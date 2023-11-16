AW Turtles EA

5

Автоматизированная торговая система, работающая по стратегии индикатора "AW Turtles". Сигналы на вход в позицию в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. В советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Есть возможность разные сценарии для выхода из позиции с использованием нескольких вариантов StopLoss, Traling и TakeProfit. 

Инструкция -> ЗДЕСЬ / MT5 version -> HERE

Преимущества:

  • Подключаемый автоматический расчет объемов
  • Несколько сценариев работы со стоплосс
  • Разные варианты работы с усреднением или без усреднения 
  • Встроенная система трейлинга с регулируемым шагом
  • Система перекрытия первого ордера последним
  • Возможность отправки всех типов уведомлений 
  • Настройка сигналов индикатора встроенная в советник

Суть работы советника:

AW Turtles EA работает по сигналам бесплатного индикатора AW Turtles. Помимо этого встроены дополнительные функции позволяющие более гибко настроить торговую стратегию для индивидуальных потребностей трейдера. 

  • Открытие ордеров - В данном продукте есть возможность открывать c использование нескольких вариантов усреднения или работать без усреднения. 

Доступные варианты работы: 

Without_averaging - При выборе этого варианта, советник не будет использовать стратегию усреднения. То есть будет открываться только один ордер.

Fixed_Step - Этот вариант позволит использовать фиксированный шаг между открываемыми ордерами, использовать стратегию усреднения. 

Вы можете регулировать шаг между ордерами. Шаг измеряется в пунктах. Чем меньше шаг, тем чаще будут открываться ордера советника. 

Step_by_ATR - При выборе этого варианта советник будет расчитывать расстояние между ордерами в корзине на основе волатильности рассчитанной индикатором ATR. Рекомендованное значение расстояния не менее чем каждые 0,5 ATR. 

Корзина ордеров может быть открыта с ордерами одинакового объема, или же можно использовать функцию умножения для ордеров в корзине. 

Если "Multiplier" = 1.00, значит не использовать множитель. Если "Multiplier" > 1.00 использовать стратегию мультиплицирования, то есть увеличивать объем каждого последующего ордера в корзине. 

  • Закрытие ордеров - В данном советнике есть разные варианты работы TakeProfit StopLoss и функцией Trailing.

TakeProfit - в советник встроен виртуальный тип TakeProfit.

TakeProfit измеряется в пунктах, следите чтобы размер TakeProfit был больше спреда на используемом инструменте. Чем меньше значение, тем быстрее советник сможет закрывать открытые позиции, но тем меньше прибыль от каждого закрытия.

TakeProfit при использовании корзин ордеров, будет рассчитываться от цены безубытка всей корзины. 

StopLoss - Трейдер может выбрать свою стратегию из представленных ниже:

Without_StopLoss - При выборе этого варианта, советник не будет использовать StopLoss. То есть ордера будут закрываться только при достижении TakeProfit. 

Fixed_StopLoss (From first order) этот вариант работы использует виртуальный стоплосс от цены открытия первого ордера, работает для целой группы ордеров одного направления. Рассчитывается в пунктах.

StopLoss_by_ATR - Использовать StopLoss по сигналам индикатора. Этот вариант недоступен при использовании функции усреднения, то есть работает только для каждого отдельного ордера. Такой тип StopLoss устанавливается сразу после открытия ордера, и является физическим а не виртуальным. Это значение динамическое и меняется в зависимости от текущей волатильности. Рекомендованное значение расстояния не менее чем 1 ATR. 

Trailing_by_Turtles_middle_line - При выборе этого варианта, в момент открытия ордера, на средней линии устанавливается физический стоплосс. Такой стоплосс устанавливается для каждого отдельного ордера. Trailing передвигает StopLoss в след за ценой, когда цена начала двигаться в сторону прибыли. Передвижение происходит с расстоянием шага в пунктах. Trailing будет подтягиваться за ценой неограниченное количество раз, пока будет продолжаться однонаправленный тренд. После разворота цены Trailing закроет позицию с прибылью.

  • Настройка встроенного индикатора:

Индикатор работает по системе Черепах, вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Настройка индикатора осуществляется во входных настройках советника. 

Maximum_bars_Turtles - Количество баров для расчета статистики индикатора. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления.

Period_Donchian - Наиболее важный параметр для настройки сигналов, это период канала. На основе предыдущего, указанного количества свеч, от нижнего до верхнего ценового уровня. На пробоях канала встроенный индикатор получает сигналы о развороте тренда. 

Чем меньше значение тем больше сигналов индикатора. Чем больше значение, тем строже фильтрация и меньше сигналов. 

Примечание! Графические элементы индикатора не отображены в советнике!

Входные переменные:

Main_Settings- Настройка объемов для открытия позиций. В том разделе можно отрегулировать объем ордеров для открытия, а также выбрать возможность работы с использованием функции автоматического расчета лота.

    Signals_Settings - В этом разделе осуществляется настройка встроенного индикатора Turtles.  

      Averaging_Settings - Осуществляется выбор стратегии при открытии ордеров, с использованием усреднения или без. При выборе работы с усреднением, в этом разделе осуществляется настройка функций усреднения и мультипликации объемов.

      TakeProfit_Settings - Настройка TakeProfit и функции оверлап при закрытия позиций.

      StopLoss_Settings - Осуществляется выбор вариаций и настройка при работе с функцией StopLoss или Trailing. 

        Protection_Settings - Регулировка защитных функций при открытии позиций.

        Advisor_Settings - Настройка графических функций и основных функций советника.

          Notifications_Settings - Раздел настройки уведомлений при закрытии ордеров.


          Отзывы 1
          andit27
          32
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

          still in testing on my demo account, so far the backtest is good using the given file set

