Un sistema di trading automatizzato basato sulla strategia dell'indicatore "AW Turtles". Segnali per entrare in una posizione al momento della rottura del livello di supporto o resistenza. L'advisor ha la capacità di calcolare la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo ordine del paniere e la funzione di calcolo automatico del lotto. Esistono diversi scenari per uscire da una posizione utilizzando diverse opzioni StopLoss, Traling e TakeProfit.

Vantaggi: Calcolo automatico del volume collegabile

Diversi scenari per lavorare con lo stop loss

Varie opzioni per lavorare con o senza media

Sistema di trascinamento integrato con passo regolabile

Sistema di copertura del primo ordine con l'ultimo

Possibilità di inviare tutti i tipi di notifiche

Impostazione dei segnali indicatori integrati nell'advisor

L'essenza del lavoro del consulente:

AW Turtles EA funziona secondo i segnali di un indicatore gratuito AW Turtles. Inoltre, sono integrate funzioni aggiuntive che ti consentono di personalizzare in modo più flessibile la tua strategia di trading per soddisfare le esigenze individuali del trader.

Apertura ordini: questo prodotto consente di aprire ordini utilizzando diverse opzioni di media o di lavorare senza media.

Opzioni di lavoro disponibili:

Without_averaging - Quando si sceglie questa opzione, il consulente non utilizzerà la strategia di media. Cioè, verrà aperto un solo ordine.

Fixed_Step - Questa opzione ti consentirà di utilizzare un passaggio fisso tra gli ordini aperti e utilizzare una strategia di media.

Puoi regolare il passaggio tra gli ordini. Il passo è misurato in punti. Più piccolo è il passo, più spesso verranno aperti gli ordini del consulente.

Step_by_ATR - Quando si sceglie questa opzione, il consulente calcolerà la distanza tra gli ordini nel paniere in base alla volatilità calcolata dall'indicatore ATR. Il valore di distanza consigliato è almeno ogni 0,5 ATR.

È possibile aprire un paniere di ordini con ordini della stessa dimensione oppure utilizzare la funzione di moltiplicazione per gli ordini nel paniere.

Se "Moltiplicatore" = 1,00, non utilizzare un moltiplicatore. Se "Moltiplicatore" > 1.00, utilizza la strategia di moltiplicazione, ovvero aumenta il volume di ogni ordine successivo nel paniere.

Ordini di chiusura: questo consulente ha diverse opzioni per lavorare con TakeProfit StopLoss e la funzione Trailing.

TakeProfit : il tipo virtuale TakeProfit è integrato nel consulente.

TakeProfit si misura in punti; assicurati che la dimensione di TakeProfit sia maggiore dello spread sullo strumento che stai utilizzando. Più basso è il valore, più velocemente il consulente sarà in grado di chiudere le posizioni aperte, ma minore sarà il profitto derivante da ciascuna chiusura.

TakeProfit quando si utilizzano i panieri degli ordini verrà calcolato dal prezzo di pareggio dell'intero paniere.

StopLoss - Il trader può scegliere la sua strategia tra le seguenti:

Without_StopLoss - Quando si sceglie questa opzione, l'advisor non utilizzerà StopLoss. Cioè, gli ordini verranno chiusi solo al raggiungimento di TakeProfit.

Fixed_StopLoss (Dal primo ordine) questa opzione utilizza uno stop loss virtuale dal prezzo di apertura del primo ordine e funziona per un intero gruppo di ordini nella stessa direzione. Calcolato in punti.

StopLoss_by_ATR : utilizza StopLoss in base ai segnali dell'indicatore. Questa opzione non è disponibile quando si utilizza la funzione di media, ovvero funziona solo per ogni singolo ordine. Questa tipologia di StopLoss viene impostata subito dopo l'apertura di un ordine, ed è fisica e non virtuale. Questo valore è dinamico e cambia a seconda della volatilità attuale. Il valore di distanza consigliato non è inferiore a 1 ATR.

Trailing_by_Turtles_middle_line - Quando si sceglie questa opzione, nel momento in cui l'ordine viene aperto, viene impostato uno stop loss fisico sulla linea centrale. Questo stop loss è impostato per ogni singolo ordine. Il trailing sposta StopLoss per seguire il prezzo quando il prezzo inizia a muoversi verso il profitto. Il movimento avviene con una distanza del passo in punti. Il trailing seguirà il prezzo un numero illimitato di volte finché continua il trend unidirezionale. Dopo l'inversione del prezzo, Trailing chiuderà la posizione con un profitto.

Impostazione dell'indicatore integrato

L'indicatore funziona secondo il sistema Turtle; l'ingresso viene effettuato al momento della rottura del livello di supporto o resistenza. L'indicatore è configurato nelle impostazioni di input dell'advisor.

Maximum_bars_Turtles : numero di barre per il calcolo delle statistiche degli indicatori. L'ingresso viene effettuato al momento della rottura del livello di supporto o resistenza.

Period_Donchian - Il parametro più importante per l'impostazione dei segnali è il periodo del canale. In base al numero di candele specificato precedente, dal livello di prezzo inferiore a quello superiore. Durante le rotture dei canali, l'indicatore integrato riceve segnali su un'inversione di tendenza.

Più basso è il valore, maggiori sono i segnali dell'indicatore. Più alto è il valore, più rigoroso sarà il filtraggio e minore sarà il numero di segnali.

Nota! Gli elementi grafici dell'indicatore non vengono visualizzati nell'advisor!

Variabili di input:

Main_Settings - Impostazione dei volumi per l'apertura di posizioni. In questa sezione puoi regolare il volume degli ordini da aprire e anche selezionare l'opzione di lavorare utilizzando la funzione di calcolo automatico del lotto.

Signals_Settings: questa sezione configura l'indicatore Turtles integrato.

Averaging_Settings - Seleziona una strategia all'apertura degli ordini, utilizzando o senza la media. Quando si sceglie di lavorare con la media, questa sezione consente di configurare le funzioni di media e moltiplicazione del volume. TakeProfit_Settings - Impostazione di TakeProfit e della funzione di sovrapposizione alla chiusura delle posizioni. StopLoss_Settings - Le variazioni e le impostazioni vengono selezionate quando si lavora con la funzione StopLoss o Trailing. Protection_Settings - Regolazione delle funzioni di protezione all'apertura delle posizioni. Advisor_Settings - Impostazione delle funzioni grafiche e delle funzioni di base dell'advisor. Notifications_Settings - Sezione per impostare le notifiche alla chiusura degli ordini.



