EURUSD order King

EURUSD order King是一款以货币对为主的下单神器，通过大量交易充实你的钱包









参数





extern bool Buy = true ; //Buy允许多单

extern bool Sell = true ; //Sell允许空单

extern bool CloseBuySell = true ;//CloseBuySell是否考虑多空互平仓

extern int FirstStep = 10 ; //FirstStep首单挂单间距

extern int MinDistance = 20 ;//MinDistance间隔点数

extern int StepTrallOrders = 5 ; //StepTrallOrders挂单追踪的步长

extern int Step = 10 ;//Step挂Count追踪到价格的距离

extern double MaxLoss = 100000 ;//MaxLoss止损金额

extern double MaxLossCloseAll = 45 ;//MaxLossCloseAll多空浮亏均小于此才允许单边盈利平仓

extern double lot = 0.2 ;//lot首单的下单量

extern double Maxlot = 100 ;//Maxlot最大手数

extern double PlusLot = 0 ;//PlusLot附加手数

extern double K_Lot = 1.3 ;//K_Lot加码倍数

extern int DigitsLot = 2 ;//DigitsLot单量的小数点位数

extern double CloseAll = 10 ;//CloseAll多空整体盈利平仓建议设置比StopProfit大20%左右

extern double StopProfit = 2 ;//StopProfit

//多空各自止盈金额，这个版本是止盈金额乘上单子数量，例如止盈2，场上多单有6张，那止盈金额就是12





extern double StopLoss = 100000 ;//StopLoss亏损多少清仓

extern int Magic = 777 ;//魔术号

extern int font_size = 10 ;//字体大小

extern color text_color = Lime ;//文本颜色

extern double Pause_factor_LossRest = 0.5 ; // 暂停系数

extern int Maximum_Orders_Totals = 500 ; // 最多订单

extern int Maximum_point_difference_MaxSpread = 5000 ; // 最大点差

extern int Lowest_leverage_Leverage = 100 ; // 最低杠杆

extern int Open_time_StartHour = 0 ; // 开仓时间

extern int Stop_time_EndHour = 24 ; // 停止时间