Omega Support Resistance

Soutien et résistance Omega Un indicateur unique pour les stratégies d'achat bas et de vente élevée Entrées de type inversion, à mesure que le prix monte jusqu'à la ligne complète, attendez-vous à ce que le prix tourne/balance/inverse Peut échanger des graphiques de 1 à 5 minutes avec 4 heures pour les configurations interjournalières ou m15 et plus avec quotidiennement, 1 heure avec hebdomadaire pour les configurations à long terme Prédicteur de prix futur de haute précision pour le haut ou le bas de n'importe quel produit pour les graphiques hebdomadaires, quotidiens, sur 4 heures et même sur 1 heure. Il est préférable d'utiliser l'indicateur de barre de couleur SonicR ou similaire pour éviter l'entrée à certains niveaux, regardez les vidéos pour savoir comment et pourquoi La version MT4 est gratuite et donc aucune assistance ne sera fournie, seuls les clients mt5 recevront une assistance Vidéo et plus de détails à venir ! Caractéristiques Niveaux de prix de support et de résistance uniques Limiter le nombre de jours dans l'historique Entrées pour changer les lignes, les couleurs Usage Cet indicateur peut être utilisé uniquement à des fins de trading ou en combinaison avec d'autres stratégies Fournir des niveaux de prix hauts et bas pour l'objectif et les points d'inflexion attendus, un support et une résistance uniques - voir mes vidéos pour des exemples Cet indicateur peut être utilisé avec la plupart des groupes d'actifs, forex, matières premières, indices, etc. Tous les délais, non repeint, chargement rapide Lors des tests avec le simulateur MT5, assurez-vous de modifier l'entrée pour ATR à moins de 500. L'indicateur de barre de couleur est les bougies SonicR PVA, je vais essayer d'ajouter bientôt à la liste de produits pour l'instant, essayez de trouver en ligne Important pour le trading et les tests *** Sélectionnez la période d'entrée : quotidiennement lors de la négociation des graphiques m10, m15, m30 Sélectionnez la période d'entrée : 4 heures lors de la négociation min 1-5 Sélectionnez la période d'entrée : 1 heure lors de la négociation : min 1-5 Lors de la configuration du graphique, la modification des délais facilite parfois le chargement des données, alors passez à 5 minutes, puis revenez à la période souhaitée, peut-être quelques autres périodes jusqu'à ce que tous les niveaux soient visibles sur le graphique.

Produits recommandés
Triple Stochastic Oscillator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Triple Stochastic Oscillator for MT4 The Triple Stochastic Oscillator for MT4 applies three consecutive smoothing phases to filter out unwanted market noise and highlight the genuine direction of price action. In addition to clarifying price movement, this technical tool also measures the strength of the prevailing trend and identifies overbought or oversold market conditions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Triple Stochastic Oscillator MT5   | ALL Products B
FREE
Power of Three
Suvashish Halder
4.67 (3)
Indicateurs
The "Power of Three" (PO3) is a concept developed by the Inner Circle Trader (ICT) to illustrate a three-stage approach used by smart money in the markets: Accumulation, Manipulation, and Distribution . ICT traders view this as a foundational pattern that can explain the formation of any candle on a price chart. In simple terms, this concept is effective for any time frame, as long as there's a defined start, highest point, lowest point, and end. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124
FREE
Intraday trading from Iudakov
Anton Iudakov
Indicateurs
The indicator is designed for intraday trading. Equipped with all notification functions for convenience in manual trading. It is recommended to use timeframes m5, m15, m30. You can also view and select settings for any financial instrument. Settings: Indicator period - Indicator period Alert - The function of enabling alerts. Push notifications - Enabling Push notifications to the mobile terminal e-mail - Sending a signal to e-mail In addition to this product, I recommend looking at my othe
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicateurs
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
ACD Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
