La Banque de Réserve de l’Inde (RBI) publie le rapport sur la politique monétaire deux fois par an, en avril et en octobre. C’est l’une des principales publications de la banque centrale du pays, présentant les indicateurs économiques les plus importants.

Le rapport est un document détaillé couvrant tous les aspects de la politique monétaire mise en œuvre par la Banque de Réserve de l’Inde. Il décrit également le fondement des décisions adoptées. Le rapport se compose de plusieurs sections. La section « Perspectives macroéconomiques » aborde les principaux indicateurs économiques et fournit des perspectives pour l’inflation fondée sur l’IPC et les variations du PIB, ainsi que les facteurs économiques nationaux et mondiaux qui affectent les indicateurs ci-dessus.

D’autres sections comprennent les descriptions des principaux indicateurs économiques, tels que les prix et l’inflation, ainsi que la demande et la production. La section intitulée « Marchés Financiers et Conditions de Liquidité » traite des marchés financiers nationaux et de la gestion des liquidités. La dernière section analyse les circonstances externes affectant l’économie, c’est-à-dire les conditions économiques mondiales, les prix des produits de base et les marchés financiers mondiaux.

Si le rapport indique une évaluation favorable de la condition économique actuelle et comprend des perspectives favorables, la publication peut affecter favorablement les cours de la roupie indienne.