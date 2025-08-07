FTU Corvus Mt4 platformuna yönelik gösterge, yalnızca ticaret için kullanılabilir, diğer göstergelerle en iyi şekilde birleştirilebilir Giriş veya trend değişikliği önerisi için ok çizmek amacıyla macd, adx gibi çeşitli göstergelerle geliştirildi Bu gösterge FTU Idioteque'e benzer - FTU Predictor gibi diğer göstergelerime bakın Youtube'da kısa bir tanıtım videosunu izleyin: https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Özellikler: Okları sat ve satın al Görsel ve sesli uyarı Trendin devamı / Erken trend değişikliği sinyali Yeni özellikler: Geçmişteki çubuk miktarıyla sınırlama Okun çubuktan uzaklığını değiştirme Kullanım: Bu Gösterge çoğu varlık grubu, forex, emtia, endeks, kripto ile kullanılabilir Tüm zaman dilimleri, yeniden boyanmasız, hızlı yükleme FTU Tahmincim ile birleştirildiğinde bu size kesinlikle bir avantaj sağlayacaktır! Bazı tavsiyeler: Para yönetimi ve disiplin çok önemlidir, hiçbir strateji veya gösterge başarıyı getiremez, kayıpların ortaya çıkacağını ve bunların nasıl kurtarılacağını anlamak çok önemlidir. Bazı günler tamamen piyasaya geri vermekle, küçük kazançlar veya kayıplarla geçer, sonra bazı günler kazançlar gelebilir; bu tutarlılık ve sabırla ilgilidir. Ticari ürünlerinizi, artılarını ve eksilerini mümkün olan en iyi şekilde öğrenin; değişken mi yoksa küçük hareketler mi üretiyorlar, düşük spreadli ürünler için daha düşük zaman dilimleri olmalıdır. İşlem boyutunu anlayın ve her zaman güvenli işlem yapın, bunu aklınızda bulunduran bir stratejiniz varsa ayrı bir hesapla daha fazla risk alın. Alıştırma ve geriye dönük testler harika bir yatırımcı yapar. Kurulum Dosya indirildikten sonra otomatik olarak göstergelere/piyasaya kaydedilecek, grafiğe sürükleyip bırakılacak, ayarlar düzenlenecektir Test bir demo ile yapılabilir - ea için mt4 simülatörü veya mt4 simülatöründe nasıl test edileceğini gösteren göstergeler youtube'u izleyin