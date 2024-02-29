Rule Plotter Expert MT4

5

Operando suas Estratégias Criadas no Rule Plotter Indicador com o Rule Plotter Expert:

Agora que você já criou suas estratégias personalizadas usando o Rule Plotter Indicador e visualizou as setas indicando pontos de entrada e saída no gráfico, é hora de dar vida a essas estratégias nos mercados financeiros. Com o Rule Plotter Expert, você pode operar de forma autônoma e precisa com base nessas setas, aproveitando ao máximo o potencial de suas estratégias

Transformando Setas em Ações:

As setas geradas pelo Rule Plotter Indicador representam pontos cruciais de entrada e saída conforme definidos por suas estratégias de negociação. Com o Rule Plotter Expert, essas setas são interpretadas e traduzidas em ações executadas nos mercados financeiros, permitindo que você aproveite as oportunidades de negociação identificadas por suas estratégias

Comece a Operar com o Rule Plotter Expert e Transforme suas Estratégias em Ações Lucrativas!

Execução Automatizada e Eficiente:

Uma vez que as setas são detectadas pelo Rule Plotter Expert, ele age rapidamente para executar as ações correspondentes, garantindo uma execução automatizada e eficiente de suas estratégias de negociação. Isso elimina a necessidade de intervenção manual e permite que você aproveite ao máximo as oportunidades de negociação, mesmo quando não está disponível para monitorar os mercados em tempo real

Aproveite ao Máximo suas Estratégias:

Com o Rule Plotter Expert, você pode aproveitar ao máximo suas estratégias personalizadas, garantindo que cada oportunidade de negociação seja aproveitada ao máximo. Não importa se você está operando em um único mercado ou em vários instrumentos simultaneamente, o Rule Plotter Expert garante uma execução precisa e eficiente de suas estratégias em todos os momentos

Total Integração com o Rule Plotter Indicador:

O Rule Plotter Expert é projetado para funcionar em perfeita harmonia com o Rule Plotter Indicador, garantindo uma transição suave do processo de criação de estratégias para a execução automatizada nos mercados financeiros. Isso garante uma experiência de negociação coesa e fluida para todos os usuários

Maximize seu Potencial de Lucro com o Rule Plotter Expert:

Se você está pronto para transformar suas estratégias personalizadas em ações executáveis nos mercados financeiros, o Rule Plotter Expert é a ferramenta que você estava procurando. Experimente hoje mesmo e descubra como você pode maximizar seu potencial de lucro e alcançar seus objetivos de negociação com facilidade e eficiência

Otimize suas Estratégias com o Testador de Estratégias do MetaTrader e o Rule Plotter:

Agora que você criou suas estratégias personalizadas no Rule Plotter e está pronto para operar com o Rule Plotter Expert, é crucial garantir que suas estratégias estejam otimizadas para maximizar seu potencial de lucro em todos os mercados. Uma maneira eficaz de fazer isso é aproveitar ao máximo o Testador de Estratégias do MetaTrader, combinado com o Rule Plotter, para otimizar os parâmetros de take profit e stop loss para cada ativo disponível

Por que Usar o Testador de Estratégias do MetaTrader:

O Testador de Estratégias do MetaTrader é uma ferramenta poderosa que permite testar e otimizar suas estratégias de negociação em dados históricos, fornecendo insights valiosos sobre seu desempenho passado e potencial futuro. Ao simular suas estratégias em condições de mercado passadas, você pode identificar padrões e tendências que podem ajudar a aprimorar suas abordagens de negociação

Integrando o Rule Plotter com o Testador de Estratégias:

Ao Rodar o Rule Plotter com o Testador de Estratégias do MetaTrader, você pode otimizar os parâmetros de suas estratégias para cada ativo disponível na plataforma. Isso significa ajustar o take profit e stop loss de acordo com as características específicas de cada mercado, maximizando assim suas chances de sucesso

Como Fazer a Integração:

O processo de integração do Rule Plotter com o Testador de Estratégias é simples. Basta configurar suas estratégias no Rule Plotter Indicador e exportá-las como Rule Plotter Expert. Marcar a opção de otimização de parametros no Testador de Estratégias do Metatrader. E em seguida execultar o Testador de Estratégias, apos isso automaticamente o proprio metatrader vai testar todos os parametros do Rule Plotter Expert e te dar o melhor resultado de parametros para cada ativo do Metatrader.