ACD Indicator for MetaTrader 4 The ACD indicator, developed by Mark Fisher, is a technical analysis tool in MetaTrader 4 used to detect potential market trends and assess trend strength. The ACD system is built around identifying the market’s Opening Range (OR) and using it to establish key trading levels. This range typically includes the first 30 minutes to one hour of market activity. After defining the OR, traders identify levels A and C, derived from it, to guide trading decisions. These le
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicateurs
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Magic SMA
Imre Heli
Indicateurs
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Forex X Code Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Forex X Code Indicator for MT4 The Forex X Code Indicator for MT4 is a specialized tool integrated into the MetaTrader 4 platform, tailored for identifying market trends and signaling potential trade opportunities in the Forex environment. Utilizing price behavior patterns, it monitors directional movement and highlights optimal zones for entering or exiting trades. Graphically, this indicator appears as color-coded bars—blue signifying bullish momentum and red representing bearish pressure. «In
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicateurs
Keltner Signals Pro: Trade Smarter, Earn More! Keltner Signals Pro Now available in EA format. Download Now. Boost your trading accuracy and eliminate false signals with Keltner Signals Pro – the advanced yet intuitive indicator designed for serious traders seeking consistent profits! Tired of misleading trading signals? Keltner Signals Pro masterfully combines the power of Keltner Channels for identifying crucial price breakouts with an unbeatable EMA200 Trend Filter . The result? More accurate
FREE
Price Action Scanner Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Price Action Scanner Indicator for MetaTrader 4 The  Price Action Scanner Indicator  leverages six prominent candlestick patterns . These include double highs/lows, equal highs/lows, wide-range bars,  reversal points , and  bullish , bearish , and pin bars . These patterns help traders identify optimal entry and exit opportunities with enhanced precision. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Price Action Scanner Indicator MT5  | ALL Products By  TradingFinderLab
FREE
SuperTrend Plus Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 The SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 is a trend-following technical tool that merges adaptive support and resistance levels with volatility filtering to highlight potential buy and sell zones. It reacts instantly to price shifts without lag, continuously aligning with market direction as trends evolve. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  SuperTrend Plus Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Be
FREE
Bollinger Squeeze Basic Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Bollinger Squeeze Basic Indicator for MT4 The Bollinger Squeeze Basic indicator is built on the concept of market compression. When Bollinger Bands fall within the channels of the Keltner indicator, it may indicate a short-term decline in volatility and the likelihood of a strong price move. This technical analysis tool visualizes squeeze conditions and volatility changes through colored bars and dots in the oscillator window.    «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installati
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indicateurs
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicateurs
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicateurs
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indicateurs
Heiken Ashi Pro – Outil personnalisable pour la visualisation des tendances Heiken Ashi Pro est un indicateur pour MetaTrader 5 qui génère des bougies Heiken Ashi modifiées à l’aide d’un large éventail de paramètres personnalisables. Il permet d’adapter l’affichage des tendances grâce à différentes moyennes mobiles et méthodes de calcul de prix. Fonctionnalités principales : Comprend 34 types de moyennes mobiles, y compris SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussienn
FREE
All Pivot Point
Diego Bonifacio
Indicateurs
Questo indicatore avanzato è un potente strumento progettato per aiutare i trader a identificare i livelli chiave di supporto e resistenza nel mercato. Questo indicatore è versatile e offre un'interfaccia personalizzabile e intuitiva, consentendo ai trader di scegliere tra sei diversi metodi di calcolo del punto pivot: Classic, Camarilla, Woodie, Floor, Fibonacci, Fibonacci Retracement.