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          XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
          Gold Trade Pro
          Profalgo Limited
          4.61 (23)
          Эксперты
          Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
          Kenni Trades Gold Breakout MT4
          Ken Rmah
          Эксперты
          Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
          Gold Hunter Pro MT4
          Farell Edson Mazarin
          Эксперты
          Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
          AW Recovery EA
          AW Trading Software Limited
          4.35 (84)
          Эксперты
          Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
          Multi Sniper mq
          DMITRII GRIDASOV
          5 (4)
          Эксперты
          Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
          Aura Neuron MT4
          Stanislav Tomilov
          4.67 (15)
          Эксперты
          Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
          Vortex Gold MT4
          Stanislav Tomilov
          4.93 (43)
          Эксперты
          Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
          Xyron Edge MT4
          Ahmad Sidik
          Эксперты
          Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
          Vortex Turbo EA MT4
          Stanislav Tomilov
          5 (10)
          Эксперты
          Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
          BB Return mt4
          Leonid Arkhipov
          4.89 (18)
          Эксперты
          BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
          HFT Prop EA
          Manpreet Singh
          4.93 (257)
          Эксперты
          HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
          Scalp On Scalp Off MT4
          Connor Michael Woodson
          Эксперты
          Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
          Adaptive Gold Scalper MT4
          Fan Yang
          Эксперты
          Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
          Aurum AI mt4
          Leonid Arkhipov
          4.94 (34)
          Эксперты
          ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
          BF Scalper PRO
          Lachezar Krastev
          4.05 (56)
          Эксперты
          BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
          Quantum Nexus MT4
          Farell Edson Mazarin
          Эксперты
          Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
          Spider Crazy Pro
          Michela Russo
          4.78 (126)
          Эксперты
          Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
          Bitcoin Scalp Pro
          Profalgo Limited
          5 (4)
          Эксперты
          Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
          Forex GOLD Investor
          Lachezar Krastev
          4.39 (51)
          Эксперты
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          Forex Diamond EA
          Lachezar Krastev
          5 (6)
          Эксперты
          BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
          Wall Street Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          5 (1)
          Эксперты
          Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
          XG Gold Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.29 (42)
          Эксперты
          The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
          GoldPro
          Sergey Batudayev
          5 (2)
          Эксперты
          GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
          Другие продукты этого автора
          AW Recovery EA MT5
          AW Trading Software Limited
          4.27 (41)
          Эксперты
          Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
          AW Scalping Dynamics MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (1)
          Эксперты
          Полностью автоматический продвинутый торговый робот, работающий на основе разворотов тренда.  При необходимости есть возможность использования сеточной стратегии. Встроены 3 типа уведомлений и локирование позиции при достижении максимальной загрузки корзины.  Настройки по умолчанию рекомендованы для EURUSD на таймфрейме M15.  Особенности и преимущества:  Возможность вести одновременную работу в двух направлениях Встроенная возможность работы по времени в несколько этапов Использует виртуальный
          AW Recovery EA
          AW Trading Software Limited
          4.35 (84)
          Эксперты
          Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
          AW Double Grids MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (10)
          Эксперты
          Cоветник AW Double Grids MT5 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухстороннюю тор
          AW Double Grids EA
          AW Trading Software Limited
          4.5 (8)
          Эксперты
          Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
          AW Trend Predictor EA MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (2)
          Эксперты
          AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
          AW Breakout Catcher EA MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (1)
          Эксперты
          Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
          AW Classic MACD EA mt5
          AW Trading Software Limited
          3.33 (3)
          Эксперты
          Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная т
          AW Trend Predictor MT5
          AW Trading Software Limited
          4.76 (55)
          Индикаторы
          Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
          AW Shepherd Safety MT5
          AW Trading Software Limited
          5 (4)
          Утилиты
          Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордера не уводят в прибыль, предусмотрен StopOut (закрытие всех
          AW Three MA MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (2)
          Эксперты
          Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
          AW RSI based EA
          AW Trading Software Limited
          5 (4)
          Эксперты
          Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
          AW Envelopes EA MT5
          AW Trading Software Limited
          Эксперты
          Полностью автоматизированный торговый робот.     Советник работает по стратегии   п робоя динамических уровней поддержки и сопротивления, д ля определения сигналов используется известный индикатор Envelopes .   Помимо этого в советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота, три типа уведомлений. MT4 версия ->   ЗДЕСЬ  /  Решение проблем ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Можно использова
          AW Breakout Catcher EA
          AW Trading Software Limited
          4.5 (6)
          Эксперты
          Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
          AW Grids Maker MT5
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          Утилиты
          AW Grids Maker служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ     Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы
          AW Turtles Indicator MT5
          AW Trading Software Limited
          4.52 (29)
          Индикаторы
          Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
          FREE
          AW Classic MACD MT5
          AW Trading Software Limited
          4.7 (33)
          Индикаторы
          Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
          FREE
          Trend Predictor EA
          AW Trading Software Limited
          4.47 (15)
          Эксперты
          AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
          RoundLock EA
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          Эксперты
          Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
          AW Super Trend MT5
          AW Trading Software Limited
          4.83 (6)
          Индикаторы
          AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
          FREE
          AW Semi Sweet EA MT5
          AW Trading Software Limited
          Эксперты
          Советник ведет торговлю, где сигналом для открытия нового ордера или восстанавливающего ордера является индикаторная стратегия, определяемая пользователем во входных настройках. Возможен выбор индикаторов, их таймфреймов и количества сигналов, достаточного для открытия ордера. Всего доступно 29 торговых индикатора, на основе которых пользователь может сформировать свою торговую идею без использования программирования. МТ4 Версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ Режимы работы советника: Hed
          AW Classic MACD EA
          AW Trading Software Limited
          3.5 (4)
          Эксперты
          Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
          AW Smart Grids MT5
          AW Trading Software Limited
          4.5 (2)
          Эксперты
          Автоматический торговый советник для реализации возвратных стратегий после импульсных движений рынка. AW Smart Grids предназначен для автоматизации торговли ситуаций, в которых цена значительно отклоняется от среднего значения и после завершения импульса формирует возвратное движение. Советник не работает «по движению» и не пытается входить в рынок в момент высокой активности — торговые решения принимаются после оценки ослабления импульса и формирования условий для возврата. В основе логики лежи
          AW Turtles Indicator
          AW Trading Software Limited
          4.62 (13)
          Индикаторы
          Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
          FREE
          AW Super Trend
          AW Trading Software Limited
          3.67 (3)
          Индикаторы
          AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
          FREE
          AW Classic MACD
          AW Trading Software Limited
          4.8 (5)
          Индикаторы
          Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
          FREE
          AW Three MA EA
          AW Trading Software Limited
          1.5 (2)
          Эксперты
          Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  /  MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
          AW RSI based EA MT5
          AW Trading Software Limited
          4 (1)
          Эксперты
          Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
          AW Grids Maker
          AW Trading Software Limited
          4.33 (3)
          Утилиты
          A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
          AW Close By Total Profit MT5
          AW Trading Software Limited
          3 (2)
          Утилиты
          Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или зак
          Фильтр:
          andit27
          32
          andit27 2024.02.17 06:53 
           

          still in testing on my demo account, so far the backtest is good using the given file set

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