Maximizando o Potencial de Lucro em Todos os Ativos:

Cada ativo nos mercados financeiros tem suas próprias características e comportamentos únicos. Ao otimizar os parâmetros de take profit e stop loss para cada ativo individualmente, você pode garantir que suas estratégias estejam alinhadas com as condições específicas de cada mercado, maximizando assim seu potencial de lucro em todas as situações

Otimize suas Estratégias Agora e Alcance o Sucesso no Mercado Financeiro!

Aproveite ao Máximo seu Potencial de Lucro com o Rule Plotter e o Testador de Estratégias:

Não deixe suas estratégias de negociação ao acaso. Ao usar o Rule Plotter em conjunto com o Testador de Estratégias do MetaTrader, você pode garantir que suas abordagens de negociação sejam otimizadas para maximizar seu potencial de lucro em todos os mercados. Experimente hoje mesmo e descubra como você pode alcançar novos patamares de sucesso na negociação

Benefícios Gratuitos para Desenvolver e Testar suas Estratégias:

Uma das vantagens mais significativas do Rule Plotter é que tanto a criação de estratégias de trading quanto o teste e validação delas no Testador de Estratégias do MetaTrader são completamente gratuitos. Isso significa que você pode explorar e experimentar diferentes abordagens de negociação sem nenhum custo, permitindo que você refine suas estratégias sem comprometer seu capital inicial

Comece a Desenvolver e Testar Suas Estratégias Gratuitamente - Depois Avance para a Negociação ao Vivo com o Rule Plotter Expert!

Acesso Ilimitado ao Desenvolvimento de Estratégias:

Com o Rule Plotter, você tem acesso ilimitado a uma ferramenta poderosa para criar e desenvolver suas estratégias de trading. Não há restrições quanto ao número de estratégias que você pode criar ou ao tempo que pode dedicar para aprimorá-las. Isso oferece uma flexibilidade incrível para explorar uma variedade de abordagens e encontrar aquelas que melhor se adequam ao seu estilo e objetivos de negociação

Testes Completos no Testador de Estratégias do MetaTrader:

Além disso, o Testador de Estratégias do MetaTrader está disponível gratuitamente para todos os usuários, permitindo que você teste e valide suas estratégias em dados históricos sem nenhum custo adicional. Isso significa que você pode simular o desempenho de suas estratégias em uma ampla variedade de condições de mercado e obter insights valiosos sobre sua eficácia e robustez

Avançando para a Negociação ao Vivo com o Rule Plotter Expert:

Quando você encontrar uma estratégia que traga resultados consistentes e estiver pronto para avançar para a negociação ao vivo, o Rule Plotter Expert está disponível para ser adquirido. Com uma única compra, você pode transformar suas estratégias em algoritmos executáveis e operar nos mercados financeiros de forma automatizada e precisa

Sem Custos Ocultos ou Taxas Recorrentes:

É importante ressaltar que não há custos ocultos ou taxas recorrentes associadas ao Rule Plotter Expert. Uma vez adquirido, você tem acesso vitalício à ferramenta e pode usá-la para operar com suas estratégias de negociação sem restrições. Isso garante transparência e previsibilidade em relação aos custos, permitindo que você se concentre exclusivamente em sua negociação

Aproveite a Liberdade de Desenvolver, Testar e Operar suas Estratégias de Forma Gratuita:

Com o Rule Plotter, você tem a liberdade de explorar e desenvolver suas estratégias de negociação sem nenhum custo, além de testá-las e validá-las no Testador de Estratégias do MetaTrader. Quando estiver pronto para levar suas estratégias para o próximo nível, o Rule Plotter Expert está disponível para ser adquirido, oferecendo uma transição suave para a negociação ao vivo. Aproveite ao máximo essa oportunidade e alcance seus objetivos de negociação com confiança e segurança

