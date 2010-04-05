EURUSD order King
- Experts
- Liu Hao Yang
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
EURUSD order King是一款以货币对为主的下单神器，通过大量交易充实你的钱包
参数
extern bool Buy = true ; //Buy允许多单
extern bool Sell = true ; //Sell允许空单
extern bool CloseBuySell = true ;//CloseBuySell是否考虑多空互平仓
extern int FirstStep = 10 ; //FirstStep首单挂单间距
extern int MinDistance = 20 ;//MinDistance间隔点数
extern int StepTrallOrders = 5 ; //StepTrallOrders挂单追踪的步长
extern int Step = 10 ;//Step挂Count追踪到价格的距离
extern double MaxLoss = 100000 ;//MaxLoss止损金额
extern double MaxLossCloseAll = 45 ;//MaxLossCloseAll多空浮亏均小于此才允许单边盈利平仓
extern double lot = 0.2 ;//lot首单的下单量
extern double Maxlot = 100 ;//Maxlot最大手数
extern double PlusLot = 0 ;//PlusLot附加手数
extern double K_Lot = 1.3 ;//K_Lot加码倍数
extern int DigitsLot = 2 ;//DigitsLot单量的小数点位数
extern double CloseAll = 10 ;//CloseAll多空整体盈利平仓建议设置比StopProfit大20%左右
extern double StopProfit = 2 ;//StopProfit
//多空各自止盈金额，这个版本是止盈金额乘上单子数量，例如止盈2，场上多单有6张，那止盈金额就是12
extern double StopLoss = 100000 ;//StopLoss亏损多少清仓
extern int Magic = 777 ;//魔术号
extern int font_size = 10 ;//字体大小
extern color text_color = Lime ;//文本颜色
extern double Pause_factor_LossRest = 0.5 ; // 暂停系数
extern int Maximum_Orders_Totals = 500 ; // 最多订单
extern int Maximum_point_difference_MaxSpread = 5000 ; // 最大点差
extern int Lowest_leverage_Leverage = 100 ; // 最低杠杆
extern int Open_time_StartHour = 0 ; // 开仓时间
extern int Stop_time_EndHour = 24 ; // 停止时间