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicateurs
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Stock Exchange Channel
Dmitriy Zaytsev
Indicateurs
Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках. Не перерисовывается Синий уровень - это уровень поддержки  Красный уровень - это уровень сопротивления  Белый уровень - является Pivot-уровнем  Настройки Period_SEC  - ввод  значения периода . Примечание:  Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках! Метод торговли:  Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
TIO Market Profile
Ihar Tsitou
Indicateurs
Профиль   рынка   — это индикатор, который показывает количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне торгового инструмента. Профиль рынка позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы Вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также что именно скрывается за движением цен.  Понятие профиля рынка происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом.  Каждый день рынок развивает определенный д
FREE
Panelux
Andrei Gerasimenko
Indicateurs
Panelux - информационная панель показывающая актуальную информацию для трейдера, такую как: Номер торгового аккаунта и торговое плечо; Символ, период, последнюю цену, время до закрытия бара и спред; Отдельный блок для мани менеджмента; Данные свопа инструмента; Блок информации о депозите, балансе, профите, позициях, equity и margin; Блок о прибылях и убытках за год, квартал, месяц, неделю и по последним пяти дням. Имеется опция для включения отображения совершенных сделок на графике цены. Что уд
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicateurs
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Timer support for Scalping
Do Thanh Tuan
Indicateurs
Forex trading support timer: - This is an indicator that supports a trader's trading process. - Before placing a BUY or SELL order, it is advisable to observe what the current time is like, to get the best position when trading. Function of indicator: - Display information about candle closing time of different timeframes (M1,M5,M15,H1), best used when Scalping. - Show market spreads. - Show TimeZone Trading. - Displays the remaining time of a session.
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Qu'est-ce que le Schaff Trend Cycle ? Le Schaff Trend Cycle (STC) est un indicateur de type oscillateur conçu pour détecter rapidement les retournements de tendance. Contrairement aux indicateurs traditionnels comme les moyennes mobiles ou le MACD, le STC combine les cycles de marché avec le momentum pour identifier plus clairement le début et la fin d'une tendance. Caractéristiques principales Signaux de retournement clairs : la ligne STC monte en tendance haussière et descend en tendance baiss
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
Indicateurs
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
BMI Long Oscillator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
BMI Long Oscillator for MT4 The BMI Long Indicator is a multi-functional analytical tool developed by integrating several popular technical indicators. It combines a Moving Average Oscillator , MACD , Bollinger Bands , and Stochastic , each displayed with unique color coding. By merging these elements, the indicator delivers refined and accurate signals to help traders identify major market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  BMI Long Oscillator MT5  | AL
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (142)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (60)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (11)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicateurs
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicateurs
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (2)
Indicateurs
Official release price is 65$ ,only for the first 15 copies ( only 2 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicateurs
Gold Trend   - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Les meilleurs signaux de l'indicateur: - Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance. - Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans l
Scalper System
Mohamed Hassan
Indicateurs
Scalper System est un indicateur convivial conçu pour détecter les zones de consolidation du marché et anticiper les mouvements de rupture. Optimisé pour l'unité de temps M1, il est particulièrement performant sur les actifs très volatils comme l'or (XAUUSD). Bien que conçu à l'origine pour l'unité de temps M1, ce système est performant sur toutes les unités de temps grâce à sa stratégie robuste basée sur l'action des prix. Pourquoi Scalper System ? Flèches d'achat et de vente Prix d'entrée sa
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Volume Orderflow Profile