Comentários
Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indicadores
Níveis de Suportes e resistências Conheça e teste nosso indicador com a função Multi Time frame onde você pode usar todos os timeframes dentro do gráfico atual como identificar suportes e resistências automaticamente Este indicador de suporte e resistências cria linhas de suporte e linhas de resistência usando o indicador "Fractals" com base Como criar linhas de suporte O Indicador cria linhas de suporte automaticamente toda vez que o “Fractals” cria um fundo automaticamente ou faz um novo fundo
FREE
VWAP With Alerts
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicadores
Esta VWAP é uma VWAP simples, porém colocamos alertas nela para você saber quando o preço tocar na VWAP simplesou quando o preço cruzar a VWAP. Este indicador é um indicador de VWAP tradicional para o MetaTrader 5 (MT5). Os parâmetros padrão são os da VWAP normal, mas você tem a capacidade de usar novos cálculos e o melhor: Quando o preço tocar ou cruzar a VWAP, e você ficará sabendo por meio de alertas, notificações de celular, e-mail ou eventos sonoros. indicador gratuito de VWAPs ancoradas pa
FREE
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Transforme sua estratégia de investimento com o robô investidor Expert Advisor para MetaTrader. Com base na poderosa estratégia de Bandas de Bollinger, criada por Joe Ross e apelidada de Paula pelo renomado trader brasileiro Rodrigo Cohen, você terá acesso a uma tecnologia avançada que irá maximizar seus lucros e minimizar seus riscos. Não perca mais tempo com estratégias antigas e ineficientes. Com nosso robô investidor, você terá acesso a um algoritmo altamente preciso que combina a análise t
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicadores
Contador de velas Este indicador conta as velas e exibe os números delas com base em um período de tempo mais longo Com este contador de candles, você pode saber quantos candlesticks há desde o ultimo ciclo de tempo maior Barras dentro de um timeframe maior Você pode escolher o período diário como " Bigger Timeframe " e executá-lo em qualquer gráfico que tenha o menor período de tempo. que o contador contará as barras de acordo com o gráfico diário . Se você passar o timeframe " H1 " como parâme
FREE
VWAP With Alerts MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (7)
Indicadores
Esta VWAP é uma VWAP simples, mas incorporamos notificações que informam quando o preço atinge ou atravessa a linha da VWAP. Este indicador é um indicador de VWAP tradicional para o MetaTrader 4 (MT4). Os parâmetros padrão são os da VWAP normal, mas você tem a capacidade modificar o calculo da vwap e o melhor: Quando o preço tocar ou cruzar a VWAP, você ficará sabendo por meio de alertas, notificações de celular, e-mail ou eventos sonoros. indicador de VWAPs ancoradas para o MT4 . Parâmetros: Ci
FREE
Auto Anchored VWAPs MT4
Francisco Gomes Da Silva
Indicadores
Revelando Insights de Negociação com Auto Anchored VWAPs: Auto Anchored VWAPs são seus companheiros guias no mundo das negociações. Esses indicadores identificam pontos cruciais de virada no mercado e os ilustram em seu gráfico usando linhas VWAP. Isso é um divisor de águas para traders que empregam estratégias ancoradas em VWAP. Como Funciona? Identificação de Pontos Altos: Se o preço mais alto da vela atual for menor que o preço mais alto da vela anterior, E o alto anterior for maior que o ant
Auto Anchored VWAPs
Francisco Gomes Da Silva
Indicadores
Revelando Insights de Negociação com Auto Anchored VWAPs: Auto Anchored VWAPs são seus companheiros guias no mundo das negociações. Esses indicadores identificam pontos cruciais de virada no mercado e os ilustram em seu gráfico usando linhas VWAP. Isso é um divisor de águas para traders que empregam estratégias ancoradas em VWAP. Como Funciona? Identificação de Pontos Altos: Se o preço mais alto da vela atual for menor que o preço mais alto da vela anterior, E o alto anterior for maior que o ant
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
