Calendario Economico
Rapporto sulla Politica Monetaria della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Monetary Policy Report)
La Reserve Bank of India (RBI) pubblica il Rapporto sulla politica monetaria due volte l'anno, ad aprile e ad ottobre. È una delle principali pubblicazioni della banca centrale del paese, con i più importanti indicatori economici.
Il rapporto è un documento dettagliato che tratta tutti gli aspetti della politica monetaria attuata dalla Reserve Bank of India. Descrive, inoltre, la logica delle decisioni adottate. Il rapporto è composto da diverse sezioni. La sezione "Prospettive Macroeconomiche" tratta i principali indicatori economici e fornisce prospettive per l'inflazione basata sull'IPC e le variazioni del PIL, nonché considera i fattori economici nazionali e globali che influenzano gli indicatori di cui sopra.
Ulteriori sezioni contengono le descrizioni dei principali indicatori economici, come i prezzi e l'inflazione, nonché la domanda e la produzione. La sezione intitolata "Mercati Finanziari e Condizioni di Liquidità" si occupa dei mercati finanziari nazionali e della gestione della liquidità. La sezione finale analizza le circostanze esterne che influenzano l'economia, vale a dire le condizioni economiche globali, i prezzi delle materie prime e i mercati finanziari globali.
Se il rapporto indica una valutazione positiva dell'attuale situazione economica e contiene prospettive positive, la pubblicazione potrebbe influenzare favorevolmente le quotazioni della rupia indiana.