EURUSD order King

EURUSD order King是一款以货币对为主的下单神器，通过大量交易充实你的钱包



参数


extern bool Buy = true  ;  //Buy允许多单

extern bool Sell = true  ; //Sell允许空单

extern bool CloseBuySell = true  ;//CloseBuySell是否考虑多空互平仓

extern int   FirstStep = 10  ;   //FirstStep首单挂单间距

extern int   MinDistance = 20  ;//MinDistance间隔点数

extern int   StepTrallOrders = 5  ; //StepTrallOrders挂单追踪的步长

extern int   Step = 10  ;//Step挂Count追踪到价格的距离

extern double MaxLoss = 100000  ;//MaxLoss止损金额

extern double MaxLossCloseAll = 45  ;//MaxLossCloseAll多空浮亏均小于此才允许单边盈利平仓

extern double lot = 0.2  ;//lot首单的下单量

extern double Maxlot = 100  ;//Maxlot最大手数

extern double PlusLot = 0  ;//PlusLot附加手数

extern double K_Lot = 1.3  ;//K_Lot加码倍数

extern int   DigitsLot = 2  ;//DigitsLot单量的小数点位数

extern double CloseAll = 10  ;//CloseAll多空整体盈利平仓建议设置比StopProfit大20%左右

extern double StopProfit = 2  ;//StopProfit

                                 //多空各自止盈金额，这个版本是止盈金额乘上单子数量，例如止盈2，场上多单有6张，那止盈金额就是12


extern double StopLoss = 100000  ;//StopLoss亏损多少清仓

extern int   Magic = 777  ;//魔术号

extern int   font_size = 10  ;//字体大小

extern color text_color = Lime  ;//文本颜色

extern double Pause_factor_LossRest = 0.5  ;   // 暂停系数

extern int   Maximum_Orders_Totals = 500  ; // 最多订单

extern int   Maximum_point_difference_MaxSpread = 5000  ; // 最大点差

extern int   Lowest_leverage_Leverage = 100  ; // 最低杠杆

extern int   Open_time_StartHour = 0  ;  // 开仓时间

extern int   Stop_time_EndHour = 24  ;   // 停止时间

Önerilen ürünler
EAU Farrow
Leandro Morera Delfin
Uzman Danışmanlar
EA  advantages: Operating using regions's characterizations over the curve with four stages , 1) strong buy, 3) strong, sell, 4) soft buy and 2) soft sell . Market alignment between temporality. Adaptive SL. Operation using zone determination. …The EA was tested by two years 2019-2020 with a robust behavior over market variations and positive profit with the following:
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Göstergeler
The XauUsd Net Strength indicator is a professional-grade market strength tool designed to track and compare the relative performance of Gold (XAU) against the U.S. Dollar (USD) across a diversified basket of currency pairs. Instead of relying on a single chart, it aggregates information from multiple gold- and dollar-based pairs, applies weighting factors, and translates the results into an easy-to-read strength comparison. The indicator plots six components in a separate window: Green & Red Hi
Grid Trading
Waseem Raza
5 (3)
Yardımcı programlar
Grid Trading is a semi automated one click EA for manual grid trading. Normal Trading From chart you just click Sell or Buy trades and it will handle all the trades with adding Stop Loss, Take profit, while its Trailing and Breakeven functions will care if trade cannot reach its take profit level. Hedging If you select hedge trading it will start grid trading with opening opposite entry and this grid will continue until it will close all trades in profit. Martin If you select martin trading i
Night Sniper for scalping
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Night Sniper for scalping is a fully automatic night scalping trading robot. The robot opens orders at night from 00:00 to 03:00 and accompanies them using neural network algorithms. The neural network algorithm allows the robot to learn during the trading process. After the robot opens a profitable or unprofitable trade, it remembers the conditions under which it was opened and the next time it looks for exactly these signals in the market. All orders that were previously opened are analyzed b
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Göstergeler
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Uzman Danışmanlar
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Uzman Danışmanlar
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
FxArk RsiMa Grid
Nithaam Davis
Uzman Danışmanlar
This system incorporates a RSI MA Grid strategy with a breakeven system, since the high volume of trades it creates, its recommended to run it on a Cent account on low spreads. The preferred currency is EUR/USD, it functions on other currencies, though this requires optimization. Grid strategies are risky. Parameters: Lots Size Grid settings - Grid Distance in pips Money Close in pips Breakeven settings - Profit in pips Breakeven offset Indicator settings - RSI Period Daily SMA[locked to d
Amazing scalper EURUSD 15min
Catalin Adelin Iovan
Uzman Danışmanlar
Description An amazing and effcient scalper, suited for all types of accounts. Its designed especially for EURUSD 15min chart. No martingale, no extra risk, none of that gambling stuff that can destroy your account. Its a plug and play strategy, meaning that you dont have to modify anything, except the input value of the lots. Strategy : Its made of multiple averages combinations EMA,SMMA, SMA, applied to different candles : closes/ hl2 / hl3 . In general it always enter at the beginning of
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Göstergeler
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Uzman Danışmanlar
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
Break and sideway grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Uzman Danışmanlar
