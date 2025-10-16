FTU Vertical Lines
- Göstergeler
- James Erasmus
- Sürüm: 1.1
FTU Dikey Çizgiler Bu indikatör, grafikte geçmiş ve gelecek zamanı göstermek için seçtiğiniz saatlerde (dakika veya saat) dikey çizgiler çizer. Özellikler: Birden fazla ayarlanabilir zaman Çizgilerin rengini ve miktarını değiştirme Kullanım: Amaç, belirli çubukların kapanışındaki fiyatı incelemek veya ölçmek, gelecekteki haberler veya saat kapanışları vb. için plan yapmaktır. Çubukların rengini ve miktarını aralıktan değiştirme. Herhangi bir zaman diliminde, ürün/çiftte kullanılabilir, yeniden boyama gerektirmez, hızlı yüklenir