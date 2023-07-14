Easy ICT Price Action MT4

4.88
Dans le marché financier, une analyse de marché précise est cruciale pour les investisseurs. Pour aider les investisseurs à mieux comprendre les tendances du marché et la liquidité, nous fournissons un manuel d'utilisation pour une analyse de marché avancée. Voici une brève introduction à certaines fonctionnalités et à leurs méthodes de mise en œuvre :
1. Affichage de la structure du marché à haut délai :
   En définissant des paramètres, vous pouvez afficher la structure du marché à haut délai sur le graphique. Cela vous aidera à mieux comprendre les tendances et la structure générale du marché. Vous pouvez personnaliser la période de temps en fonction de vos besoins et afficher la structure du marché sur le graphique.
2. Affichage de la liquidité :
   La liquidité est l'un des indicateurs importants sur le marché. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher la liquidité des acheteurs et des vendeurs sur le graphique. Vous pouvez personnaliser le texte et les couleurs pour mieux identifier les différents niveaux de liquidité. Vous pouvez également choisir d'afficher la liquidité pendant la session de Londres AM et l'heure du déjeuner de New York.
3. Affichage de l'écart de valeur équitable :
   L'écart de valeur équitable désigne la différence entre le prix du marché et la valeur équitable. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher l'écart de valeur équitable sur le graphique et utiliser différentes couleurs pour indiquer s'il est en hausse ou en baisse. Cela vous aidera à mieux comprendre la relation entre l'offre et la demande sur le marché.
4. Affichage de la session de Londres AM :
   La session de Londres AM est une période importante sur le marché des changes. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher la plage horaire de la session de Londres AM sur le graphique et personnaliser la couleur de fond et le style de ligne. Cela vous aidera à mieux saisir les caractéristiques et les tendances du marché de Londres.
5. Affichage de l'heure d'ouverture de New York :
   L'heure d'ouverture de New York est un autre moment important sur le marché des changes. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher l'heure d'ouverture de New York sur le graphique et personnaliser les couleurs et les styles de ligne. Cela vous aidera à mieux comprendre la situation à l'ouverture du marché de New York.
6. Affichage de l'écart de la plage d'ouverture :
   L'écart de la plage d'ouverture désigne la différence entre le prix d'ouverture du marché et le prix de clôture de la veille. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher l'écart de la plage d'ouverture sur le graphique et personnaliser les couleurs pour l'identification. Cela vous aidera à mieux comprendre la situation à l'ouverture du marché.
7. Affichage du Silver Bullet Time :
   Le Silver Bullet Time désigne des moments spéciaux sur le marché. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher le Silver Bullet Time sur le graphique et personnaliser les couleurs pour l'identification. Cela vous aidera à mieux saisir les opportunités importantes sur le marché.
8. Affichage de la session de New York AM :
   La session de New York AM est une autre période importante sur le marché des changes. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher la plage horaire de la session de New York AM sur le graphique et personnaliser la couleur de fond et le style de ligne. Cela vous aidera à mieux saisir les caractéristiques et les tendances du marché de New York.
9. Affichage de la session de New York PM :
   La session de New York PM est une autre période importante sur le marché des changes. En définissant des paramètres, vous pouvez afficher la plage horaire de la session de New York PM sur le graphique et personnaliser la couleur de fond et le style de ligne. Cela vous aidera à mieux saisir les caractéristiques et les tendances du marché de New York.
10. Affichage des niveaux de prix élevés/bas précédents sur une base quotidienne/hebdomadaire/mensuelle :
    En définissant des paramètres, vous pouvez afficher les niveaux de prix élevés et bas précédents sur le graphique sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Cela vous aidera à mieux comprendre les tendances des prix et les niveaux importants sur le marché.
Ce sont quelques-unes des fonctionnalités et des méthodes de mise en œuvre de notre analyse de marché avancée. Vous pouvez ajuster les paramètres en fonction de vos besoins et ajouter les extraits de code à votre code pour obtenir les fonctionnalités souhaitées. Nous espérons que ce manuel d'utilisation vous aidera à mieux analyser et prendre des décisions sur le marché. Bonne chance dans vos investissements !


Avis
Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.77 (47)
Indicateurs
Session de Trading KillZone — Libérez la puissance du timing du marché Les traders performants connaissent une vérité : le timing est essentiel. Chaque session apporte son lot d’activité, de volatilité et d’opportunités. Pour vous aider à visualiser et exploiter ces changements, nous avons créé l’Indicateur Trading Session KillZone. Cet indicateur met en évidence les moments actifs des sessions d’Asie, de Londres et de New York, vous donnant une vision complète des périodes où le marché est le
FREE
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
Indicateurs
Session de Trading KillZone — Libérez la puissance du timing du marché Les traders performants connaissent une vérité : le timing est essentiel. Chaque session apporte son lot d’activité, de volatilité et d’opportunités. Pour vous aider à visualiser et exploiter ces changements, nous avons créé l’Indicateur Trading Session KillZone. Cet indicateur met en évidence les moments actifs des sessions d’Asie, de Londres et de New York, vous donnant une vision complète des périodes où le marché est le
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.6 (5)
Indicateurs
ICT, SMC, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, Breaker Blocks, Momentum Shift, Strong Imbalance, HH/LL/HL/LH, Fair Value Gap, FVG, Premium & Discount Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buyside Liquidity, Sellside Liquidity, Liquidity Voids, Market Sessions, NDOG, NWOG,Silver Bullet,ict template Dans le marché financier, une analyse de marché précise est cruciale pour les investisseurs. Pour aider les investisseurs à mieux co
Agent0007
36
Agent0007 2024.09.20 19:08 
 

