent sur votre graphique à l'aide des lignes VWAP. Ceci est une révolution pour les traders qui utilisent des stratégies basées sur les VWAP ancrés. Comment Ça Marche ? Identification des Points Hauts : Si le prix le plus élevé de la bougie actuelle est inférieur au prix le plus élevé de l
Auto Anchored VWAPs
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
Révélez les Astuces de Trading avec les VWAPs Ancrés Automatiques : Les VWAPs Ancrés Automatiques sont vos compagnons de trading. Ces indicateurs repèrent les points de retournement clés du marché et les illustrent sur votre graphique à l'aide des lignes VWAP. Ceci est une révolution pour les traders qui utilisent des stratégies basées sur les VWAP ancrés. Comment Ça Marche ? Identification des Points Hauts : Si le prix le plus élevé de la bougie actuelle est inférieur au prix le plus élevé de l
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
Cet Expert Advisor a été conçu pour tester et exécuter vos stratégies créées à l'intérieur de l'indicateur Rule Plotter . Comment utiliser : Téléchargez gratuitement l'indicateur Rule Plotter - outil de création de tradesystem sans connaissance en programmation . Ensuite, développez vos stratégies à l'intérieur de l'indicateur Rule Plotter. Enfin, exécutez vos stratégies créées en utilisant cet Expert Advisor. Paramètres : Strategy Votre tradesystem créé à l'intérieur de l'indicateur Rule Plotte
Sweet VWAP Anchored MT5
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicateurs
Économisez du temps et prenez des décisions plus précises avec les VWAP ancrées Si vous souhaitez tester la puissance de cet outil, vous pouvez télécharger l' indicateur gratuit de VWAP ancrées pour MT5 . En plus de fonctionner de manière indépendante, cet indicateur est également une extension de la version gratuite Sweet VWAP. En effet, lorsque vous cliquez sur la version gratuite, la VWAP que vous voyez sous le pointeur de la souris sera fixée. Et pour une meilleure compréhension, cet indicat
OHLC Shifted
Francisco Gomes Da Silva
4.75 (4)
Indicateurs
Fermeture de la Journée Précédente et Décalage des Barres pour MetaTrader ! L'indicateur de Fermeture de la Journée Précédente et Décalage des Barres est un outil conçu pour améliorer l'analyse technique et la prise de décision dans le trading. Avec cet indicateur, vous aurez accès à des informations détaillées sur les niveaux d'ouverture, de plus haut, de plus bas et de clôture de n'importe quelle barre, permettant une analyse précise et complète des mouvements du marché. Imaginez avoir la capa
FREE
Rule Plotter
Francisco Gomes Da Silva
5 (14)
Indicateurs
Construisez votre stratégie vous-même Cet outil vous permet de développer vos stratégies en utilisant tous les indicateurs disponibles nativement dans MetaTrader et tous les indicateurs téléchargés sur Internet qui utilisent des tampons pour afficher des données à l'écran. Cet outil est une autre raison pour laquelle vous devriez envisager MetaTrader pour automatiser vos stratégies de trading. Avec lui, vous pouvez créer vos propres signaux de stratégie de manière simple et intuitive, en utilisa
FREE
Supports And Resistances Lines MTF MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.55 (11)
Indicateurs
Supports et résistances, a été créé pour vous aider à identifier automatiquement les hauts et les bas sur plusieurs périodes différentes et ainsi tracer ces hauts et ces bas sur le graphique actuel. Passons à l'explication de la création des résistances Il y a un champ de règle, que vous pouvez définir ce qu'est un haut et un bas, la règle du haut est définie par défaut comme ceci : H[ 0 ]<=H[ 1 ] and H[ 1 ]=>H[ 2 ] Où: Élément Description H  signifie   haut [0]  signifie bougie   actuelle [1
FREE
Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicateurs
Découvrez la stratégie des "Agulhadas" Inspirée de concepts populaires sur le marché brésilien, cette stratégie combine cinq indicateurs techniques pour identifier des points d’entrée et de sortie potentiels basés sur la tendance, la force du marché et le momentum. Parmi les indicateurs utilisés figure le célèbre Indice Didi, développé par Odair Aguiar, bien connu pour représenter les croisements de moyennes mobiles. Téléchargez le scanner boursier ici Indicateurs Utilisés Indice Didi ADX Bandes
FREE
Fibonacci on ZigZag
Francisco Gomes Da Silva
4.92 (13)
Indicateurs
Mouse You can draw fibonaccis moving the mouse over the zigzag indicator Pin them You can click on fibonacci with this option and it will no longer be deleted unless you click on it again :) Precision The tuned fibonacci gets the precise point in lower timeframes Enjoy it You can ask me for add more features, so please comment and leave your ranting for me to be happy, thank you :)
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
Cet indicateur est une version de démonstration de My Candle Complete, qui peut être téléchargée ici : Candle Patterns Creator Avec la version complète, vous pouvez créer vos propres règles de chandeliers et modifier les motifs de chandeliers traditionnels pour les rendre plus précis selon votre stratégie. L'indicateur comprend plusieurs exemples de règles de chandeliers, mais je vais ici en présenter seulement quelques-unes : Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
OHLC Shifted MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Indicateurs
Fermeture de la Journée Précédente et Décalage des Barres pour MetaTrader ! L'indicateur de Fermeture de la Journée Précédente et Décalage des Barres est un outil conçu pour améliorer l'analyse technique et la prise de décision dans le trading. Avec cet indicateur, vous aurez accès à des informations détaillées sur les niveaux d'ouverture, de plus haut, de plus bas et de clôture de n'importe quelle barre, permettant une analyse précise et complète des mouvements du marché. Imaginez avoir la capa
FREE
Bar Counter MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (5)
Indicateurs
indicateur de compteur de chandelier cet indicateur compte les bougies qui sont sur le graphique de n'importe quelle période un comptoir de bar gratuit à télécharger sur mt4 le compteur de chandeliers compte le nombre de bougies à l'intérieur d'un graphique plus grand avec ce compteur de bougies, vous pouvez faire le comptage automatique des chandeliers indicateur de nombre de chandeliers gratuit pour télécharger et compter les barres automatiquement bar counter to count the bars count candle co
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicateurs
Avez-vous déjà pensé à avoir un scanner qui analyse toutes les stratégies et montre les points d'achat et de vente sur tous les délais de cet actif, le tout en même temps ? C'est exactement ce que fait ce scanner. Il a été conçu pour afficher les signaux d'achat et de vente que vous avez créés dans le Rule Plotter : créateur de stratégies sans programmation et les exécuter dans ce scanner sur différents actifs et délais. La stratégie par défaut du Rule Plotter se compose uniquement des bougies h
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicateurs
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Système commercial Vous choisissez une barre le jour pour trader, lorsque cette barre ferme le robot enverra deux ordres un au plus haut l'autre au plus bas de la bougie, qui récupère l'autre sera annulé StopLoss le stop sera un tick sous le plus bas en cas d'achat, ou un tick au-dessus du plus haut en cas de vente PrendreProfit La prise peut être définie à quel point vous voulez de la plage du stopLoss, elle peut être personnalisée dans l'optimisation de la stratégie Optimisation Ce robot a l'e
FREE
Pattern Wizard
Francisco Gomes Da Silva
5 (2)
Utilitaires
Patterns Wizard est un outil de création de motifs de bougies. Avec lui, vous pouvez créer plusieurs motifs différents et ajouter autant d'instances de cet indicateur que vous le souhaitez sur votre graphique, chacune avec un motif différent. Pour mieux comprendre le fonctionnement des formules de création, vous pouvez prendre des exemples de l'indicateur My Candle, qui contient plus de 70 exemples de motifs de bougies, disponible sur  le marché MQL5 . La principale différence de cet indicateur
FREE
Hide Scale
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Utilitaires
Cacher l'échelle - Outil pour les traders qui ont besoin de plus d'espace à l'écran Instructions Appuyez sur la touche "T" pour cacher l'échelle de temps et "P" pour cacher l'échelle de prix. Vous pouvez personnaliser ces touches en cliquant sur le bouton correspondant et en tapant une nouvelle touche sur le clavier. Pour cacher les deux échelles en même temps, vous pouvez attribuer la même touche aux deux options. Pour afficher les échelles à nouveau, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche
FREE
Hide Scale MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (4)
Utilitaires
Cacher l'échelle - L'outil idéal pour les traders qui souhaitent maximiser l'espace du graphique Comment utiliser Cacher l'échelle Appuyez sur "T" pour masquer l'échelle de temps et sur "P" pour masquer l'échelle des prix. Il est possible de personnaliser les raccourcis clavier en cliquant sur les boutons correspondants et en choisissant une nouvelle touche pour chaque fonction. Si vous souhaitez masquer les deux échelles en même temps, vous pouvez attribuer la même touche pour les deux options.
