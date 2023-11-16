AW Turtles EA

Un système de trading automatisé basé sur la stratégie d'indicateurs "AW Turtles". Signaux pour entrer dans une position au moment de la rupture du niveau de support ou de résistance. Le conseiller a la capacité de faire la moyenne, la fonction de clôture des première et dernière commandes du panier, et la fonction de calcul automatique des lots. Il existe différents scénarios pour sortir d'une position en utilisant plusieurs options StopLoss, Traling et TakeProfit.

Avantages:

  • Calcul automatique du volume connectable
  • Plusieurs scénarios pour travailler avec le stop loss
  • Diverses options pour travailler avec ou sans moyenne
  • Système de remorquage intégré avec pas réglable
  • Système de recouvrement de la première commande par la dernière
  • Possibilité d'envoyer tous types de notifications
  • Mise en place de signaux indicateurs intégrés au conseiller

L'essence du travail du conseiller :

AW Turtles EA fonctionne selon les signaux d'un indicateur gratuitAW Turtles.De plus, des fonctions supplémentaires sont intégrées pour vous permettre de personnaliser de manière plus flexible votre stratégie de trading en fonction des besoins individuels du trader.

  • Ouverture des commandes -Ce produit vous permet d'ouvrir des commandes en utilisant plusieurs options de moyenne ou de travailler sans moyenne.

Options de travail disponibles :

Without_averaging- En choisissant cette option, le conseiller n'utilisera pas la stratégie de moyenne. Autrement dit, une seule commande sera ouverte.

Fixed_Step- Cette option vous permettra d'utiliser un pas fixe entre les commandes ouvertes et d'utiliser une stratégie de moyenne.

Vous pouvez ajuster l'étape entre les commandes. Le pitch est mesuré en points. Plus le pas est petit, plus les ordres du conseiller seront ouverts souvent.

Step_by_ATR- En choisissant cette option, le conseiller calculera la distance entre les ordres du panier en fonction de la volatilité calculée par l'indicateur ATR. La valeur de distance recommandée est d'au moins tous les 0,5 ATR.

Un panier de commande peut être ouvert avec des commandes de même taille, ou la fonction de multiplication peut être utilisée pour les commandes du panier.

Si "Multiplicateur" = 1,00, n'utilisez pas de multiplicateur. Si « Multiplicateur » > 1,00, utilisez la stratégie de multiplication, c'est-à-dire augmentez le volume de chaque commande suivante dans le panier.

  • Clôture des ordres -Ce conseiller propose différentes options pour travailler avec TakeProfit StopLoss et la fonction Trailing.

TakeProfit- le type virtuel TakeProfit est intégré au conseiller.

TakeProfit se mesure en points ; assurez-vous que la taille de TakeProfit est supérieure au spread sur l'instrument que vous utilisez. Plus la valeur est faible, plus le conseiller pourra clôturer rapidement les positions ouvertes, mais plus le profit de chaque clôture sera faible.

TakeProfit lors de l'utilisation de paniers de commande sera calculé à partir du prix d'équilibre de l'ensemble du panier.

StopLoss- Le trader peut choisir sa stratégie parmi les suivantes :

Without_StopLoss- En choisissant cette option, le conseiller n'utilisera pas StopLoss. Autrement dit, les commandes ne seront clôturées que lorsque TakeProfit sera atteint.

Fixed_StopLoss(Dès le premier ordre) cette option utilise un stop loss virtuel à partir du prix d'ouverture du premier ordre et fonctionne pour tout un groupe d'ordres dans la même direction. Calculé en points.

StopLoss_by_ATR- Utilisez StopLoss en fonction des signaux indicateurs. Cette option n'est pas disponible lors de l'utilisation de la fonction de moyenne, ce qui signifie qu'elle ne fonctionne que pour chaque commande individuelle. Ce type de StopLoss est défini immédiatement après l'ouverture d'une commande et est physique et non virtuel. Cette valeur est dynamique et évolue en fonction de la volatilité actuelle. La valeur de distance recommandée n'est pas inférieure à 1 ATR.

Trailing_by_Turtles_middle_line- Lors du choix de cette option, au moment de l'ouverture de la commande, un stop loss physique est fixé sur la ligne médiane. Ce stop loss est défini pour chaque commande individuelle. Le suivi déplace StopLoss pour suivre le prix lorsque le prix commence à évoluer vers le profit. Le mouvement se produit avec une distance de pas en points. Le suivi suivra le prix un nombre illimité de fois tant que la tendance unidirectionnelle se poursuivra. Après le renversement des prix, Trailing clôturera la position avec un profit.

  • Configuration de l'indicateur intégré

L'indicateur fonctionne selon le système Turtle ; l'entrée s'effectue au moment de la cassure du niveau de support ou de résistance. L'indicateur est configuré dans les paramètres de saisie du conseiller.

Maximum_bars_Turtles- Nombre de barres pour calculer les statistiques de l'indicateur. L'entrée se fait au moment de la rupture du niveau de support ou de résistance.

Period_Donchian- Le paramètre le plus important pour la configuration des signaux est la période du canal. Sur la base du nombre de bougies spécifié précédemment, du niveau de prix inférieur au niveau de prix supérieur. Lors des cassures de canaux, l'indicateur intégré reçoit des signaux concernant un renversement de tendance.

Plus la valeur est basse, plus il y a de signaux indicateurs. Plus la valeur est élevée, plus le filtrage est strict et moins il y a de signaux.

Note! Les éléments graphiques de l'indicateur ne sont pas affichés dans le conseiller !

Variables d'entrée :

Main_Settings - Configuration des volumes pour les positions d'ouverture. Dans cette section, vous pouvez ajuster le volume des commandes à ouvrir, et également sélectionner l'option de travailler en utilisant la fonction de calcul automatique des lots.

    Signals_Settings - Cette section configure l'indicateur Turtles intégré.

      Averaging_Settings - Sélectionne une stratégie lors de l'ouverture des commandes, avec ou sans moyenne. Lorsque vous choisissez de travailler avec la moyenne, cette section vous permet de configurer les fonctions de moyenne et de multiplication de volume.

      TakeProfit_Settings - Configuration de TakeProfit et de la fonction de chevauchement lors de la clôture des positions.

      StopLoss_Settings - Les variations et les paramètres sont sélectionnés lorsque vous travaillez avec lafonction StopLoss ou Trailing.

        Protection_Settings - Réglage des fonctions de protection lors de l'ouverture des positions.

        Advisor_Settings - Configuration des fonctions graphiques et des fonctions de base du conseiller.

          Notifications_Settings - Section permettant de configurer les notifications lors de la clôturedes commandes.


          Avis 1
          andit27
          31
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

          still in testing on my demo account, so far the backtest is good using the given file set

