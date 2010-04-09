Prof zone next

Сигналы версии МТ4 и МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/luka-fx 

Сигналы версии МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/x5d

Эксперт анализируют больше 100 индикаторов. Благодаря этому он торгует практически круглую неделю.

Советник может торговать как полностью самостоятельно, так и есть возможность открывать первые позиции самому, после чего эксперт самостоятельно доведет дело до логического конца, то есть закроет позицию или позиции в плюс.

ОСОБЕННОСТИ:

Эксперт не использует МАРТНГЕЙЛ!, а добавляет фиксированный лот к позициям.

Эксперт может торговать как в обе стороны сразу, так и только в одну.

Используется без убыток, трал стоп и Take Profit с учетом комиссии и свопа.

Эксперт использует Stop loss в валюте депозита или процентах от депозита.

Самостоятельная торговля возможна если переменная DIRECTION_OF_TRADE = BUTTON

ТЕСТИРОВАНИЕ:

Эксперт написан для торговли на EURUSD. Период графика любой.

Все тестирования проводились на котировках дилинговых центров Alpari и ICmarkets

ДЕПОЗИТ:

Рекомендованный минимальный депозит предполагался минимум от 1000 единиц депозита

Депозит  100$ https://www.mql5.com/ru/signals/765367

Переменная RISK начинает работать только с депозитом от 2000 единиц депозита.

СЧЕТА:

Рекомендую использовать счета с пятизначными котировками.

Размер кредитного плеча я использую 1 к 500.

Перед покупкой, советую изучить торговые условия на сайте дилингового центра на котором предстоит торговать эксперту.

ПЕРИОД И ПАРА ГРАФИКА:

Ставить только на EURUSD,  Период графика любой.

ПАРАМЕТРЫ:

USING - Что используем, риск или лот

RISK/LOT - Размер риска или лота

PLUS_SIZE_LOT - Приращение к лоту

TRADE_IN_ONE_POSITION - Торговать одновременно только в одну сторону

DIRECTION_OF_TRADE - Направление торговли

ALL - В обе стороны

BUY - На покупку

SELL - На продажу

BUTTON - Торговля только с кнопок

OPEN_POSITION - Открываем позиции

CART_ALL - В обе стороны

CART_BUY - На покупку

CART_SELL - На продажу

CART_DISABLED - Никуда

THE_NUMBER_OF_BUY_POSITIONS - Максимальное количество позиций на покупку

THE_NUMBER_OF_SELL_POSITIONS - Максимальное   количество позиций на продажу

STOP_AFTER_DRAWDOWN - Позволяет останавливать или продолжать торговлю после просадки

IN_CURRENCY/IN_CURRENCY - Выбор в чем измерять просадку

AS_A_PERCENTAG - В процентах

IN_CURRENCY - В валюте депозита

PERMISSIBLE_LOSS - Допустимые потери в валюте  или процентах депозита 

TRADE_ON_NEW_YEAR - Торговать в новый год *

MAGIC_NUMBER_BUY - Магический номер позиций на покупку

MAGIC_NUMBER_SELL - Магический номер позиций на продажу

POINT_CURRENCY -  Профит корзины

POINT - В пунктах

CURRENCY - В валюте депозита

BASKET_PROFIT_POINT - Размер профита

CLOSING_ATR - Закрывать первую позицию по каналу ATR

TIME_PERIOD_ATR - Временной период канала ATR

USE_BREAKEVEN - Использовать без убыток

USE_A_SOUND - Использовать звуковые оповещения 

LOG_ALL_MESSAGES - Протоколировать все сообщения

USE_LINE_BREAK_EVEN - Показывать линию без убытка

MAX_SPREAD_OPEN - Максимальный спред для открытия позиций

TEMPLATE - Шаблоны

FIRST - Серый

SECOND - Светлый

NONE - Стандартный

REMOVE_OBJECTS_OF_TRADE - Удалять объекты при визуальном тестировании, для ускорения теста

* Не торгуем в новый год, с 15 декабря по 15 января.


