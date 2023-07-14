Trading Session ICT KillZone MT4

📊 Sessione di Trading KillZone — Sblocca la potenza del market timing
I trader di successo conoscono una verità: il timing è tutto. Ogni sessione porta diversi livelli di attività, volatilità e opportunità. Per aiutarti a vedere chiaramente e sfruttare questi cambiamenti, abbiamo creato l’Indicatore Trading Session KillZone.

Questo indicatore evidenzia gli orari attivi delle sessioni asiatica, di Londra e di New York, fornendoti un quadro completo dei momenti più vivi del mercato. Puoi personalizzarlo: mostrare/nascondere sessioni, aggiungere/rimuovere nomi, cambiare colori e impostare il numero massimo di KillZones visibili.

⚡ Consiglio Pro: per sfruttare al massimo il KillZone trading, serve anche il broker giusto. Ecco perché consiglio IC Markets — un broker ECN affidabile con spread ultra bassi (da 0.0 pips), esecuzione velocissima e profonda liquidità. Con IC Markets, le tue operazioni possono catturare pienamente le opportunità rivelate da questo indicatore.

Iniziare è semplice: copia l’indicatore nella cartella di MetaTrader 5, caricalo sul grafico e vedrai subito le sessioni. Grazie alle opzioni di personalizzazione, saprai sempre quando pianificare ed eseguire la tua strategia.

L’Indicatore ICT KillZone non è solo un aiuto visivo — è uno strumento pratico per capire la dinamica globale e tradare in modo più intelligente. Se prendi sul serio la precisione delle entrate, questo indicatore (insieme al broker giusto) può darti il vantaggio di cui hai bisogno.

Recensioni 28
Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Evgeny Belyaev
89990
Evgeny Belyaev 2025.01.14 20:14 
 

VERY USEFUL TRADING SESSION INDICATOR. I USE IT ALL THE TIME TOGETHER WITH MY REVERSAL INDICATOR. IT GIVES GREAT RESULTS.

Max
1429
Max 2025.01.13 11:01 
 

good as a started as it is free, but the settings are glitchy, manual settings may not change anything, filled setting not working, and the overriding automatic swatch is frankly annoying and seems to be same for several indicators that must be made by the same people of group, with time fiddling about I got it how i wanted but it could change itself again! Also it is not clear how to reflect the sesssion times in light of gmt zones or summer hours change.

xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2024.08.22 07:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Troy
224
Troy 2024.05.09 09:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