Hai, kannst du der Indikator richtig beschreiben wie funktioniert damit der Handel in Profit geht, danke dir Voraus hast du für mich ein Video?

kurz Bezeichnungen : SSL,LL, Breaker, Silver Bullet, HH-Bos, HL-Bos, LH-Bos, Orange Farbe........?

Bitte beschreiben. Danke

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2024.09.21 04:07
https://www.mql5.com/en/blogs/post/754826
Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2024.01.13 10:20
Thank you so much for your recognition! We're delighted to hear that you find our tool to be great value for money. Wishing you a Happy New Year filled with success and joy!
nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2024.01.13 10:15
Thank you so much for your positive feedback! We're delighted to hear that you love our tool. Our team is always here to assist you, and we appreciate your recognition of our helpful and responsive service. If you have any more questions or need further advice, feel free to reach out. Thanks again for choosing our tool!
Thompson8888
20
Thompson8888 2023.11.15 16:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.11.15 16:38
Thank you for appreciating the indicator. Good luck and happy trading :)
zolid
64
zolid 2023.10.23 21:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.28 06:47
Hello, Easy ICT Price Action is a comprehensive and versatile indicator that has been well-received due to its outstanding performance and affordable price. If you have any questions or concerns while using the indicator, please feel free to provide feedback. Wishing you good luck and happy trading!
itskev G-
95
itskev G- 2023.10.20 02:15 
 

Hi. My name Is Kevin. A few weeks has gone by since, I purchased two products from and the E.A. from David. At first, I found it a little glitchy. However, what Is discovered was it was not in the coding at all. All the products work great. Just do try to download them on too many computers. I think that was my problem. I downloaded it on my laptop when I travel and trade and on my desktop at home in my office. I know when someone spends the time to learn it features and is patient their trading will improve. Good Luck and be Patient.

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 01:51
Hello Kevin! Thank you for sharing your experience and giving a 5-star review. I'm glad to hear that the products are working great for you.I completely agree with you that patience and learning are key to improving trading. If you have any questions or need assistance with using the indicators, feel free to reach out to me. Wishing you good luck and continued success in your trading endeavors!
elite luis
3483
elite luis 2023.09.23 19:56 
 

I've purchase many ict, smt, I must admit honestly this is the BEST! have bought Author both mt4+mt5, and Author is very passionate and take prompt action to fix any issue and open to suggestion, 5 stars, excellent indicator and awesome support responsive author! Well worth every penny spent, Thanks alot! 我购买了很多 ict、smt，老实说我必须承认这是最好的！已经买了 mt4+mt5，作者非常热情，立即采取行动解决任何问题并接受建议，5 颗星，出色的指标和出色的支持响应作者！花的每一分钱都值得，非常感谢！我几乎买了MQL中的所有smt、ict，你的是最好的，排名第一！

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 02:12
Thank you so much for your positive feedback and support! We are honored to receive such high praise from a professional buyer like you. We will continue to improve our products and provide excellent support. Thank you for your trust and blessings. Wishing you all the best!
Bayuajidnd
46
Bayuajidnd 2023.09.16 11:55 
 

Great indicator, definitely help my trading setup as a newbie trader, i can learn while watching the chart, and the support from Han is fantastic, he's amazing. Thanks Han!

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 02:16
Thank you for your positive review! We'll continue to improve our product and provide further assistance. If you have any more questions or need help, feel free to reach out to us. Happy trading!
Shu Hao Li
2140
Shu Hao Li 2023.08.29 05:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 02:23
Thank you for your amazing review! We're thrilled to hear that you find our ICT indicator helpful. Good luck and happy trading.
barko9
160
barko9 2023.08.27 12:19 
 

love this indicator for the reasonable price and for the excellent potential Han is fast responsive and helpful thank u

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 02:28
Thank you for your kind words! We're delighted to hear that you love our indicator and find it reasonably priced. We will continue to provide excellent support and improve our product. If you have any more feedback or need further assistance, please feel free to let us know. Thank you for your support!
man1980
1524
man1980 2023.07.15 16:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Han Qin Lin
87690
Réponse du développeur Han Qin Lin 2023.10.24 02:32
Thank you for purchasing our indicator! We're thrilled to hear that you see promise in it and that you're satisfied with the support we provided. Rest assured, we are committed to continuously improving our indicator and providing regular updates. We will keep you informed of any new developments and enhancements.If you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. We're here to help.
Thank you once again for your purchase and support!
Répondre à l'avis