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Introducing Volume Orderflow Profile , a versatile tool designed to help traders visualize and understand the dynamics of buying and selling pressure within a specified lookback period. Perfect for those looking to gain deeper insights into volume-based market behavior! MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/122657 The indicator gathers data on high and low prices, along with buy and sell volumes, over a user-defined period. It calculates the maximum and minimum prices during this
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Plus de l'auteur
FTU Corvus
James Erasmus
Indicateurs
FTU Corvus Indicateur pour la plateforme mt4, peut être utilisé uniquement pour le trading, mieux combiné avec d'autres indicateurs Développé avec divers indicateurs tels que macd, adx pour dessiner une flèche pour une suggestion d'entrée ou de changement de tendance Cet indicateur est similaire à FTU Idioteque - voir mes autres indicateurs tels que FTU Predictor Regardez une courte vidéo d'introduction sur youtube : https://youtu.be/n_nBa1AFG0I Caractéristiques: Flèches de vente et d'achat Ale
FREE
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Indicateurs
FTU Idiotèque L'indicateur est destiné à la plateforme MT4, peut être utilisé seul mais mieux combiné avec d'autres indicateurs ou stratégies Combine divers indicateurs tels que macd, adx pour dessiner une flèche pour suggérer une entrée ou un changement de tendance Regardez une courte vidéo d'introduction sur youtube : https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Caractéristiques de l'indicateur : Flèches de vente et d'achat Alerte visuelle et sonore Poursuite de la tendance / Signal de changement de tendance
FREE
FTU Fibonacci SR
James Erasmus
Indicateurs
FTU Fibonacci Cet indicateur trace les niveaux de Fib pour les systèmes d'entrée de type retracement ** regardez la vidéo pour une suggestion de stratégie Caractéristiques : Plusieurs niveaux de Fib réglables Modifiez la couleur et le nombre de barres de la plage 2 lignes pour 50 barres avant le retracement haut-bas et 2 lignes pour 20 barres Les lignes affichent les niveaux de Fib 38 et 61 Utilisation : L'objectif est d'étudier ou de mesurer le retracement des prix Modifiez la couleur et le no
FREE
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Indicateurs
FTU Qs Buy Sell Arrow MT5 The indicator is for MT5 platform, can be used stand alone but best combined with other indicators or strategies.  Many arrow changes at certain times, so best to filter the signals using minimum one concept or strategy Combines various indicators such as stochastic, rsi and moving average to draw an arrow for suggestion of entry or change in trend Indicator Features: Sell and Buy arrows with settings Visual and sound alert Colour change, more features coming soon Ne
Omega Support Resistance MT5
James Erasmus
Indicateurs
Soutien et résistance Omega Un indicateur unique pour les stratégies d'achat bas et de vente élevée Entrées de type inversion, à mesure que le prix monte jusqu'à la ligne complète, attendez-vous à ce que le prix tourne/balance/inverse Peut échanger des graphiques de 1 à 5 minutes avec 4 heures pour les configurations interjournalières ou m15 et plus avec quotidiennement, 1 heure avec hebdomadaire pour les configurations à long terme Prédicteur de prix futur de haute précision pour le haut ou le
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Indicateurs
Indicator for the mt5 platform, can be used solely for trading, best combined with other indicators    Developed, tested and used with an EA/Algo with no issues. Trend arrow or a entry signal, perhaps entry with retrace, many options.  Watch a short intro video on youtube:   coming soon Features: Sell and Buy arrows Visual and sound alert Trend continuation / Early trend change signal Usage: This Indicator can be used with most asset groups, forex, commodities, indices, crypto All time fra
FTU Vertical Lines
James Erasmus
Indicateurs
Lignes verticales FTU Cet indicateur trace des lignes verticales aux moments de votre choix (minutes ou heures) pour afficher le passé et le futur sur le graphique. Caractéristiques : Plusieurs heures réglables Modification de la couleur et du nombre de lignes Utilisation : Son objectif est d'étudier ou de mesurer le prix à la clôture de barres spécifiques, de planifier les actualités futures ou la clôture horaire, etc. Modification de la couleur et du nombre de barres à partir de la plage. Util
FREE
FTU Fibonacci Retrace
James Erasmus
Indicateurs
Retrace de Fibonacci FTU Cet indicateur trace les niveaux de Fibonacci pour les systèmes d'entrée de type retracement. Une version améliorée et plus précise que MT4. Étudiez les mouvements de prix et utilisez une stratégie de type retracement pour entrer aux niveaux de Fibonacci ou à proximité. Fonctionnalités : Niveaux de Fibonacci réglables. Modification de la couleur et du nombre de barres. Utilisation : L'objectif est d'étudier ou de mesurer le retracement des prix. Modification de la couleu
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis