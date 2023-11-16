基于“AW Turtles”指标策略的自动交易系统。建仓信号 在支撑位或阻力位被击穿时。顾问具有平均能力、关闭篮子首单和尾单的功能以及自动手数计算功能。使用多个止损、追踪和止盈选项退出仓位有不同的场景。

Instructions -> HERE / MT5 version -> HERE

优点：

可连接自动体积计算

使用止损的几种场景

使用或不使用平均的各种选项

内置可调节距的牵引系统

用最后一个订单覆盖第一个订单的系统

能够发送所有类型的通知

设置顾问程序内置的指标信号

顾问工作的本质：

AW Turtles EA 根据来自免费指标AW Turtles 的信号进行工作。此外，还内置了附加功能，可以让您更灵活地定制您的交易策略，以满足交易者的个性化需求。

开仓订单 -该产品允许您使用多个平均选项开仓订单或不进行平均操作。

可用的工作选项：

Without_averaging - 选择此选项时，顾问将不使用平均策略。也就是说，只会打开一个订单。

固定步长- 此选项允许您在已建订单之间使用固定步长并使用平均策略。

您可以调整订单之间的步骤。音高以点为单位测量。步幅越小，顾问的订单打开的频率就越高。

Step_by_ATR - 选择此选项时，顾问将根据 ATR 指标计算的波动性来计算篮子中订单之间的距离。建议的距离值至少为每 0.5 ATR。

可以用相同大小的订单打开一个订单篮，也可以对篮子中的订单使用乘法功能。

如果“Multiplier”= 1.00，则不要使用乘数。如果“乘数”> 1.00，则使用乘数策略，即增加篮子中每个后续订单的数量。

平仓订单 -该顾问有不同的选项来使用止盈止损和追踪函数。

从中受益 - 虚拟类型 TakeProfit 内置于顾问中。

止盈以点数衡量；确保获利规模大于您所使用工具的点差。该值越低，顾问平仓的速度就越快，但每次平仓的利润就越小。

使用订单篮时的获利将根据整个篮子的盈亏平衡价格计算。

止损- 交易者可以从以下选择策略：

Without_StopLoss - 选择此选项时，顾问将不使用 StopLoss。也就是说，只有达到止盈时才会平仓。

固定止损（从第一笔订单开始）此选项使用第一笔订单开盘价的虚拟止损，适用于同一方向的整组订单。以点计算。

StopLoss_by_ATR - 根据指标信号使用止损。使用平均功能时此选项不可用，这意味着它仅适用于每个单独的订单。这种类型的止损是在开仓后立即设置的，并且是物理的而不是虚拟的。该值是动态的，并根据当前的波动性而变化。建议距离值不小于1 ATR。

Trailing_by_Turtles_middle_line - 选择此选项时，在打开订单的那一刻，在中线设置物理止损。该止损是为每个单独的订单设置的。当价格开始向利润移动时，追踪止损会跟随价格移动。移动以点为单位的步距发生。只要单向趋势持续下去，追踪就会无限次地跟随价格。价格反转后，跟踪将平仓并获利。

设置内置指示器

该指标根据海龟系统工作；在突破支撑位或阻力位时进场。该指标在顾问的输入设置中配置。

Maximum_bars_Turtles - 用于计算指标统计数据的柱数。在突破支撑位或阻力位时进场。

period_Donchian - 设置信号最重要的参数是通道周期。根据之前指定的蜡烛数量，从价格水平的下限到上限。在通道突破时，内置指标会接收有关趋势反转的信号。

值越低，指示信号越多。值越高，过滤越严格，信号越少。

笔记！指标的图形元素不会显示在顾问中！

输入变量：

Main_Settings - 设置开仓量。在此部分中，您可以调整开仓订单量，还可以选择使用自动手数计算功能进行工作的选项。

Signals_Settings - 此部分配置内置 Turtles 指标。

Averaging_Settings - 选择开仓时的策略，使用或不使用平均。当选择使用平均时，此部分允许您配置平均和体积乘法的功能。

TakeProfit_Settings - 设置止盈和平仓时的重叠功能。

StopLoss_Settings - 使用StopLoss 或Trailing 函数时选择变量和设置。

Protection_Settings - 开仓时调整保护功能。

Advisor_Settings - 设置顾问程序的图形功能和基本功能。

Notifications_Settings - 用于在关闭订单时设置通知的部分。