Este Expert Advisor foi projetado para testar e executar suas estratégias criadas dentro do indicador Rule Plotter . Como utilizar: Faça o download gratuito aqui mesmo no site do indicador Rule Plotter - ferramenta para criação de tradesystem sem saber programação . Em seguida, desenvolva suas estratégias do indicador Rule Plotter. Por fim, execute suas estratégias criadas usando este Expert Advisor. Parâmetros: Strategy O tradesystem criado dentro do indicador Rule Plotter. Lot: Volume negociad
Sweet VWAP Anchored MT5
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicadores
Economize tempo e tome decisões mais certeiras com as VWAPs ancoradas Se você quer testar o poder dessa ferramenta, você pode baixar o indicador gratuito de VWAPs ancoradas para MT5 . Além deste indicador trabalhar de forma independente, ele também é uma extensão para a versão gratuita Sweet VWAP. Isso porque, quando você der um clique na versão gratuita, aquela VWAP que você vê no ponteiro do mouse será fixada. E para melhor entendimento, quem estará fixado lá é este indicador, com todas as fun
OHLC Shifted
Francisco Gomes Da Silva
4.75 (4)
Indicadores
Fechamento do Dia Anterior e Deslocamento de Barras para o MetaTrader! O Indicador de Fechamento do Dia Anterior e Deslocamento de Barras é uma ferramenta projetada para aprimorar a análise técnica e a tomada de decisões no trading. Com esse indicador, você terá acesso a informações detalhadas sobre os níveis de abertura, máxima, mínima e fechamento de qualquer barra, permitindo uma análise precisa e abrangente dos movimentos do mercado. Imagine ter a capacidade de colocar um timeframe dentro do
FREE
Rule Plotter
Francisco Gomes Da Silva
5 (14)
Indicadores
Construa sua estratégia por você mesmo Esta ferramenta permite que você desenvolva suas estratégias, utilizando todos os indicadores disponíveis nativamente no MetaTrader e todos os indicadores baixados da internet que utilizam buffers como forma de mostrar dados na tela. Esta ferramenta é mais um motivo para você considerar o MetaTrader para automatizar suas estratégias de negociação. Com ela, você pode criar os seus próprios sinais de estratégia de forma simples e intuitiva, usando qualquer in
FREE
Supports And Resistances Lines MTF MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.55 (11)
Indicadores
Suportes e Resistências, foi criado pra te ajudar a identificar topos e fundos automaticamente em vários timeframes diferentes e assim plotar esses topos e fundos no gráfico atual Vamos para a explicação da criação de resistências Existe um campo de regra, que você pode definir o que é um topo e fundo a regra de topo está definida como padrão assim: H[ 0 ]<=H[ 1 ] and H[ 1 ]=>H[ 2 ] Onde: Elemento Descrição H  significa   High [0]  significa candle   Atual [1]  significa candle   Anterior <=  
FREE
Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
Conheça a Estratégia das Agulhadas Inspirada em conceitos populares do mercado brasileiro, esta estratégia combina cinco indicadores técnicos para identificar possíveis pontos de entrada e saída com base em tendências, força do mercado e momentum. Entre os indicadores usados está o famoso Didi Index, desenvolvido por Odair Aguiar, amplamente conhecido por representar cruzamentos de médias móveis. Baixe o Scanner de Ações Aqui Indicadores Utilizados Didi Index ADX Bandas de Bollinger Trix Estocás
FREE
Fibonacci on ZigZag
Francisco Gomes Da Silva
4.92 (13)
Indicadores
Este indicador colocar  Fibonacci nas pernas do indicador zigzag Parâmetros: ZigZag Show Depth Deviation Backstep Fibonacci Show Invertido (trabalhar com o fibonacci invertido) niveis (separe as porcentagens com ",") cor estilo largura da linha usar raio o parâmetro níveis (levels) pode ser modificador com qualquer valor de porcentagem, e os valores podem ser separados por virgula Se você se interessar por esse indicador deixe um comentário para eu continuar melhorando ele
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
Indicadores
Este indicador é uma versão demo do My candle completo que pode ser baixado aqui: Candle Patterns Creator com a versão completa você pode criar suas próprias regras de candle além de pode modificar um padrão de candle tradicional para ficar mais assertivo de acordo com sua estratégia No indicador tem varias regras de candles de exemplo, mas aqui vou demostrar apenas algumas: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
OHLC Shifted MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Indicadores
