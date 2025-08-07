FTU Corvus

FTU Corvus Mt4 platformuna yönelik gösterge, yalnızca ticaret için kullanılabilir, diğer göstergelerle en iyi şekilde birleştirilebilir Giriş veya trend değişikliği önerisi için ok çizmek amacıyla macd, adx gibi çeşitli göstergelerle geliştirildi Bu gösterge FTU Idioteque'e benzer - FTU Predictor gibi diğer göstergelerime bakın Youtube'da kısa bir tanıtım videosunu izleyin: https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Özellikler: Okları sat ve satın al Görsel ve sesli uyarı Trendin devamı / Erken trend değişikliği sinyali Yeni özellikler: Geçmişteki çubuk miktarıyla sınırlama Okun çubuktan uzaklığını değiştirme Kullanım: Bu Gösterge çoğu varlık grubu, forex, emtia, endeks, kripto ile kullanılabilir Tüm zaman dilimleri, yeniden boyanmasız, hızlı yükleme FTU Tahmincim ile birleştirildiğinde bu size kesinlikle bir avantaj sağlayacaktır! Bazı tavsiyeler: Para yönetimi ve disiplin çok önemlidir, hiçbir strateji veya gösterge başarıyı getiremez, kayıpların ortaya çıkacağını ve bunların nasıl kurtarılacağını anlamak çok önemlidir. Bazı günler tamamen piyasaya geri vermekle, küçük kazançlar veya kayıplarla geçer, sonra bazı günler kazançlar gelebilir; bu tutarlılık ve sabırla ilgilidir. Ticari ürünlerinizi, artılarını ve eksilerini mümkün olan en iyi şekilde öğrenin; değişken mi yoksa küçük hareketler mi üretiyorlar, düşük spreadli ürünler için daha düşük zaman dilimleri olmalıdır. İşlem boyutunu anlayın ve her zaman güvenli işlem yapın, bunu aklınızda bulunduran bir stratejiniz varsa ayrı bir hesapla daha fazla risk alın. Alıştırma ve geriye dönük testler harika bir yatırımcı yapar. Kurulum Dosya indirildikten sonra otomatik olarak göstergelere/piyasaya kaydedilecek, grafiğe sürükleyip bırakılacak, ayarlar düzenlenecektir Test bir demo ile yapılabilir - ea için mt4 simülatörü veya mt4 simülatöründe nasıl test edileceğini gösteren göstergeler youtube'u izleyin

Önerilen ürünler
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Göstergeler
FTU Idioteque Gösterge MT4 platformu içindir, tek başına kullanılabilir ancak diğer göstergeler veya stratejilerle en iyi şekilde birleştirilebilir Giriş veya trend değişikliği önerisi için bir ok çizmek amacıyla macd, adx gibi çeşitli göstergeleri birleştirir Youtube'da kısa bir tanıtım videosunu izleyin: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Gösterge Özellikleri: Okları sat ve satın al Görsel ve sesli uyarı Trendin devamı / Erken trend değişikliği sinyali Yeni özellikler: Geçmişteki çubuk miktarıyla s
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Göstergeler
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Göstergeler
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Göstergeler
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Göstergeler
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
ZP Day Trading Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
ZP Day Trading Indicator in MT4 The ZP Day Trading Indicator identifies price range zones and displays them using colored boxes on the chart. Price fluctuations within a defined area, between a support and resistance zone, form the trading range zone. This indicator is developed based on the Price Action trading style and, besides marking the zones, provides entry signals for trades. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | ZP Day Trading Indicator MT5   | ALL Produ
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Multi Divergence Indicator for MT4 - User Guide Introduction Overview of the Multi Divergence Indicator and its capabilities in identifying divergences across multiple indicators. Importance of divergence detection in enhancing trading strategies and decision-making. List of Indicators RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indicator Features Indicator Selection:  How to enable/disable specific indicators (RSI, CCI, MACD, etc.) for divergence detectio
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Göstergeler
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trend Mate
ANGEL CALLE CRUZ
Göstergeler
TREND MATE is an useful indicator that will support your decision to trade according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. If you want to use this indicator for a EA, use the function iCustom as follows: DOWNTREND : iCustom(NULL,0,"Trend_Mate",0,0) . If downtrend result is "1", otherwise is "0". UPTREND : iCustom(NULL,0,"Trend_Mate",1,0) . If uptrend result is "1", otherwise is "0". For an
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Göstergeler
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator accurately identifies the key pivot points X, A, B, C, and D and automatically plots the harmonic structure on the chart. Bullish patterns appear in red, and bearish patterns in blue, providing clear insights into market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:  Ref
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Göstergeler
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Göstergeler
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Göstergeler
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Shape Pack
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Göstergeler
This indicator provides common shapes as drawing object options. The shapes are rotatable, resizable, draggable, and will keep their proportions (according to their handle trendline) across different chart scales. Multiple drawings are supported. Shapes: Square Rhombus Triangle (quadrilateral & isosceles) Circle (grid, overlapped grid, flexi grid, rotatable grid, concentric circles) Features: rays (all object edges will be rays) show/hide each individual drawing type, or all delete last drawn ob
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (60)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Göstergeler
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (5)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (2)
Göstergeler
Official release price is 65$ ,only for the first 15 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Altın Trend   - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2.
