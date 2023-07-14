Trading Session ICT KillZone MT4

📊 İşlem Seansı KillZone — Piyasa zamanlamasının gücünü açığa çıkarın
Başarılı trader’lar bir gerçeği bilir: zamanlama her şeydir. Her işlem seansı farklı aktivite, volatilite ve fırsatlar sunar. Bu değişimleri net görmek ve değerlendirmek için Trading Session KillZone Göstergesi’ni geliştirdik.

Bu gösterge, Asya, Londra ve New York seanslarının aktif saatlerini öne çıkarır ve size piyasanın en canlı olduğu zamanların tam resmini sunar. Görünümü kişiselleştirebilirsiniz — belirli seansları göster/gizle, isim ekle/çıkar, renk değiştir veya grafikte görünür KillZone sayısını ayarlayın.

Başlamak çok kolaydır: göstergeyi MetaTrader 5 klasörünüze kopyalayın, grafiğe yükleyin ve seansları anında görün. Kişiselleştirme seçenekleri sayesinde stratejinizi planlamak ve uygulamak için en iyi zamanı her zaman bileceksiniz.

Tüccarlar, farklı piyasa faaliyet saatleri ve işlem hacimleri doğrudan döviz çiftlerinin volatilitesini ve işlem fırsatlarını etkileyebileceğinden, işlem saat dilimlerinin etkisine dikkat etmelidir. Tüccarların piyasa durumunu kapsamlı bir şekilde anlamalarına ve daha iyi işlem stratejileri oluşturmalarına yardımcı olmak için bir işlem oturumu göstergesi geliştirdik.



Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.77 (47)
Göstergeler
İşlem Seansı KillZone — Piyasa zamanlamasının gücünü açığa çıkarın Başarılı trader’lar bir gerçeği bilir: zamanlama her şeydir. Her işlem seansı farklı aktivite, volatilite ve fırsatlar sunar. Bu değişimleri net görmek ve değerlendirmek için Trading Session KillZone Göstergesi’ni geliştirdik. Bu gösterge, Asya, Londra ve New York seanslarının aktif saatlerini öne çıkarır ve size piyasanın en canlı olduğu zamanların tam resmini sunar. Görünümü kişiselleştirebilirsiniz — belirli seansları göst
FREE
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
Göstergeler
ICT, SMC, Akıllı Para Kavramı, Destek ve Direnç, Trend Analizi, Fiyat Hareketi, Piyasa Yapısı, Emir Blokları, Kırıcı Bloklar, Momentum Değişimi, Güçlü Dengesizlik, HH/LL/HL/LH, Adil Değer Boşluğu, FVG, Prim ve İndirim Bölgeleri, Fibonacci Retracement, OTE, Alış Tarafı Likidite, Satış Tarafı Likidite, Likidite Boşlukları, Piyasa Oturumları, NDOG, NWOG, Gümüş Mermi, ict şablonu Finansal piyasada doğru piyasa analizi yatırımcılar için çok önemlidir. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve likiditeyi d
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.6 (5)
Göstergeler
ICT, SMC, Akıllı Para Kavramı, Destek ve Direnç, Trend Analizi, Fiyat Hareketi, Piyasa Yapısı, Emir Blokları, Kırıcı Bloklar, Momentum Değişimi, Güçlü Dengesizlik, HH/LL/HL/LH, Adil Değer Boşluğu, FVG, Prim ve İndirim Bölgeleri, Fibonacci Retracement, OTE, Alış Tarafı Likidite, Satış Tarafı Likidite, Likidite Boşlukları, Piyasa Oturumları, NDOG, NWOG, Gümüş Mermi, ict şablonu Finansal piyasada doğru piyasa analizi yatırımcılar için çok önemlidir. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve likiditeyi
Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Max
1429
Max 2025.01.13 11:01 
 

good as a started as it is free, but the settings are glitchy, manual settings may not change anything, filled setting not working, and the overriding automatic swatch is frankly annoying and seems to be same for several indicators that must be made by the same people of group, with time fiddling about I got it how i wanted but it could change itself again! Also it is not clear how to reflect the sesssion times in light of gmt zones or summer hours change.

xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2024.08.22 07:03 
 

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:55 
 

Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:58 
 

rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:24 
 

Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:28 
 

Troy
224
Troy 2024.05.09 09:32 
 