Fechamento do Dia Anterior e Deslocamento de Barras para o MetaTrader! O Indicador de Fechamento do Dia Anterior e Deslocamento de Barras é uma ferramenta projetada para aprimorar a análise técnica e a tomada de decisões no trading. Com esse indicador, você terá acesso a informações detalhadas sobre os níveis de abertura, máxima, mínima e fechamento de qualquer barra, permitindo uma análise precisa e abrangente dos movimentos do mercado. Imagine ter a capacidade de colocar um timeframe dentro do
FREE
Bar Counter MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (5)
Indicadores
Indicador Contador de candles MT4 este indicador conta velas que estão no gráfico de qualquer timeframe um contador de barras gratuito pra você baixar no mt4 o contador de velas faz a contagem de quantos candles tem dentro de um gráfico maior com este contador de candesticks você pode fazer a contagem automática de candles indicador para contagem de velas grátis para você baixar e contar as barras automaticamente bar counter to count the bars count candle counter indicator mt4 count candle mql4
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
Você já pensou em ter um scanner que escaneia todas as estratégias e mostra os pontos de compra e venda de todos os timeframes desse ativo, tudo isso ao mesmo tempo? É exatamente isso que este scanner faz. Esse scanner foi projetado para mostrar os sinais de compra e venda que você criou no Rule Plotter: criador de estratégias sem precisar de programação e rodar elas dentro deste scanner em diversos ativos e timeframes diferentes. A estratégia default do Rule Plotter é apenas os candles bullish
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Setup da Paula A estrategia da Paula foi criada por Joe Ross e muito difundida aqui no Brasil por Rodrigo Cohen Indicador Para você não precisar ficar procurando onde seriam as entradas dela no grafico eu criei esse indicador que mostra com uma seta onde seriam as entradas da Paula. A entrada da Paula A entrada é configurada quando o preço de um candle fecha fora e no candle seguinte fecha dentro, então deve operar na abertura do proximo candle. Comente Me deixe saber se esse indicador que fiz s
FREE
First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Setup da tia do café Este Robo é uma homenagem ao setup da tia do café postado em 2016 pelo rafa trade em uma live da treta redonda A Carol e o Joaquin Paiffer donos da ATOM S/A  aceitaram um convite pra participar da live E nesse video o rafa trade mostrou um setup da tia do café que é o setup que a Carol ensina Operacional do setup A estrategia de trade é operar a primeira barra do dia no grafico M5, se romper pra cima é compra se romper pra baixo é venda Cancelamento Se pegar em qualquer uma
FREE
Pattern Wizard
Francisco Gomes Da Silva
5 (2)
Utilitários
Patterns Wizard é uma ferramenta para criação de padrões de candle. Com ela, você pode criar vários padrões diferentes e adicionar quantas instâncias desse indicador você quiser em seu gráfico, cada uma com um padrão diferente. Para entender melhor como funcionam as fórmulas de criação, você pode pegar os exemplos do   indicador My Candle, que possui mais de 70 exemplos de padrões de candles A diferença principal deste indicador é que ele possui 30 parâmetros de regras , o que significa que você
FREE
Hide Scale
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Utilitários
Hide Scale - Ferramenta para Traders que Querem Mais Espaço na Tela Instruções Pressione "T" para ocultar a escala de tempo e "P" para ocultar a escala de preço. Você pode personalizar essas teclas clicando no botão correspondente e digitando uma nova tecla no teclado. Para ocultar ambas as escalas ao mesmo tempo, você pode atribuir a mesma tecla para ambas as opções. Para mostrar as escalas novamente, basta pressionar a tecla correspondente novamente. Porque criamos essa ferramenta Criamos essa
FREE
Hide Scale MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (4)
Utilitários
Hide Scale - A ferramenta ideal para traders que desejam maximizar o espaço do gráfico Como utilizar o Hide Scale Pressione "T" para ocultar a escala de tempo e "P" para ocultar a escala de preço. É possível personalizar os atalhos de teclado ao clicar nos botões correspondentes e escolher uma nova tecla para cada função. Se desejar ocultar ambas as escalas ao mesmo tempo, é possível atribuir a mesma tecla para ambas as opções. Para voltar a exibir as escalas, é só pressionar novamente a tecla c
