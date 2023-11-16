AW Turtles EA

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基于“AW Turtles”指标策略的自动交易系统。建仓信号 在支撑位或阻力位被击穿时。顾问具有平均能力、关闭篮子首单和尾单的功能以及自动手数计算功能。使用多个止损、追踪和止盈选项退出仓位有不同的场景。

Instructions -> HERE / MT5 version -> HERE

优点：

  • 可连接自动体积计算
  • 使用止损的几种场景
  • 使用或不使用平均的各种选项
  • 内置可调节距的牵引系统
  • 用最后一个订单覆盖第一个订单的系统
  • 能够发送所有类型的通知
  • 设置顾问程序内置的指标信号

顾问工作的本质：

AW Turtles EA 根据来自免费指标AW Turtles 的信号进行工作。此外，还内置了附加功能，可以让您更灵活地定制您的交易策略，以满足交易者的个性化需求。

  • 开仓订单 -该产品允许您使用多个平均选项开仓订单或不进行平均操作。

可用的工作选项：

Without_averaging - 选择此选项时，顾问将不使用平均策略。也就是说，只会打开一个订单。

固定步长- 此选项允许您在已建订单之间使用固定步长并使用平均策略。

您可以调整订单之间的步骤。音高以点为单位测量。步幅越小，顾问的订单打开的频率就越高。

Step_by_ATR - 选择此选项时，顾问将根据 ATR 指标计算的波动性来计算篮子中订单之间的距离。建议的距离值至少为每 0.5 ATR。

可以用相同大小的订单打开一个订单篮，也可以对篮子中的订单使用乘法功能。

如果“Multiplier”= 1.00，则不要使用乘数。如果“乘数”> 1.00，则使用乘数策略，即增加篮子中每个后续订单的数量。

  • 平仓订单 -该顾问有不同的选项来使用止盈止损和追踪函数。

从中受益  - 虚拟类型 TakeProfit 内置于顾问中。

止盈以点数衡量；确保获利规模大于您所使用工具的点差。该值越低，顾问平仓的速度就越快，但每次平仓的利润就越小。

使用订单篮时的获利将根据整个篮子的盈亏平衡价格计算。

止损- 交易者可以从以下选择策略：

Without_StopLoss - 选择此选项时，顾问将不使用 StopLoss。也就是说，只有达到止盈时才会平仓。

固定止损（从第一笔订单开始）此选项使用第一笔订单开盘价的虚拟止损，适用于同一方向的整组订单。以点计算。

StopLoss_by_ATR - 根据指标信号使用止损。使用平均功能时此选项不可用，这意味着它仅适用于每个单独的订单。这种类型的止损是在开仓后立即设置的，并且是物理的而不是虚拟的。该值是动态的，并根据当前的波动性而变化。建议距离值不小于1 ATR。

Trailing_by_Turtles_middle_line - 选择此选项时，在打开订单的那一刻，在中线设置物理止损。该止损是为每个单独的订单设置的。当价格开始向利润移动时，追踪止损会跟随价格移动。移动以点为单位的步距发生。只要单向趋势持续下去，追踪就会无限次地跟随价格。价格反转后，跟踪将平仓并获利。

  • 设置内置指示器

该指标根据海龟系统工作；在突破支撑位或阻力位时进场。该指标在顾问的输入设置中配置。

Maximum_bars_Turtles - 用于计算指标统计数据的柱数。在突破支撑位或阻力位时进场。

period_Donchian - 设置信号最重要的参数是通道周期。根据之前指定的蜡烛数量，从价格水平的下限到上限。在通道突破时，内置指标会接收有关趋势反转的信号。

值越低，指示信号越多。值越高，过滤越严格，信号越少。

笔记！指标的图形元素不会显示在顾问中！

输入变量：

Main_Settings - 设置开仓量。在此部分中，您可以调整开仓订单量，还可以选择使用自动手数计算功能进行工作的选项。

    Signals_Settings - 此部分配置内置 Turtles 指标。

      Averaging_Settings - 选择开仓时的策略，使用或不使用平均。当选择使用平均时，此部分允许您配置平均和体积乘法的功能。

      TakeProfit_Settings - 设置止盈和平仓时的重叠功能。

      StopLoss_Settings - 使用StopLoss 或Trailing 函数时选择变量和设置。

        Protection_Settings - 开仓时调整保护功能。

        Advisor_Settings - 设置顾问程序的图形功能和基本功能。

          Notifications_Settings - 用于在关闭订单时设置通知的部分。


          评分 1
          andit27
          32
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