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Indicateurs
Comment créer un robot de trading automatisé avec Rule Plotter Avez-vous déjà rêvé de pouvoir automatiser vos stratégies de trading en quelques clics seulement ? Imaginez avoir la liberté de créer et de tester différentes stratégies de trading sans avoir besoin de plonger dans des codes compliqués. Avec Rule Plotter, cette vision devient réalité. Voici comment vous pouvez créer votre propre robot de trading personnalisé en utilisant Rule Plotter, un outil de création de système de trading qui si
FREE
Pattern Wizard MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilitaires
Patterns Wizard est un outil de création de motifs de bougies. Avec lui, vous pouvez créer plusieurs motifs différents et ajouter autant d'instances de cet indicateur que vous le souhaitez sur votre graphique, chacune avec un motif différent. Pour mieux comprendre le fonctionnement des formules de création, vous pouvez prendre des exemples de l'indicateur My Candle, qui contient plus de 70 exemples de motifs de bougies, disponible sur  le marché MQL5 . La principale différence de cet indicateur
FREE
Sweet VWAP Aux
Francisco Gomes Da Silva
4.5 (6)
Indicateurs
Économisez du temps et prenez des décisions plus précises avec Sweet VWAP Aux Si vous n'avez pas encore téléchargé notre indicateur VWAP gratuit pour Metatrader 4 , faites-le maintenant et découvrez ses incroyables capacités de visualisation de VWAP ancrées. Ensuite, revenez ici et découvrez Sweet VWAP Aux - l'extension parfaite pour votre indicateur Sweet VWAP. Avec un simple clic, Sweet VWAP vous permet de fixer cet indicateur VWAP au point de votre choix, en économisant du temps et en élimina
Trailing on Last Top Bottom MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilitaires
Découvrez le pouvoir de la gestion des risques du Price Action pour positionner vos stop loss ! Avez-vous déjà été confronté à la situation où vous savez exactement quand entrer dans une opération, mais vous hésitez sur le moment idéal pour en sortir ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ! De nombreux traders sont confrontés à ce défi au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que notre outil de gestion des risques basé sur le Price Action est là pour résoudre ce problème. Pendant que vous v
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
TrendLines Plator : Optimisez vos stratégies de trading avec un indicateur avancé de projection de tendances Explorez le potentiel de notre indicateur innovant ! Avec la capacité d'analyser et de projeter des lignes de tendance à partir de plages de temps plus longues directement sur votre période de temps actuelle, il offre un support stratégique qui attire l'attention des traders en général. Ces points deviennent des niveaux stratégiques de support ou de résistance pour vos opérations, renforç
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
Définissez votre propre modèle de chandelier et cet indicateur s'affichera à l'écran lorsque ce modèle apparaît Vous pouvez le tester gratuitement dans le testeur de stratégie et voir combien de fois votre modèle de chandelier apparaît sur l'actif de votre choix Vous pouvez également peindre toutes les bougies de votre motif ou une seule Cet indicateur est utile pour l'analyse des chandeliers, que vous pouvez utiliser dans l'action des prix et avec des stratégies commerciales nues. C'est un indi
Filtrer:
Thiago Da Silva Gomes
223
Thiago Da Silva Gomes 2025.06.08 00:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Francisco Gomes Da Silva
140537
Réponse du développeur Francisco Gomes Da Silva 2024.03.10 14:06
Thank you very much for believing in the idea, thank you for purchasing and thank you very much for the review and recommendations Hyeontag all your support was fundamental in creating this version of mt4
Répondre à l'avis