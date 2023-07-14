Trading Session ICT KillZone MT4

4.13

📊 Session de Trading KillZone — Libérez la puissance du timing du marché
Les traders performants connaissent une vérité : le timing est essentiel. Chaque session apporte son lot d’activité, de volatilité et d’opportunités. Pour vous aider à visualiser et exploiter ces changements, nous avons créé l’Indicateur Trading Session KillZone.

Cet indicateur met en évidence les moments actifs des sessions d’Asie, de Londres et de New York, vous donnant une vision complète des périodes où le marché est le plus animé. Vous pouvez personnaliser l’affichage : montrer/masquer des sessions, ajouter/supprimer des noms, modifier les couleurs et même définir le nombre maximum de KillZones visibles sur votre graphique.

Commencer est simple : copiez l’indicateur dans votre dossier MetaTrader 5, chargez-le sur votre graphique et voyez instantanément les sessions affichées. Avec les options de personnalisation, vous saurez toujours quand planifier et exécuter vos stratégies.

L’Indicateur ICT KillZone est plus qu’une aide visuelle — c’est un outil pratique pour comprendre la dynamique des marchés mondiaux et trader plus intelligemment. Si vous voulez entrer sur le marché avec précision, cet indicateur (associé au bon courtier) peut vous donner l’avantage nécessaire.

Les traders doivent prêter attention à l'impact des fuseaux horaires de trading, car les différents horaires d'activité du marché et les volumes de trading peuvent directement affecter la volatilité et les opportunités de trading des paires de devises. Afin d'aider les traders à avoir une compréhension complète de la situation du marché et à formuler de meilleures stratégies de trading, nous avons développé un indicateur de session de trading.



Avis 28
Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Filtrer:
Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Max
1429
Max 2025.01.13 11:01 
 

good as a started as it is free, but the settings are glitchy, manual settings may not change anything, filled setting not working, and the overriding automatic swatch is frankly annoying and seems to be same for several indicators that must be made by the same people of group, with time fiddling about I got it how i wanted but it could change itself again! Also it is not clear how to reflect the sesssion times in light of gmt zones or summer hours change.