Scalper System
Mohamed Hassan
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 Scalper System is a user-friendly indicator designed to detect market consolidation zones and anticipate breakout movements. Optimized for the M1 or M15 timeframe, it performs best on highly volatile assets like gold (XAUUSD). Although originally designed for the M1 or M15 timeframe, this system performs well across all timeframes thanks to its robust, price action-based strategy. You can visually backtest the indicator to evaluate the accuracy of its si
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Volume Orderflow Profile
Suvashish Halder
5 (1)
Göstergeler
Introducing Volume Orderflow Profile , a versatile tool designed to help traders visualize and understand the dynamics of buying and selling pressure within a specified lookback period. Perfect for those looking to gain deeper insights into volume-based market behavior! MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/122657 The indicator gathers data on high and low prices, along with buy and sell volumes, over a user-defined period. It calculates the maximum and minimum prices during this
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Yazarın diğer ürünleri
Omega Support Resistance
James Erasmus
Göstergeler
Omega Desteği ve Direnci Düşükten al, yüksekten sat stratejileri için benzersiz bir gösterge Tersine çevirme türü girişler, fiyat tam uzunluktaki çizgiye yükseldikçe fiyatın dönmesini/salınmasını/tersine dönmesini bekler Günler arası kurulumlar için 4 saatlik 1-5 dakikalık grafiklerle veya uzun vadeli kurulumlar için günlük, 1 saatlik ve haftalık 15 m ve üzeri grafiklerle işlem yapılabilir Haftalık, Günlük, 4 saatlik ve hatta 1 saatlik grafiklerde herhangi bir ürünün en yüksek veya en düşük değ
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Göstergeler
FTU Idioteque Gösterge MT4 platformu içindir, tek başına kullanılabilir ancak diğer göstergeler veya stratejilerle en iyi şekilde birleştirilebilir Giriş veya trend değişikliği önerisi için bir ok çizmek amacıyla macd, adx gibi çeşitli göstergeleri birleştirir Youtube'da kısa bir tanıtım videosunu izleyin: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Gösterge Özellikleri: Okları sat ve satın al Görsel ve sesli uyarı Trendin devamı / Erken trend değişikliği sinyali Yeni özellikler: Geçmişteki çubuk miktarıyla s
FREE
FTU Fibonacci SR
James Erasmus
Göstergeler
FTU Fibonacci Bu gösterge, geri çekilme tipi giriş sistemleri için fib seviyeleri çizer ** Strateji önerisi için videoyu izleyin Özellikler: Birden fazla Fibo seviyesi ayarlanabilir Aralıktan renk ve çubuk miktarını değiştirin Yüksek-düşük geri çekilmeden önceki 50 çubuk için 2 çizgi ve 20 çubuk için 2 çizgi Çizgiler 38 ve 61 Fibo seviyelerini gösteriyor Kullanım: Amaç, fiyat geri çekilmesini incelemek veya ölçmektir Aralıktan renk ve çubuk miktarını değiştirin. Herhangi bir zaman diliminde, ür
FREE
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Göstergeler
FTU Qs Buy Sell Arrow MT5 The indicator is for MT5 platform, can be used stand alone but best combined with other indicators or strategies.  Many arrow changes at certain times, so best to filter the signals using minimum one concept or strategy Combines various indicators such as stochastic, rsi and moving average to draw an arrow for suggestion of entry or change in trend Indicator Features: Sell and Buy arrows with settings Visual and sound alert Colour change, more features coming soon Ne
Omega Support Resistance MT5
James Erasmus
Göstergeler
Omega Desteği ve Direnci Düşükten al, yüksekten sat stratejileri için benzersiz bir gösterge Tersine çevirme türü girişler, fiyat tam uzunluktaki çizgiye yükseldikçe fiyatın dönmesini/salınmasını/tersine dönmesini bekler Günler arası kurulumlar için 4 saatlik 1-5 dakikalık grafiklerle veya uzun vadeli kurulumlar için günlük, 1 saatlik ve haftalık 15 m ve üzeri grafiklerle işlem yapılabilir Haftalık, Günlük, 4 saatlik ve hatta 1 saatlik grafiklerde herhangi bir ürünün en yüksek veya en düşük değe
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Göstergeler
Indicator for the mt5 platform, can be used solely for trading, best combined with other indicators    Developed, tested and used with an EA/Algo with no issues. Trend arrow or a entry signal, perhaps entry with retrace, many options.  Watch a short intro video on youtube:   coming soon Features: Sell and Buy arrows Visual and sound alert Trend continuation / Early trend change signal Usage: This Indicator can be used with most asset groups, forex, commodities, indices, crypto All time fra
FTU Vertical Lines
James Erasmus
Göstergeler
FTU Dikey Çizgiler Bu indikatör, grafikte geçmiş ve gelecek zamanı göstermek için seçtiğiniz saatlerde (dakika veya saat) dikey çizgiler çizer. Özellikler: Birden fazla ayarlanabilir zaman Çizgilerin rengini ve miktarını değiştirme Kullanım: Amaç, belirli çubukların kapanışındaki fiyatı incelemek veya ölçmek, gelecekteki haberler veya saat kapanışları vb. için plan yapmaktır. Çubukların rengini ve miktarını aralıktan değiştirme. Herhangi bir zaman diliminde, ürün/çiftte kullanılabilir, yeniden b
FREE
FTU Fibonacci Retrace
James Erasmus
Göstergeler
FTU Fibonacci Geri Çekilme Bu indikatör, geri çekilme tipi giriş sistemleri için Fibonacci seviyelerini çizer. MT4'ten daha gelişmiş ve daha doğru bir versiyon Fiyat hareketlerini inceleyin ve Fibonacci seviyelerinde veya yakınında giriş için geri çekilme tipi bir strateji kullanın. Özellikler: Birden fazla Fibonacci seviyesi ayarlanabilir Çubukların rengini ve miktarını aralıktan değiştirin Kullanım: Amaç, fiyat geri çekilmesini incelemek veya ölçmektir. Çubukların rengini ve miktarını aralıkta
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt