EUA - Preços de Bens Importados (Mensal) (United States Import Price Index m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Preços
Moderada 0.0%
0.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Preços de Bens Importados - Mensal - (Import Price Index m/m) refletem a variação dos preços de bens e serviços, adquiridos nos Estados Unidos, mas produzidos fora do país, no mês de relatórios em comparação com o anterior.

A maioria dos dados sobre os preços são coletados através de uma sondagem com importadores estadunidenses. A composição da cesta, para o cálculo do índice, é revisada em 25% a cada seis meses. Dessa maneira, é levado em conta o aparecimento no mercado de novos produtos e um declínio na participação relativa dos produtos existentes, no volume de comércio. A cada posição, no cálculo do índice, é atribuído um certo peso. Ao índice é aplicado o ajuste sazonal. Por isso, para sua correta interpretação, os analistas examinam desenvolvimento do índice durante vários meses.

O cálculo do índice inclui todos os produtos, com exceção de bens militares; obras de arte; itens que estavam em uso (incluindo os restaurados e renovados); doações de caridade; equipamentos ferroviários e certos tipos de exportações (bens de capital sob encomenda). O cálculo inclui o transporte aéreo de cargas e de passageiros.

Os Preços de Bens Importados são usados como um deflator para elaboração da estatísticas comerciais de Estado Os economistas usam este indicador para prever a inflação no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais.

Seu impacto sobre as cotações do dólar está relacionado com a avaliação da inflação. Em geral, seu crescimento tem um efeito favorável sobre o dólar.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Preços de Bens Importados (Mensal) (United States Import Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
0.0%
0.1%
ago. 2025
0.3%
0.3%
0.4%
jul. 2025
0.4%
0.0%
-0.1%
jun. 2025
0.1%
-0.1%
-0.4%
mai. 2025
0.0%
0.0%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.1%
-0.4%
mar. 2025
-0.1%
0.1%
0.2%
fev. 2025
0.4%
0.1%
0.4%
jan. 2025
0.3%
0.0%
0.2%
dez. 2024
0.1%
-0.2%
0.1%
nov. 2024
0.1%
0.4%
0.1%
out. 2024
0.3%
-1.2%
-0.4%
set. 2024
-0.4%
-0.5%
-0.2%
ago. 2024
-0.3%
0.1%
0.1%
jul. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
jun. 2024
0.0%
0.0%
-0.2%
mai. 2024
-0.4%
0.0%
0.9%
abr. 2024
0.9%
0.0%
0.6%
mar. 2024
0.4%
0.0%
0.3%
fev. 2024
0.3%
0.0%
0.8%
jan. 2024
0.8%
0.1%
-0.7%
dez. 2023
0.0%
0.1%
-0.5%
nov. 2023
-0.4%
0.0%
-0.6%
out. 2023
-0.8%
0.0%
0.4%
set. 2023
0.1%
0.0%
0.6%
ago. 2023
0.5%
-0.1%
0.1%
jul. 2023
0.4%
-0.1%
-0.1%
jun. 2023
-0.2%
-0.1%
-0.4%
mai. 2023
-0.6%
-0.1%
0.3%
abr. 2023
0.4%
-0.2%
-0.8%
mar. 2023
-0.6%
-0.2%
-0.2%
fev. 2023
-0.1%
-0.2%
-0.4%
jan. 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
dez. 2022
0.4%
0.0%
-0.7%
nov. 2022
-0.6%
0.2%
-0.4%
out. 2022
-0.2%
0.2%
-1.1%
set. 2022
-1.2%
0.4%
-1.1%
ago. 2022
-1.0%
0.4%
-1.5%
jul. 2022
-1.4%
0.6%
0.3%
jun. 2022
0.2%
0.6%
0.5%
mai. 2022
0.6%
0.7%
0.4%
abr. 2022
0.0%
1.0%
2.9%
mar. 2022
2.6%
0.3%
1.6%
fev. 2022
1.4%
0.4%
1.9%
jan. 2022
2.0%
0.3%
-0.4%
dez. 2021
-0.2%
0.3%
0.7%
nov. 2021
0.7%
-0.1%
1.5%
out. 2021
1.2%
-0.1%
0.4%
set. 2021
0.4%
-0.1%
-0.3%
ago. 2021
-0.3%
0.0%
0.4%
12345
