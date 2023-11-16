Автоматизированная торговая система, работающая по стратегии индикатора "AW Turtles". Сигналы на вход в позицию в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. В советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Есть возможность разные сценарии для выхода из позиции с использованием нескольких вариантов StopLoss, Traling и TakeProfit.

Инструкция -> ЗДЕСЬ / MT5 version -> HERE

Преимущества: Подключаемый автоматический расчет объемов

Несколько сценариев работы со стоплосс

Разные варианты работы с усреднением или без усреднения

Встроенная система трейлинга с регулируемым шагом

Система перекрытия первого ордера последним

Возможность отправки всех типов уведомлений

Настройка сигналов индикатора встроенная в советник

Суть работы советника:

AW Turtles EA работает по сигналам бесплатного индикатора AW Turtles. Помимо этого встроены дополнительные функции позволяющие более гибко настроить торговую стратегию для индивидуальных потребностей трейдера.

Открытие ордеров - В данном продукте есть возможность открывать c использование нескольких вариантов усреднения или работать без усреднения.

Доступные варианты работы:

Without_averaging - При выборе этого варианта, советник не будет использовать стратегию усреднения. То есть будет открываться только один ордер.

Fixed_Step - Этот вариант позволит использовать фиксированный шаг между открываемыми ордерами, использовать стратегию усреднения.

Вы можете регулировать шаг между ордерами. Шаг измеряется в пунктах. Чем меньше шаг, тем чаще будут открываться ордера советника.

Step_by_ATR - При выборе этого варианта советник будет расчитывать расстояние между ордерами в корзине на основе волатильности рассчитанной индикатором ATR. Рекомендованное значение расстояния не менее чем каждые 0,5 ATR.

Корзина ордеров может быть открыта с ордерами одинакового объема, или же можно использовать функцию умножения для ордеров в корзине.

Если "Multiplier" = 1.00, значит не использовать множитель. Если "Multiplier" > 1.00 использовать стратегию мультиплицирования, то есть увеличивать объем каждого последующего ордера в корзине.

Закрытие ордеров - В данном советнике есть разные варианты работы TakeProfit StopLoss и функцией Trailing.

TakeProfit - в советник встроен виртуальный тип TakeProfit.

TakeProfit измеряется в пунктах, следите чтобы размер TakeProfit был больше спреда на используемом инструменте. Чем меньше значение, тем быстрее советник сможет закрывать открытые позиции, но тем меньше прибыль от каждого закрытия.

TakeProfit при использовании корзин ордеров, будет рассчитываться от цены безубытка всей корзины.

StopLoss - Трейдер может выбрать свою стратегию из представленных ниже:

Without_StopLoss - При выборе этого варианта, советник не будет использовать StopLoss. То есть ордера будут закрываться только при достижении TakeProfit.

Fixed_StopLoss (From first order) этот вариант работы использует виртуальный стоплосс от цены открытия первого ордера, работает для целой группы ордеров одного направления. Рассчитывается в пунктах.

StopLoss_by_ATR - Использовать StopLoss по сигналам индикатора. Этот вариант недоступен при использовании функции усреднения, то есть работает только для каждого отдельного ордера. Такой тип StopLoss устанавливается сразу после открытия ордера, и является физическим а не виртуальным. Это значение динамическое и меняется в зависимости от текущей волатильности. Рекомендованное значение расстояния не менее чем 1 ATR.

Trailing_by_Turtles_middle_line - При выборе этого варианта, в момент открытия ордера, на средней линии устанавливается физический стоплосс. Такой стоплосс устанавливается для каждого отдельного ордера. Trailing передвигает StopLoss в след за ценой, когда цена начала двигаться в сторону прибыли. Передвижение происходит с расстоянием шага в пунктах. Trailing будет подтягиваться за ценой неограниченное количество раз, пока будет продолжаться однонаправленный тренд. После разворота цены Trailing закроет позицию с прибылью.

Настройка встроенного индикатора:

Индикатор работает по системе Черепах, вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Настройка индикатора осуществляется во входных настройках советника.

Maximum_bars_Turtles - Количество баров для расчета статистики индикатора. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления.

Period_Donchian - Наиболее важный параметр для настройки сигналов, это период канала. На основе предыдущего, указанного количества свеч, от нижнего до верхнего ценового уровня. На пробоях канала встроенный индикатор получает сигналы о развороте тренда.

Чем меньше значение тем больше сигналов индикатора. Чем больше значение, тем строже фильтрация и меньше сигналов.

Примечание! Графические элементы индикатора не отображены в советнике!

Входные переменные:

Main_Settings- Настройка объемов для открытия позиций. В том разделе можно отрегулировать объем ордеров для открытия, а также выбрать возможность работы с использованием функции автоматического расчета лота.

Signals_Settings - В этом разделе осуществляется настройка встроенного индикатора Turtles.

Averaging_Settings - Осуществляется выбор стратегии при открытии ордеров, с использованием усреднения или без. При выборе работы с усреднением, в этом разделе осуществляется настройка функций усреднения и мультипликации объемов. TakeProfit_Settings - Настройка TakeProfit и функции оверлап при закрытия позиций. StopLoss_Settings - Осуществляется выбор вариаций и настройка при работе с функцией StopLoss или Trailing. Protection_Settings - Регулировка защитных функций при открытии позиций. Advisor_Settings - Настройка графических функций и основных функций советника. Notifications_Settings - Раздел настройки уведомлений при закрытии ордеров.



