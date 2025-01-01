La Reserve Bank of India (RBI) pubblica il Rapporto sulla politica monetaria due volte l'anno, ad aprile e ad ottobre. È una delle principali pubblicazioni della banca centrale del paese, con i più importanti indicatori economici.

Il rapporto è un documento dettagliato che tratta tutti gli aspetti della politica monetaria attuata dalla Reserve Bank of India. Descrive, inoltre, la logica delle decisioni adottate. Il rapporto è composto da diverse sezioni. La sezione "Prospettive Macroeconomiche" tratta i principali indicatori economici e fornisce prospettive per l'inflazione basata sull'IPC e le variazioni del PIL, nonché considera i fattori economici nazionali e globali che influenzano gli indicatori di cui sopra.

Ulteriori sezioni contengono le descrizioni dei principali indicatori economici, come i prezzi e l'inflazione, nonché la domanda e la produzione. La sezione intitolata "Mercati Finanziari e Condizioni di Liquidità" si occupa dei mercati finanziari nazionali e della gestione della liquidità. La sezione finale analizza le circostanze esterne che influenzano l'economia, vale a dire le condizioni economiche globali, i prezzi delle materie prime e i mercati finanziari globali.

Se il rapporto indica una valutazione positiva dell'attuale situazione economica e contiene prospettive positive, la pubblicazione potrebbe influenzare favorevolmente le quotazioni della rupia indiana.