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          智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
          Fortune MT4
          Shane Lee
          5 (3)
          专家
          Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
          Xyron Edge MT4
          Ahmad Sidik
          专家
          Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
          Quantum King MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (6)
          专家
          量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
          Boring Pips MT4
          Thi Thu Ha Hoang
          4.6 (15)
          专家
          你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
          XGen Scalper MT4
          Burak Baltaci
          3 (2)
          专家
          XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
          Gold Trade Pro
          Profalgo Limited
          4.61 (23)
          专家
          推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
          Luna AI PRO
          Profalgo Limited
          4.67 (3)
          专家
          推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
          Gold Hunter Pro MT4
          Farell Edson Mazarin
          专家
          Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
          Multi Sniper mq
          DMITRII GRIDASOV
          5 (4)
          专家
          MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
          Aura Neuron MT4
          Stanislav Tomilov
          4.67 (15)
          专家
          Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
          Vortex Gold MT4
          Stanislav Tomilov
          4.93 (43)
          专家
          Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
          Vortex Turbo EA MT4
          Stanislav Tomilov
          5 (10)
          专家
          Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
          Fortress MT4
          Shane Lee
          5 (1)
          专家
          Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
          BB Return mt4
          Leonid Arkhipov
          4.89 (18)
          专家
          BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
          Adaptive Gold Scalper MT4
          Fan Yang
          专家
          Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
          Aurum AI mt4
          Leonid Arkhipov
          4.94 (34)
          专家
          更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
          Quantum Nexus MT4
          Farell Edson Mazarin
          专家
          Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
          Bitcoin Scalp Pro
          Profalgo Limited
          5 (4)
          专家
          當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
          Kenni Trades Gold Breakout MT4
          Ken Rmah
          专家
          Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
          Forex Diamond EA
          Lachezar Krastev
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          专家
          BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
          Wall Street Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          5 (1)
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          Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
          XG Gold Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.29 (42)
          专家
          The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
          GoldPro
          Sergey Batudayev
          5 (2)
          专家
          GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
          EA Games Changer
          Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
          5 (4)
          专家
          AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展） 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project P R E P A R A T II O N 交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。 颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就明智地接受它。通过同时激活多达 20 个货币对，互补的价格模式可以创造出远胜于单一货币对的稳定平衡点。核心原则是什么？更多的数据意味着更高的获胜概率。 多对策略的优势 降低单一货币对风险：不依赖
          EA Ice Cube Scalper
          Sergey Batudayev
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          专家
          交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
          Forex GOLD Investor
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          AW Recovery EA MT5
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          4.27 (41)
          专家
          智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT4 版本 ->   这里
          AW Recovery EA
          AW Trading Software Limited
          4.35 (84)
          专家
          智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
          AW Scalping Dynamics MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (1)
          专家
          基于趋势逆转的全自动高级交易机器人。如果有必要，可以使用网格策略。当达到最大推车负载时，内置 3 种类型的通知和位置锁定。 建议在 M15 时间范围内为 EURUSD 使用默认设置。 特点和优点： 能够同时在两个方向工作 具有在多个阶段按时工作的内在能力 使用经纪人不可见的虚拟止损 基于当前趋势活动的工作算法 内置自动手数计算 使用所有类型的通知 自动锁定头寸和禁用顾问的能力 为篮子中的后续订单减少止盈 考虑当前趋势或逐步调整开仓订单 MT4版本->     这里     / 故障排除 ->  这里     输入变量的详细说明和说明   -> 这里 顾问如何交易： -首先，在交易时，会考虑当前趋势活动（“主趋势过滤器”变量）。它越小，反转的可能性就越高，EA 将打开的订单就越少。 -当打开每个新订单时，EA 通过“趋势过滤器减少每个订单”来减少趋势的活动，以获取后续信号。 - 在趋势过滤信号之后使用振荡器反转信号。 确定振荡器信号活动的变量是 - 振荡器周期 - 振荡器周期。越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K1 - 权重因子 #1。它越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K2 - 权重
          AW Double Grids MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (10)
          专家
          Advisor AW Double Grids MT5   - 是一款激进的全自动网格顾问，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行双向工作，增加一个方向的交易量。内置自动手数计算、增加持仓量的各种变化以及其他功能。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Au
          AW Double Grids EA
          AW Trading Software Limited
          4.5 (8)
          专家
          AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
          AW Trend Predictor EA MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (2)
          专家
          AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 说明和说明 ->   HERE   / MT4 版本 ->   HERE 好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new signal from the indicator arriv
          AW Breakout Catcher EA MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (1)
          专家
          顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
          AW Classic MACD EA mt5
          AW Trading Software Limited
          3.33 (3)
          专家
          全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓： - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - Volume
          AW Trend Predictor MT5
          AW Trading Software Limited
          4.76 (55)
          指标
          一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
          AW Shepherd Safety MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (4)
          实用工具
          The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
          AW Three MA MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (2)
          专家
          在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里   / MT4版本 ->   这里   / 使用说明  ->   这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings
          AW RSI based EA
          AW Trading Software Limited
          5 (4)
          专家
          EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2.
          AW Envelopes EA MT5
          AW Trading Software Limited
          专家
          全自动交易机器人。     顾问按策略工作   他   动态支撑位和阻力位的突破 ，著名的 Envelopes 指标用于确定信号 。     此外，EA 实现了平均可能性、关闭第一个和最后一个篮子订单的功能以及自动计算手数的功能，三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /       MT4 版本 ->   这里     / 说明 ->       这里   优点： 可用于任何工具和时间范围 内置指标的可配置参数 简单的设置和直观的面板界面 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 策略和信号： 指标线形成价格波动的通道，移动平均线显示主要移动方向。上面的线是阻力，下面的线是支撑。 使用指标，您可以评估趋势的方向。方向由均线的斜率决定，即如果斜率向上，则为上升趋势，如果斜率为下降趋势，则为下降趋势。如果中间线是一条水平线，那么市场是平的。 中线改变斜率时的买入信号（价格在下降趋势中低于该线，在上升趋势中高于该线）。交易按照下一根蜡烛开盘时线的斜率方向执行。 输入变量： 主要设置 Size_of_the_first_ord
          AW Turtles Indicator MT5
          AW Trading Software Limited
          4.52 (29)
          指标
          该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本中有
          FREE
          AW Breakout Catcher EA
          AW Trading Software Limited
          4.5 (6)
          专家
          顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
          AW Grids Maker MT5
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          实用工具
          AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT4 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
          AW Classic MACD MT5
          AW Trading Software Limited
          4.7 (33)
          指标
          Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
          FREE
          Trend Predictor EA
          AW Trading Software Limited
          4.47 (15)
          专家
          AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new sign
          AW Super Trend MT5
          AW Trading Software Limited
          4.83 (6)
          指标
          AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT4 版本 ->   这里 / 新闻 -   这里   能力： 该指标以相应的颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在 D1
          FREE
          RoundLock EA
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          专家
          Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
          AW Semi Sweet EA MT5
          AW Trading Software Limited
          专家
          The Expert Advisor trades where the signal for opening a new order or restoring order is an indicator strategy, which is defined by the user in the input settings. You can choose indicators, their timeframes and the number of signals sufficient to open an order. A total of 29 trading indicators are available, on the basis of which the user can form his own trading idea without using programming. Problem solving ->   HERE  / MT4 version ->   HERE Expert Advisor modes: Hedging Auto mode, Netting
          AW Classic MACD EA
          AW Trading Software Limited
          3.5 (4)
          专家
          全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓：     - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - V
          AW Smart Grids MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (2)
          专家
          一种用于在市场脉冲式波动后实施反转策略的自动交易顾问。 AW 智能电网旨在自动执行价格与平均值显著偏离，并在脉冲结束后形成回落走势时的交易。 该投资顾问不追随市场动能，也不会在市场高企时期试图入场。交易决策是在评估市场动能减弱和获利条件形成之后做出的。 该逻辑基于对价格相对于长期移动平均线的位置的分析，这使我们能够排除混乱的波动，专注于结构性的市场状况。 问题解决指南 -> 点击此处 / MT4 版本 -> 点击此处 顾问工作的逻辑： • 价格与平均值存在显著偏差。 • 对脉冲的状态及其完成情况进行评估 • 交易在回落阶段进行。 • 一个位置可以与一组位于同一逻辑中的订单相关联。 • 出口管制是根据为整个订单组计算出的目标水平进行的。 该方案使我们能够规范工作并获得回报，并减少在维持职位时主观决策的影响。 哪些人不适合： • 不适用于M1的短线交易 • 不用于新闻交易 • 不适用于激进的存款超频。 • 不了解网格原理，请勿进行交易。 推荐条件： • 时间范围： H1 及以上 • 交易品种： 主要货币对 • 最低存款额： 500 美元起（具体金额取决于设置和风险） • 账户类型： E
          AW Turtles Indicator
          AW Trading Software Limited
          4.62 (13)
          指标
          该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本
          FREE
          AW Three MA EA
          AW Trading Software Limited
          1.5 (2)
          专家
          在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里 /MT5版本 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings Si
          AW Classic MACD
          AW Trading Software Limited
          4.8 (5)
          指标
          Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
          FREE
          AW RSI based EA MT5
          AW Trading Software Limited
          4 (1)
          专家
          EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /MT4版 ->   这里 / 使用说明 ->       这里   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2. 单向贸易： EA 只能根据看涨信号进行交易 EA 只能根据看跌
          AW Super Trend
          AW Trading Software Limited
          3.67 (3)
          指标
          AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT5 版本 ->   这里 / 新闻     ->   这里 能力： - 该指标以相应颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在
          FREE
          AW Grids Maker
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          实用工具
          AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT5 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
          AW Close By Total Profit MT5
          AW Trading Software Limited
          3 (2)
          实用工具
          This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
          筛选:
          andit27
          32
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

          still in testing on my demo account, so far the backtest is good using the given file set

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