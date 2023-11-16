AW Turtles EA

5

"AW Turtles" gösterge stratejisine dayanan otomatik bir ticaret sistemi. Destek veya direnç seviyesinin kırıldığı anda pozisyona girme sinyalleri. Danışman ortalama alma özelliğine, sepetin ilk ve son siparişlerini kapatma fonksiyonuna ve otomatik lot hesaplama fonksiyonuna sahiptir. Çeşitli StopLoss, Traling ve TakeProfit seçeneklerini kullanarak bir pozisyondan çıkmak için farklı senaryolar vardır.

Avantajları:

  • Bağlanabilir otomatik hacim hesaplaması
  • Zararı durdurmayla çalışmak için çeşitli senaryolar
  • Ortalama ile veya ortalama olmadan çalışmak için çeşitli seçenekler
  • Ayarlanabilir eğime sahip dahili takip sistemi
  • İlk siparişi sonuncuyla kapatma sistemi
  • Her türlü bildirimi gönderebilme
  • Danışmanda yerleşik gösterge sinyallerini ayarlama

Danışmanın çalışmasının özü:

AW Turtles EA, ücretsiz AW Turtles göstergesinden gelen sinyallere göre çalışır. Buna ek olarak, ticaret stratejinizi yatırımcının bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde daha esnek bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan ek işlevler yerleşiktir.

  • Emirlerin açılması - Bu ürün, çeşitli ortalama alma seçeneklerini kullanarak emirleri açmanıza veya ortalama almadan çalışmanıza olanak tanır.

Mevcut çalışma seçenekleri:

Without_averaging - Bu seçeneği seçerken danışman ortalama stratejisini kullanmayacaktır. Yani sadece bir emir açılacaktır.

Sabit_Adım - Bu seçenek, açılan emirler arasında sabit bir adım kullanmanıza ve ortalama bir strateji kullanmanıza olanak sağlar.

Siparişler arasındaki adımı ayarlayabilirsiniz. Saha noktalarla ölçülür. Adım ne kadar küçük olursa danışmanın emirleri o kadar sık açılacaktır.

Step_by_ATR - Bu seçeneği seçtiğinizde danışman, ATR göstergesi tarafından hesaplanan volatiliteye dayalı olarak sepetteki emirler arasındaki mesafeyi hesaplayacaktır. Önerilen mesafe değeri en az her 0,5 ATR'dir.

Aynı büyüklükteki siparişler için sipariş sepeti açılabilir veya sepetteki siparişler için çarpma fonksiyonu kullanılabilir.

"Çarpan" = 1,00 ise çarpan kullanmayın. "Çarpan" > 1,00 ise çarpma stratejisini kullanın, yani sepetteki her bir sonraki siparişin hacmini artırın.

  • Emirlerin kapatılması - Bu danışmanın TakeProfit Zararı Durdur ve İzleyen işleviyle çalışmak için farklı seçenekleri vardır.

TakeProfit - TakeProfit sanal türü danışmana yerleşiktir.

TakeProfit puanlarla ölçülür; TakeProfit boyutunun kullandığınız enstrümandaki spreadden daha büyük olduğundan emin olun. Değer ne kadar düşük olursa, danışman açık pozisyonları o kadar hızlı kapatabilir, ancak her kapanıştan elde edilen kâr da o kadar az olur.

Emir sepetlerini kullanırken TakeProfit, tüm sepetin başabaş fiyatından hesaplanacaktır.

Zararı Durdur - Yatırımcı stratejisini aşağıdakilerden birini seçebilir:

Without_StopLoss - Bu seçeneği seçerken danışman Zararı Durdur'u kullanmayacaktır. Yani emirler yalnızca TakeProfit'e ulaşıldığında kapatılacaktır.

Sabit_StopLoss (İlk emirden) bu seçenek, ilk emrin açılış fiyatından sanal zararı durdurmayı kullanır ve aynı yöndeki emirlerin tamamı için çalışır. Puan olarak hesaplanır.

StopLoss_by_ATR - Gösterge sinyallerine göre StopLoss'u kullanın. Bu seçenek, ortalama alma işlevi kullanıldığında mevcut değildir; bu, yalnızca her bir sipariş için işe yaradığı anlamına gelir. Bu tür Zararı Durdur, emir açıldıktan hemen sonra ayarlanır ve sanal değil fizikseldir. Bu değer dinamiktir ve mevcut volatiliteye bağlı olarak değişir. Önerilen mesafe değeri 1 ATR'den az değildir.

Trailing_by_Turtles_middle_line - Bu seçeneği seçtiğinizde emrin açıldığı anda orta çizgide fiziksel bir zararı durdurma ayarlanır. Bu zararı durdurma her sipariş için ayarlanır. Takip, fiyat kara doğru ilerlemeye başladığında fiyatı takip etmek için StopLoss'u hareket ettirir. Hareket noktalardaki adım mesafesiyle gerçekleşir. Tek yönlü trend devam ettiği sürece takip, fiyatı sınırsız sayıda takip edecektir. Fiyatın tersine dönmesinden sonra Trailing, pozisyonu kârla kapatacaktır.

  • Yerleşik göstergenin ayarlanması

Gösterge Kaplumbağa sistemine göre çalışır; Giriş, destek veya direnç seviyesinin kırıldığı anda yapılır. Gösterge danışmanın giriş ayarlarında yapılandırılır.

Maximum_bars_Turtles - Gösterge istatistiklerini hesaplamak için kullanılan çubuk sayısı. Giriş, destek veya direnç seviyesinin kırıldığı anda yapılır.

Period_Donchian - Sinyalleri ayarlamak için en önemli parametre kanal periyodudur. Daha önce belirtilen mum sayısına göre, alttan üst fiyat seviyesine doğru. Kanal kırılmalarında yerleşik gösterge, trendin tersine döndüğüne dair sinyaller alır.

Değer ne kadar düşük olursa, gösterge sinyalleri o kadar fazla olur. Değer ne kadar yüksek olursa, filtreleme o kadar sıkı olur ve sinyaller o kadar az olur.

Not! Göstergenin grafik öğeleri danışmanda görüntülenmiyor!

Giriş değişkenleri:

Main_Settings - Açılış pozisyonları için hacimlerin ayarlanması. Bu bölümde açılacak siparişlerin hacmini ayarlayabileceğiniz gibi, otomatik parti hesaplama fonksiyonunu kullanarak çalışma seçeneğini de seçebilirsiniz.

    Signals_Settings - Bu bölüm yerleşik Kaplumbağalar göstergesini yapılandırır.

      Averaging_Settings - Ortalamayı kullanarak veya ortalama olmadan siparişleri açarken bir strateji seçer. Ortalama alma ile çalışmayı seçtiğinizde, bu bölüm ortalama alma ve hacim çarpma işlevlerini yapılandırmanıza olanak tanır.

      TakeProfit_Settings - Pozisyonları kapatırken TakeProfit ve örtüşme işlevinin ayarlanması.

      StopLoss_Settings - StopLoss veya Trailing işleviyle çalışırken varyasyonlar ve ayarlar seçilir.

        Protection_Settings - Pozisyonları açarken koruyucu fonksiyonların ayarlanması.

        Advisor_Settings - Danışmanın grafiksel işlevlerini ve temel işlevlerini ayarlama.

          Notifications_Settings - Siparişleri kapatırken bildirimleri ayarlama bölümü.


          İncelemeler 1
          andit27
          31
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

          still in testing on my demo account, so far the backtest is good using the given file set

          İncelemeye yanıt