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Indicadores
Como Criar um Robô Automatizado de Negociação com Rule Plotter Você já se perguntou como seria poderoso se pudesse automatizar suas estratégias de negociação com apenas alguns clicks do mouse, Imagine ter a liberdade de criar e testar diferentes estratégias de negociação sem a necessidade de mergulhar em códigos complicados. Com o Rule Plotter, essa visão se torna realidade. Aqui vamos explorar como você pode criar seu próprio robô de negociação personalizado usando o Rule Plotter, uma ferrament
FREE
Pattern Wizard MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilitários
Patterns Wizard é uma ferramenta para criação de padrões de candle. Com ela, você pode criar vários padrões diferentes e adicionar quantas instâncias desse indicador você quiser em seu gráfico, cada uma com um padrão diferente. Para entender melhor como funcionam as fórmulas de criação, você pode pegar os exemplos do   indicador My Candle, que possui mais de 70 exemplos de padrões de candles A diferença principal deste indicador é que ele possui 30 parâmetros de regras , o que significa que você
FREE
Sweet VWAP Aux
Francisco Gomes Da Silva
4.5 (6)
Indicadores
Economize tempo e tome decisões mais acertivas com o Sweet VWAP Aux Se você ainda não baixou o nosso indicador gratuito de VWAP para Metatrader 4 , faça-o agora e experimente suas incríveis capacidades de visualização de vwap ancorada. Em seguida, volte aqui e conheça o Sweet VWAP Aux - a extensão perfeita para o seu indicador Sweet VWAP. Com apenas um clique, o Sweet VWAP permite que você fixe esse indicador de VWAP, no ponto que escolher, economizando tempo e eliminando a necessidade de config
Trailing on Last Top Bottom MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilitários
Descubra o Poder da Gestão de Risco do Price Action para posicionar os seus stop loss! Você já experimentou a situação em que sabe exatamente quando entrar em uma operação, mas fica indeciso sobre o momento certo para sair? Não se preocupe, você não está sozinho! Muitos traders enfrentam esse desafio diariamente. A boa notícia é que nossa ferramenta de gerenciamento de risco baseada em price action veio para resolver esse problema. Enquanto você se concentra em identificar os pontos de entrada i
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Indicadores
TrendLines Plator: Potencialize suas Estratégias de Negociação com um Indicador Avançado de Projeção de Tendências Explore o potencial do nosso indicador inovador! Com a habilidade de analisar e projetar linhas de tendência de prazos mais amplos diretamente no seu período de tempo atual, ele oferece um suporte estratégico que chama a atenção de traders em geral. Esses pontos se transformam em níveis estratégicos de suporte ou resistência para suas operações, fortalecendo sua estratégia de negoci
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
Indicadores
My candle foi criado pra traders avançados que pretendem criar seus próprios padrões de candle usando informações do mercado e algumas regras matemáticas, mas se você quer um indicador mais simples que contenha apenas os padrões de candlesticks tradicionais do mercado você pode baixar aqui esse    indicador de padrões de candle para metatrader 5 Como os padrões de candle são criados A regra para um padrão de candle é definida usando as informações e mercado como Open, High, Low e Close junto co
Thiago Da Silva Gomes
223
Thiago Da Silva Gomes 2025.06.08 00:33 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Hyeontag Jeong
770
Hyeontag Jeong 2024.03.10 09:03 
 

With this I can create my own EA based on any my indicators. This is a great product and I recommend many people try it.

Francisco Gomes Da Silva
140537
Resposta do desenvolvedor Francisco Gomes Da Silva 2024.03.10 14:06
Thank you very much for believing in the idea, thank you for purchasing and thank you very much for the review and recommendations Hyeontag all your support was fundamental in creating this version of mt4
Responder ao comentário