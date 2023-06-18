Omega Support Resistance

Omega Desteği ve Direnci Düşükten al, yüksekten sat stratejileri için benzersiz bir gösterge Tersine çevirme türü girişler, fiyat tam uzunluktaki çizgiye yükseldikçe fiyatın dönmesini/salınmasını/tersine dönmesini bekler Günler arası kurulumlar için 4 saatlik 1-5 dakikalık grafiklerle veya uzun vadeli kurulumlar için günlük, 1 saatlik ve haftalık 15 m ve üzeri grafiklerle işlem yapılabilir Haftalık, Günlük, 4 saatlik ve hatta 1 saatlik grafiklerde herhangi bir ürünün en yüksek veya en düşük değerleri için yüksek hassasiyetli gelecek fiyat tahmincisi Belirli seviyelerde girişi önlemek için SonicR renk çubuğu göstergesini veya benzerini kullanmak en iyisidir; nasıl ve neden olduğu ile ilgili videoları izleyin MT4 sürümü ücretsiz olduğundan herhangi bir destek sağlanmayacaktır, yalnızca mt5 müşterileri destek alacaktır. Video ve daha fazla ayrıntı çok yakında! Özellikler Benzersiz destek ve direnç fiyat seviyeleri Geçmişteki gün miktarıyla sınırlama Çizgileri ve renkleri değiştirmek için girişler Kullanım Bu Gösterge yalnızca ticaret için veya diğer stratejilerle birlikte kullanılabilir Beklenen hedef ve dönüm noktaları için yüksek ve düşük fiyat seviyeleri, benzersiz destek ve direnç sağlıyoruz; örnekler için videolarıma bakın Bu Gösterge çoğu varlık grubu, forex, emtia, endeks vb. ile kullanılabilir. Tüm zaman dilimleri, yeniden boyanmasız, hızlı yükleme MT5 simülatörüyle test yaparken ATR girişini 500'den az olacak şekilde değiştirdiğinizden emin olun. Renk çubuğu göstergesi SonicR PVA Mumları, yakında ürün listesine eklemeyi deneyeceğim şimdilik çevrimiçi bulmayı deneyin Ticaret ve test için önemlidir *** Giriş zaman dilimini seçin: M10, m15, m30 grafiğinde işlem yaparken günlük Girdilerin zaman aralığını seçin: 4 saat, işlem yaparken en az 1-5 Girdilerin zaman aralığını seçin: 1 saat, işlem yaparken min 1-5 Grafiği ayarlarken bazen zaman dilimlerini değiştirmek verilerin yüklenmesine yardımcı olur; bu nedenle, 5 dakikaya değiştirin, ardından istediğiniz zaman dilimine dönün, belki tüm seviyeler grafikte görünene kadar birkaç zaman dilimi daha.