The EA trades when momentum reach more volume factor . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Name of pair (ex.EURUSD#) Breakout_factor - Volume peak factor (Recommend for forex use 0.5-1.5). Sideway_factor - Volume low factor ( Recommend for  forex use 0.1-0.5). Lots - start lot. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take pr
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Loss Recovery 2 MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Loss Recovery 2 is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened by another EA or manually). This EA recovers your loss and closes your position without using dangerous martingale/Averaging methods. Trading Strategy: Loss Recover2 EA try to close wrong positions without any loss (Recover Wrong Positions), by using Zone Recovery method and without using martingale methods. Anytime price exits from zone, EA will close basket of t
Smart Candle Close EA
Sanjay Kumar Velineni
Uzman Danışmanlar
**Note : Keep false for user mode to stop orders from auto triggering or else true ** **Means set 4th input field to false** CandleClose Trader – Automated Trading Expert Advisor for MetaTrader CandleClose Trader is a precision-focused Expert Advisor designed to automate your trading decisions based on candle close signals. This EA monitors each candle on your selected timeframe and automatically executes buy or sell orders according to the candle’s closing nature—bullish or bearish. Key Featu
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Uzman Danışmanlar
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
King Dual Force EA
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Uzman Danışmanlar
King Dual Force is a fully automated hedge trading system designed for consistent performance in all market conditions. It combines dynamic lot scaling, reverse balancing, and smart entry logic to maximize profit potential while maintaining strict risk control. Unlike ordinary hedge bots, King Dual Force is built to flow with the market trends. Once a strong trend is detected, it "rides the wave" and travels with it, aiming to capture extended moves for maximum profit. Key Features: Dual hedge
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
The matrix EA
Siyabonga Jeemiya Nkambule
Uzman Danışmanlar
Title: The Matrix EA - Expert Advisor Description --- Introducing The Matrix EA, an advanced automated trading system designed to revolutionize your trading experience. This cutting-edge Expert Advisor harnesses the power of artificial intelligence and sophisticated algorithms to navigate the complex world of financial markets. Key Features: 1. **AI-Driven Strategy:** The Matrix EA employs state-of-the-art artificial intelligence to analyze market conditions in real-time, adapting its strat
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
SupplyDemandZones
Peter Lee
Göstergeler
"Supply / Demand Zones" The concepts of supply and demand zones   are undoubtedly two of the most highly discussed attributes of technical analysis. Part of analysing chart of pattern , these terms are used by traders   to refer to price levels i n charts that tend to act as barriers, preventing the price of an asset from getting pushed in a certain direction. At first, the explanation and idea behind identifying these levels seems easy, but as you'll find out, supply and demand zones can come
Spider Bot Pro
Szymon Palczynski
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
No fabricated fake forward tests or meaningless optimized backtests. No artificial intelligence and similar things. In fact, there are frequently sharp differences between backtest results and actual results. One of the limitations of backtest is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. Spider Bot Pro uses a developed innovative technology involving virtual grid. Simply put, Spider will build virtual grid in the background, using them to constantly monitor the market to he
Loss Recovery 3 MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Loss Recovery 3 is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened by another EA or manually). This EA recovers your loss and closes your position on Break Even or with determined profit. Trading Strategy: Loss Recover3 EA try to Recover Wrong Positions, by using Averaging method. There are various features on the EA to control risk of the strategy. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. Th
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Uzman Danışmanlar
Golden King Expert Advisor, esas olarak altın (XAU/USD) ticaretine odaklanan benzersiz bir ölçeklendirme stratejisine sahip, Forex piyasası için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret programıdır. Bu EA, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan para kazanmanın yüksek frekanslı ve hızlı bir yolunu arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. "Altın Kral"ın temel özellikleri: Ölçeklendirme Stratejisi: Bu EA, ölçeklendirme stratejisini kullanır; bu, pozisyonları kısa bir sürede, genellikle birkaç
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Yazarın diğer ürünleri
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Göstergeler
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt